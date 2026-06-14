Las Hogueras y la hostelería, un pulso económico pendiente de resolver en Alicante

Si las Hogueras contribuyen a la economía local de la ciudad, ¿los establecimientos más beneficiados deberían colaborar en la fiesta? Es uno de los debates instalados desde hace años en Alicante cada vez que se acerca la celebración, en la que autóctonos y turistas abarrotan bares, restaurantes y hoteles entre los días 20 y 24 de junio.

Especialmente en el Centro, la zona más aglomerada y donde, curiosamente, las comisiones de Hogueras echan más en falta la implicación de las empresas que teóricamente mejor salen paradas. Raúl García, presidente de la hoguera Diputació-Renfe, lamenta que la colaboración de los locales de alrededor es "muy escasa" y "deja mucho que desear: las que más se implican son las tiendas de toda la vida con anuncios en el llibret".

Tenemos que hacer que nuestros comercios colaboren hablando con ellos y buscándoles un reporte David Olivares — Federació de Fogueres

El presidente de esta comisión, que planta en Especial, asegura que solo reciben "unos mil euros" de ayudas de los comercios para una hoguera que tiene un presupuesto de 110.000 y que está ubicada a pocos metros de Luceros, donde tienen lugar las mascletás durante siete días. "Esto debería cambiar, gracias a nosotros los negocios hacen una caja que puede cuadruplicar un día normal de junio", afirma. Además, recuerda que el monumento de su hoguera es de máxima categoría, por lo que "atrae muchos visitantes", y "gracias al esfuerzo de los foguerers se beneficia la ciudad y sus negocios".

Comparte este punto de vista Manuel García, presidente de la hoguera Explanada: "Siempre he pensado que el comercio, sobre todo la restauración y los hoteles, es el gran beneficiado de la Fiesta, pero hasta donde yo sé no hacen ningún tipo de aportación, y además se quejan de los perjuicios de que se llene la ciudad". Según explica, su comisión recibe "cero euros" de patrocinio porque "los comerciantes tienen la idea de que son perjudicados y no ven la cantidad de gente que viene".

La colaboración en el Centro es menos habitual, aunque es donde más se disfrutan las Hogueras Josep Amand Tomàs — Federació de Fogueres Especials

Estos planteamientos no son unánimes en el Centro de Alicante. Jorge Costa, presidente de la hoguera Alfonso El Sabio, admite que "el comercio participa, pero no todo lo que se pretende". Él, eso sí, alega a favor de los empresarios, ya que "la gente no es consciente de lo que cuesta levantar la persiana, pagar alquiler, hipoteca, impuestos, luz, agua, empleados, autónomos, el género que venden y luego sacar beneficios". Por eso, "si alguien dice que no puede ayudar, hay que ponerse en su piel".

Otros casos

La distancia entre comercios y hogueras es menos frecuente en algunas comisiones por razones evidentes. Por ejemplo, la hoguera Mercado Central, también ubicada en el centro, logra mucha participación gracias al interés de los puestos del mercado. "Les ilusiona trabajar con nosotros, ya que somos su imagen en fiestas, y con la hoguera tienen nombre y repercusión", dice José Salaberry, presidente de la comisión, que recuerda que atraen fondos a través del sistema de cartilla, con aportaciones mensuales de vecinos que alcanzan unos 3.500 euros para financiar monumentos y actividades.

En los barrios la colaboración es muchísimo mayor, seguramente por la cercanía Miguel Ángel Olivares — Federació de Fogueres de Primera

En cuanto al conjunto de las comisiones, Salaberry cree que "tendría que haber más implicación en la fiesta de Alicante", ya que "la hostelería saca mucho partido de toda la gente que viene gracias al trabajo de los foguerers durante todo el año". En este sentido, apunta por ejemplo que más allá de los días grandes, en el Desfile del Ninot, "unos setenta comisionados cenaron en un restaurante del centro", recordando que los beneficios llegan más allá de los días grandes.

Concentración de personas frente al monumento de Diputació-Renfe en una imagen de archivo. / Pilar Cortés

Otra de las hogueras céntricas con buena relación con los comercios de su alrededor es la de Sèneca-Autobusos. Su presidente, Josep Amand Tomàs, que también lidera la Federació de Fogueres Especials d'Alacant, reconoce que la colaboración de los comercios "no se da en toda la ciudad, y es una pena". En el Centro, explica, la colaboración es "menos habitual" que en los barrios. En su comisión, eso sí, la relación con el comercio "es buena porque la mayoría de los encargados son de toda la vida", lo que genera "confianza y trato diario".

Gracias a las Hogueras los negocios hacen una caja que puede cuadruplicar la de un día normal de junio Raúl García — Hoguera Diputació-Renfe

Su homólogo en la Federació de Fogueres de Primera Categoría, Miguel Ángel Olivares, destaca que "el pequeño comercio colabora más que las grandes superficies". La hoguera que preside, Foguerer Carolines, sí que recibe ayudas de los establecimientos de alrededor. "No tengo queja alguna", admite. "Me consta que en los barrios la colaboración es muchísimo mayor, seguramente por la cercanía desde hace años", aunque recuerda que estas ayudas "se tienen que trabajar desde las comisiones".

Las colaboraciones pueden ir "desde un anuncio de 40 euros en un llibret hasta lonas mucho más caras", afirma Olivares, que calcula que en su hoguera reciben "unos 12.000 euros de comercios para un trabajo global de 140.000".

Los comerciantes tienen la idea de que son perjudicados y no ven la cantidad de gente que viene Manuel García — Hoguera Explanada

Sin embargo, en los establecimientos de pernoctación entienden que no deben tener la obligación de colaborar con las comisiones. Desde la dirección de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) subrayan que "el beneficio neto no se dispara tanto como la gente cree por el sobrecoste de personal", porque "para llenar el hotel con clientes que pagan tarifas altas el nivel del servicio tiene que ser impecable", lo que implica "reforzar la plantilla al máximo con contratación de más personal, horas extra, nocturnidad y pluses" o factores como "la seguridad privada y el mantenimiento al tener las calles cortadas y la fiesta literalmente en la puerta de los hoteles".

Si un empresario dice que no puede ayudar a las comisiones de hogueras hay que ponerse en su piel Jorge Costa — Hoguera Alfonso El Sabio

En total, la ciudad de Alicante suma 10.916 plazas entre hoteles, pensiones y hostales, según datos de la misma entidad, a la que habría que sumar otras 3.399 de apartamentos turísticos reglados, y la previsión es que durante Hogueras se acerquen al "lleno técnico", con más de un 85 % de ocupación en el centro y cerca de un 66 % en Playa de San Juan. Por último, defienden que hoteleros y restauradores son "el motor, no el enemigo", ya que arriesgan su capital "todo el año, manteniendo plantillas fijas y pagando impuestos en temporada baja para estar listos en junio".

La hostelería saca partido de toda la gente que viene gracias al trabajo de los foguerers José Salaberry — Hoguera Mercado Central

Daniel Elman, del sector de los apartamentos turísticos y cuya entidad, Abatur, se integró en APHA, coincide con estos argumentos. "Pedir a los agentes privados que aporten a una fiesta no creo que venga al caso", justifica, y recuerda que "si los sectores se benefician de esta actividad, eso es primordial para generar empleo".

Restaurantes y bares

Otra de las voces interpeladas en el debate es la de Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA). Admite que en junio la facturación crece entre un 10 y un 15 % respecto a julio a agosto, y que en comparación con un mes de temporada baja la diferencia puede llegar al 50 %.

Pedir a los agentes privados que aporten su dinero para una fiesta no creo que venga al caso Daniel Elman — Asociación Provincial de Hoteles

Sobre la colaboración con las comisiones, afirma que "desde las Hogueras nadie ha consultado nada", señalando que "el único encuentro" con la Federació en tres años fue "a petición propia, cuando se habló de empezar a trabajar y ahí acabó todo", por lo que "no se puede actuar a voz en grito sobre cosas que no se intentan resolver antes en privado". Además, se refiere al conflicto reciente por el intento, finalmente abortado, de retirar unos veladores en Luceros durante la semana grande como un episodio que reflejaría la distancia entre la Fiesta y el sector.

Aglomeración en las calles de Alicante durante las Hogueras. / Rafa Arjones

Algunos hosteleros, de hecho, lamentan "no poder trabajar" debido al espacio que ocupan las barracas y las hogueras. Lo afirma María José Delgado, presidenta de la Asociación de Hosteleros de la Explanada: "Nos parece injusto pagar todo el año por nuestra terraza y que en una etapa de beneficios tengamos que cerrar". Por otra parte, Javier Galdeano, de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), también considera que "los beneficios del ocio nocturno en Hogueras no son necesariamente más elevados", y recuerda la "competencia" que ejercen los racós.

No se puede actuar a voz en grito sobre cosas que no se intentan resolver antes en privado Gabriela Córdoba — Asociación de Restaurantes

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, no rehúye del debate. "Tenemos que hacer que nuestros comercios colaboren hablando con ellos y buscándoles un reporte", asegura a días de la semana grande de la Fiesta. Con "reporte" se refiere a "ayudarles con actos, consumiciones o recomendaciones de sus establecimientos" para, así, "entre todos, ayudar".

La tasa turística, a debate

Otra de las fórmulas que se han planteado para financiar la Fiesta y los efectos medioambientales del turismo es la llamada tasa turística, constantemente rechazada por el PP en Alicante. Tampoco lo defienden los hoteleros. Desde APHA lo comparan con un "impuesto revolucionario" y creen que es "un error gravísimo", ya que "conllevaría una pérdida de competitividad" si los turistas "comparan precios y descubren destinos más baratos", aunque en València se ha reabierto el debate vinculado a las Fallas desde la propia alcaldesa, avivado posteriormente por Juan Roig, de Mercadona. "Si abrimos ese melón", añade "pedirán una tasa para Semana Santa, para Moros y Cristianos y para las fiestas de cada barrio", sostienen en Alicante.

Los beneficios del ocio nocturno en Hogueras no son necesariamente más elevados Javier Galdeano — Locales de la Restauración y Ocio

De la misma manera, la restauradora Gabriela Córdoba cree que la tasa "no sería oportuna", ya que "la ciudad está preparada para el turismo y no la necesita: el Ayuntamiento debe afrontar gastos con su presupuesto". Y Javier Galdeano considera que "las fiestas ya tienen sus fuentes de financiación".

Desde el mundo foguerer hay algunas diferencias de criterio. David Olivares, tras alentar también esa posible vía de financiación, matizó posteriormente sus palabras para alejarse del concepto "tasa turística". "Nos hemos de sentar con las administraciones para crear nuevas líneas de subvenciones", señala.

Desde las comisiones, Manuel García, de la hoguera Explanada, cree que "quien tiene que ayudar a la Fiesta es quien se beneficia de ella" y Raúl García, de Diputació-Renfe, reconoce "no ser muy partidario", pero en el caso de la Fiesta "puede ser necesaria".