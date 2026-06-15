Fin al conflicto: la Federació ya tiene ubicación para su racó de invitados en las mascletás de Hogueras en Luceros

Punto final al conflicto entre los hosteleros de la plaza de los Luceros, el Ayuntamiento de Alicante y la Federació de Fogueres. El ente gestor de la Fiesta asegura que ha alcanzado un acuerdo con uno de los negocios del entorno para establecer en su terraza un espacio para la atención protocolaria a invitados y patrocinadores de las Hogueras.

Según han señalado fuentes de la Federació a INFORMACIÓN, el "racó" para los disparos se ubicará a la altura de los números 5 y 6 de la céntrica plaza alicantina, y estará habilitado del 18 al 24 de junio, en horario de 8:00 a 15:00 horas. Su instalación será posible gracias a un pacto alcanzado con la compañía alicantina Bombon Boss, propietaria de un establecimiento en dicho punto.

En virtud del acuerdo alcanzado, el negocio no podrá hacer uso de sus veladores en el horario señalado. A cambio, la Federació compensará con la publicación de cartelería e imágenes de la marca en los medios gráficos habilitados durante los espectáculos pirotécnicos, con distintas pantallas en el entorno de Luceros.

Fin a la polémica

El conflicto se originó a principios de junio, cuando Elena Ruiz, propietaria de la Taberna de Luceros, denunció que no podría instalar su terraza en la plaza en estas Hogueras, del 16 al 25 de junio. Algo que, según señalaba, resultaría inédito para el negocio que lleva dos décadas regentando.

La notificación del Ayuntamiento, también extensiva a la Cervecería Chaflán, les fue entregada a ambos establecimientos el pasado viernes, con poco más de una semana de antelación al inicio de los disparos en Luceros. Según relataba Ruiz, la intención del gobierno local era realizar una "usurpación" con el objetivo de "beneficiar a la Federació de Fogueres y a sus patrocinadores".

Sin embargo, con la intención de "poner paz", la Federació de Fogueres dio un paso atrás y renunció al espacio protocolario que había solicitado para atender a patrocinadores durante las mascletás y que había provocado una suspensión de veladores duramente criticada por los propietarios de los establecimientos. Ahora, gracias a este nuevo acuerdo, el ente gestor de la Fiesta podrá preservar esta zona y los hosteleros del entorno seguirán haciendo uso de sus veladores.

Pese a ello, desde la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) cuestionan cómo se ha llevado a cabo la tramitación por parte del Ayuntamiento y creen que la solicitud debería ser denegada. Su presidente, Javier Galdeano, recuerda que "el plazo mínimo para cualquier autorización de vía pública es de un mes", por lo que no se explica "cómo es posible que se autorice a la Federació en solo tres días, ya que renunciaron al anterior espacio solicitado".