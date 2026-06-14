Estos son los premiados en la Entrada de Bandas de las Hogueras de Alicante 2026

La Federació de Fogueres ha dado a conocer los premios de la Entrada de Bandas 2026, uno de los actos más vibrantes y participativos de las Hogueras donde la música es el claro protagonista junto a las comisiones.

La hoguera Benalúa, acompañada por la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza, ha logrado alzarse con el primer premio en la categoría de bandas, reconocimiento que obtienen de forma ininterrumpida desde 2018.

En la categoría de collas de dolçaina i tabal, el máximo reconocimiento ha sido para la hoguera José María Py, que desfiló junto a la colla de dolçainers i tabaleters de San Blas.

Por su parte, el premio a la mejor comisión de desfile ha sido otorgado a la barraca Tot Bacores.

El jurado también ha querido otorgar los diferentes reconocimientos que se pueden consultar a continuación:

Premios mejores Bandas

Benalua. Sociedad musical la Amistad de Villafranqueza Baver- els Antigons, banda sociedad musical la Paz de Sant Joan Port d'Alacant. L'Aliança de Mutxamel San Antón Alto, l'Harmonia societat musical d'Alacant Sèneca Autobusos, sociedad Filarmónica Unión musical de Agost Francisco Albert, Unión musical Ciudad de Asís Calvo Sotelo, Unión musical de Busot. Sant Blai de Baix. Sociedad musical Ruperto Chapí de Villena. Foguerer Carolinas. Sociedad musical Aurora d'Albatera. San Blas. Agrupación músico cultural Adlibitum.

Banda de música de barraca: I no Voliem. L'harmonia d'Alacant

Premios a mejor colla de dolçaina i tabal

José María Py, colla de dolçainers i tabaleters de San Blas. Óscar Esplá, colla la Bassa la Vila. Barri José Antonio, colla el Nuvolet de Mutxamel.

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Premios al mejor desfile de comisiones