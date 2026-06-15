La Bellea del Foc infantil comparte con sus compañeros de colegio la emoción de su primera cremà

La Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, vivió el pasado viernes una de esas jornadas que difícilmente se olvidan. La niña acudió al colegio Santa María del Carmen "Carmelitas", donde estudia 5º de Primaria, para compartir con sus compañeros y profesores la cremà de la hoguera escolar, un acto que este año tuvo para ella un significado especial al hacerlo como máxima representante infantil de las Hogueras.

De esta forma, Leire disfrutó junto al resto del alumnado del centro de uno de los momentos más esperados de estas fechas, acercando además la Fiesta Oficial a las aulas pocos días antes del inicio de las Hogueras.

La Bellea del Foc infantil junto a la hoguera escoalr de su centro / Adrián González

Emoción en su colegio

La propia Leire compartió posteriormente en sus redes sociales la emoción que sintió al volver a su centro educativo como Bellea del Foc infantil. "El pasado viernes tuve la enorme ilusión de volver a mi colegio como Bellea del Foc Infantil para acompañar a toda la comunidad educativa en la cremà de su hoguera", explicó.

La joven destacó especialmente el reencuentro con las personas que forman parte de su día a día. "Fue muy emocionante reencontrarme con mis compañeros, profesores y todas las personas que forman parte de este lugar tan importante para mí", señaló.

La emoción de la cremà

La jornada culminó con la cremà de la hoguera elaborada por el centro, un momento que Leire pudo compartir con quienes la acompañan cada día en las aulas. "Pude admirar el gran trabajo realizado en la hoguera y compartir con ellos uno de los momentos más mágicos de nuestras fiestas", afirmó.

La hoguera escolar que se quemó en el centro escolar de la Bellea del Foc infantil. / INFORMACIÓN

La Bellea del Foc infantil aseguró además que la jornada estuvo marcada por los recuerdos y los sentimientos. "La emoción, la ilusión y la tradición se unieron una vez más alrededor del fuego, poniendo el broche final a una jornada llena de recuerdos y sentimientos que guardaré para siempre", compartió en sus redes sociales.

Antes de despedirse, también quiso agradecer el recibimiento que le brindó toda la comunidad educativa: "Quiero agradecer el cariño con el que me recibieron y por hacerme sentir, una vez más, como en casa".