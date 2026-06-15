El gobierno de Barcala mantiene quince permisos de hogueras pendientes a dos días del inicio de la plantà

La cuenta atrás para el arranque de las Hogueras de Alicante continúa marcada por la incertidumbre administrativa. A solo dos días del inicio de la plantà de los monumentos, el Ayuntamiento todavía mantiene pendientes quince autorizaciones necesarias para el desarrollo de la Fiesta. Se trata de nueve permisos de racós y barracas y seis licencias de plantà de monumentos, una situación que afecta a comisiones de todas las categorías, incluidas dos hogueras de Especial.

La plantà comenzará este miércoles 17 de junio para las hogueras de categoría Especial y Primera, mientras que el resto de monumentos, desde Segunda hasta Séptima categoría, iniciarán su montaje a partir del jueves 18. Sin embargo, algunas de las comisiones afectadas continúan sin disponer todavía de los permisos necesarios para desarrollar su actividad festera, llegando incluso a darse casos en los que hay comisiones que siguen pendientes de ambos permisos.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, reconoció este lunes que siguen pendientes varias autorizaciones, aunque defendió que los trámites se encuentran en la recta final. "Ahora mismo, a falta de nueve racós y barracas y a falta de seis plantàs de monumentos, que no significa que no vayan a salir, sino que todavía falta alguna subsanación pendiente o algún informe por llegar después de alguna subsanación", explicó Cutanda.

Cutanda insistió en que la existencia de permisos sin resolver no implica que vayan a ser denegados y trasladó un mensaje de tranquilidad a las comisiones afectadas. No obstante, la situación contrasta con el compromiso expresado por el alcalde, Luis Barcala, durante una reunión celebrada el pasado 22 de mayo en la Casa de la Festa. En aquel encuentro con representantes del mundo festero, el alcalde señaló que el objetivo municipal era que todas las licencias estuvieran resueltas antes del 3 de junio, la misma fecha en la que se entregaron en 2025.

El malestar de parte de las comisiones

El retraso en algunos trámites ha alimentado el descontento de una parte del colectivo festero. De hecho, cinco comisiones de hogueras y barracas protagonizaron el pasado sábado una protesta silenciosa durante la Entrada de Bandas. Las entidades recorrieron sin acompañamiento musical el tramo comprendido entre la Casa de la Festa y la calle Altamira para denunciar lo que califican como un "maltrato institucional" por parte de la administración local. Las comisiones críticas sostienen que las dificultades en la tramitación de permisos no se limitan al periodo de Hogueras, sino que afectan a su actividad durante todo el año.

Frente a esas críticas, Cutanda restó importancia a la dimensión de la iniciativa y destacó el apoyo mostrado por el Ayuntamiento a los cargos festeros durante el desfile. "Fueron una minoría de comisiones las que no hicieron esa Entrada de Bandas completa", afirmó la concejala.La responsable municipal puso el foco en las bellezas, damas de honor y representantes de las comisiones que participaron en el acto. "Para nosotros es muy importante los cargos en la fiesta y ese respaldo institucional a ellas, que ese día desfilaban por la Rambla y por las calles de la ciudad", señaló.

Pendientes también algunas subvenciones

La concejala de Fiestas también se refirió al estado de las subvenciones destinadas a las barracas. Cutanda explicó que cuatro entidades continúan a la espera de recibir las ayudas económicas debido a incidencias administrativas relacionadas con certificaciones o pagos pendientes ante Hacienda y el propio Ayuntamiento.

"Estamos pendientes de que cuatro de ellas arreglen, como le pasó a Polígono de San Blas, ciertos papeles con Hacienda y con el Ayuntamiento", indicó Cutanda. La concejala añadió que, una vez se regularice la situación documental, el consistorio procederá al abono de las ayudas. "En cuanto arreglen esos papeles, esos pagos y certificados, procederemos al pago", apuntó cutanda.

Mientras tanto, la proximidad de la plantà mantiene la atención centrada en la resolución de los permisos que todavía faltan para que todas las comisiones puedan afrontar con normalidad el inicio de las Hogueras de 2026.