Los ninots de las hogueras Diputació-Renfe y Sagrada Familia se salvan de las llamas
La Federació asegura que la exposición ha batido récord de asistencia al superar los 11.000 visitantes
Alicante ya conoce los ninots que se librarán de las llamas en estas Hogueras de 2026. Las comisiones de Diputació-Renfe y Sagrada Familia han conseguido el indulto para sus ninots adulto e infantil, respectivamente, tras días de votación popular en la Exposición del Ninot.
El encargado de dar a conocer el resultado ha sido el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, quien ha leído el acta ante una gran expectación de público. Decenas de representantes de comisiones y barracas se han congregado en los exteriores de la antigua Lonja del Pescado, donde la muestra ha permanecido abierta al público entre el 22 de mayo y el 14 de junio.
La Exposición del Ninot ha recibido más de 11.000 visitantes y ha contabilizado un total de 25.681 votos repartidos entre las distintas categorías.
Millor Ninot de Barraques
1. Barraca Peña Los Gorilas: 1.613 votos
2. Barraca Tard però Acertat: 1.468 votos
3. Barraca El Cabasset: 941 votos
Ninot Indultat Infantil
1. Sagrada Familia: 1.966 votos
2. Baver-Els Antigons: 941 votos
3. Mercado Central: 829 votos
Ninot Indultat Adulto
La hoguera Diputació-Renfe vivirá este año un momento histórico. Por primera vez desde su fundación, uno de sus ninots ha sido indultado del fuego. Un reconocimiento muy especial para la comisión, que convierte estas Hogueras en una página destacada en la memoria festera de los comisionados.
1. Diputació-Renfe: 1.895 votos
2. Florida-Portazgo: 1.279 votos
3. Mercado Central: 989 votos.
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