La música se luce en la Entrada de Bandas con silencio reivindicativo en la Rambla

La música volvió a dar el pistoletazo de salida a las Hogueras con la tradicional Entrada de Bandas, un desfile que no solo inaugura la fiesta, sino que la define. Porque si hay un hilo invisible que cose cada acto fogueril, ese es el sonido de las bandas. Sin él, la celebración sería otra cosa.

Sin embargo, este año, el compás habitual se vio interrumpido en un gesto cargado de significado. Al menos cinco hogueras -San Fernando, Rambla de Méndez Núñez, Polígon de Sant Blai, Sant Blai de Dalt, Parque de las Avenidas y la barraca Jardins i Foc- optaron por desfilar en silencio en el tramo de la Rambla comprendido entre la Casa de la Festa y la calle Altamira.

Sara Rodríguez

Una ausencia de música que, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en la protesta más sonora de la jornada y que fue aplaudida al grito de «valientes» por una parte del público de la Rambla. Las comisiones denuncian un «maltrato institucional» que, aseguran, se traduce en trabas administrativas constantes, especialmente en la tramitación de permisos para desarrollar su actividad tanto durante el año como en las propias fiestas.

Participación

Más allá de este gesto reivindicativo, la Entrada de Bandas volvió a desplegar toda su esencia. Un total de 92 comisiones y 41 barracas, recorrieron el itinerario desde la plaza de Luceros hasta la plaza del Ayuntamiento, acompañadas por agrupaciones musicales llegadas de toda la provincia. Desde el Alto, Medio y Bajo Vinalopó hasta l’Alacantí, la Marina Baixa o la Vega Baja, la música tejió un mapa sonoro que unió comarcas y tradiciones.

Abriendo el desfile, como marca la costumbre, las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas de honor, encabezaron la comitiva oficial. Junto a ellas, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, acompañados por la Banda Municipal de Alicante. Desde la tribuna de autoridades, situada frente al Portal de Elche, las máximas representantes de la fiesta contemplaron el paso de las comisiones, arropadas también por el alcalde, Luis Barcala, y miembros de la corporación municipal.

Una de las bandas de música que ha participado en el acto. / Áxel Álvarez

El desfile fue, una vez más, un escaparate de la riqueza estética de la fiesta. Las bellezas y sus damas lucieron el traje de novia alicantina con la elegancia que exige la tradición, ya portando la banda que las distingue. A su lado, presidentes, infantiles y adultos, comisionados y directivas completaban un mosaico de indumentarias donde convivían los trajes de faena y de mudar, en una paleta de colores y tejidos que hablan de identidad.

También hubo espacio para la emoción más íntima. Los más pequeños, algunos en brazos, otros en carritos, participaron del desfile como símbolo vivo de la continuidad generacional de la fiesta. Un hecho que demuestra que en las Hogueras, la tradición no se aprende: se hereda.

Protesta

Pero el eco del silencio en la Rambla dejó una reflexión flotando en el ambiente. Néstor Álvarez, presidente de la hoguera Polígon de Sant Blai, explicó que los procedimientos para obtener permisos «siguen complicándose», lo que dificulta la organización de actos fundamentales como la plantà o el montaje de racós y barracas. Una situación que, según denuncia, también afecta a la actividad anual de las comisiones, desde almuerzos y barbacoas hasta presentaciones o la edición de llibrets. «Pedimos que no sea tan difícil conseguir un permiso», subrayó.

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Por su parte, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, reconoció el derecho de cada comisión a expresar su malestar, aunque matizó que la Entrada de Bandas «no es el momento». En cualquier caso, confirmó la convocatoria de una mesa de trabajo para abordar estas reivindicaciones y mostró el respaldo de la entidad festera. Así, entre acordes y silencios, la Entrada de Bandas volvió a recordar que la música es el alma de la fiesta… incluso cuando decide callar.