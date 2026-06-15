Las Hogueras de Alicante, una celebración que suena con otros acentos: "Estar dentro de una comisión es una de las maneras más fáciles de relacionarte"

Sayuri Antón tenía unos diez años cuando se hizo una foto con la Bellea del Foc Sofía Escoda y sus damas. Recuerda incluso la ropa que llevaba aquel día. Había ido con su padre y sus abuelos a ver las hogueras y aquella imagen se le quedó dentro como una promesa. Nacida en China y adoptada con diez meses por una familia ilicitana, este año ha sido candidata a Bellea del Foc por la hoguera Barrio José Antonio. Su historia resume una de las preguntas que atraviesa la Fiesta: quién puede sentirse representado por una tradición tan alicantina cuando la ciudad que la vive es cada vez más diversa.

No son turistas ni espectadores ocasionales. Los perfiles de Sayuri y de otros festeros de origen migrante muestran otra forma de integración, la de quienes han entrado de verdad en una comisión, participan en actos, acompañan a sus hijos, desfilan, organizan o viven la Fiesta desde dentro. Las Hogueras funcionan ahí como una puerta de arraigo, pero no automática. Hace falta alguien que invite, tiempo para entender sus códigos y una comunidad dispuesta a acoger.

Ser Bellea del Foc es representar a una ciudad, seas alta, baja, amarilla, con ojos rasgados o negra Sayuri Antón — Hoguera Barrio José Antonio (origen chino)

Para Sayuri, presentarse a Bellea del Foc ha significado "aportar diversidad a la Fiesta". No lo plantea como una etiqueta, sino como una forma de ensanchar la representación. "Ser Bellea del Foc no es ser Miss Universo, es representar a una ciudad seas alta, baja, amarilla, con los ojos rasgados o negra", defiende. Durante el año ha encontrado una red de amigas y compañeras que, dice, le han hecho sentir que su manera de mirar el mundo también tiene cabida aquí. El momento con el que se queda es la ovación que recibió en la plaza de toros durante la Gala de la Elección.

Azar

Eileen Fernández llegó a Alicante con tres años desde Irlanda y entró en las Hogueras casi por azar, cuando una niña del colegio le propuso participar en los "playbacks". De ahí pasó a ser dama infantil y, desde 2007, la Fiesta ya no salió de su vida. Hoy es vicepresidenta de Gran Vía-Garbinet, delegada de bellezas y parte de la delegación artística. "Una de las maneras más fáciles de relacionarte es estar en un colectivo", resume. Al principio no entendía muchos actos pero los años le dieron el idioma interno de la comisión.

La brasileña Jeni Cardoso y el resto de su familia acompañan a Nerea Navarro, Dama de Honor Infantil este año / INFORMACIÓN

Escuchar el nombre de mi hija en la plaza de toros fue un sueño cumplido para todos Jeni Cardoso — Hoguera Avenida Costablanca-Entreplayas (origen brasileño)

En su caso, la integración llegó detrás de una cámara. Luis Morell, cubano de 68 años, aterrizó en Alicante en 1999 tras pedir asilo político en Irlanda y buscar después una ciudad con costa y playa, más cercana a su memoria caribeña. No conocía las Hogueras pero acabó grabando presentaciones, desfiles, entradas de banda y mascletás para su comisión y para otras que se lo pedían. "Me siento más alicantino que cubano", afirma. Sus antiguos compañeros de televisión en Cuba, muchos instalados ahora en Miami, descubrieron la Fiesta a través de las imágenes que él les enviaba.

Julieta Fernández, con su hija, Lucía, bellea infantil de José Ángel Guirao, y su familia llegada desde Argentina / INFORMACIÓN

Como no tenemos a la familia aquí, la comisión nos vino muy bien para juntarnos y reunirnos Julieta Fernández — Hoguera José Ángel Guirao (origen argentino)

Los hijos también abren puertas que los adultos no habían cruzado. Souad Kchitil El Haraj llegó de Marruecos a Alicante en 1993 y se incorporó de verdad a la Fiesta por su hija Sara El Marghini, presidenta infantil de Rabassa. "Los hijos nos arrastran y nos abren otros espacios sociales", explica. Ahora vive las Hogueras como madre y acompañante, entre una doble cultura: "La niña disfruta las fiestas de aquí y las de allá". Matiza, aun así, que no siempre es un entorno accesible porque exige inversión.

La colombiana Xiomara Gómez, en el centro, prepara un arroz con su comisión / INFORMACIÓN

Desde el primer minuto nos acogieron y nos ayudaron a vivir la hoguera desde dentro Xiomara Gómez — Hoguera Alacant Golf (origen colombiano)

La hoguera se convirtió para Julieta Fernández en una red familiar lejos de Argentina. Llegó a Alicante en 2007 y entró en José Ángel Guirao cuando su hija empezó como dama infantil. Repitió al año siguiente y ahora es belleza infantil. "Como no tenemos familia aquí, nos vino bien juntarnos como un club, reunirnos", cuenta. También le sorprendió ver a mayores y niños tomando la calle juntos, compartiendo actos y cenas hasta tarde, con una naturalidad que no asociaba a Buenos Aires.

Souad Kchitil El Haraj con su hija Sara El Marghini, presidenta infantil de la hoguera Rabassa / INFORMACIÓN

Mi hija disfruta de las fiestas de Alicante y de las de Marruecos desde una doble cultura compartida Souad Kchitil El Haraj — Hoguera Rabassa (origen marroquí)

En Alacant Golf, Xiomara Gómez ha ido incorporando a su familia y a otras familias latinas a la comisión. Llegó de Colombia a Alicante en 2002 y empezó a vivir la Fiesta desde fuera, en la zona de Playa de San Juan, hasta que preguntó en un racó para integrarse. Hoy su hija es belleza infantil, su hijo banderín y su nuera dama adulta. También ayuda con mantillas y peinados. "Desde el primer minuto nos acogieron", resume. Y hasta han llevado comida colombiana a la hoguera.

La irlandesa Eileen Fernández, vestida de novia alicantina / INFORMACIÓN

Una de las maneras más fáciles de relacionarte es estar dentro de un colectivo festero Eileen Fernández — Hoguera Gran Vía-Garbinet (origen irlandés)

El arraigo también puede empezar con una vecina. Jeni Cardoso llegó desde Brasil hace 30 años para estudiar, conoció en Alicante a quien hoy es su marido y acabó vinculando a toda la familia a Avenida Costablanca-Entreplayas. Sus hijas empezaron a desfilar de pequeñas y ahora Nerea Navarro es dama de honor de la Bellea del Foc infantil. "Escuchar el nombre de mi hija en la plaza de toros fue una alegría, un sueño cumplido para ella y para toda la familia", cuenta. Aunque nació en Brasil, después de tres décadas y de vivir la Fiesta desde dentro, se considera alicantina.

El cubano Luis Morell disfruta de una cena de las noches de Hogueras con su comisión / INFORMACIÓN

Me siento más alicantino que cubano después de media vida participando en la Fiesta Luis Morell — Hoguera Gran Vía-Garbinet (origen cubano)

Todas las historias comparten la misma idea de que las Hogueras integran cuando dejan de verse desde fuera y se viven desde una comisión. A veces la puerta la abre una amiga, otras un hijo, una vecina o una primera invitación. Después llegan los actos, los trajes, las cenas, los ensayos y una red que convierte la Fiesta en pertenencia. También aparecen barreras: códigos difíciles de entender, inversión económica y mucho tiempo. Pero, cuando el encaje funciona, la hoguera añade una capa alicantina sin borrar el origen de nadie.

Al final, una hoguera no convierte a nadie en alicantino de golpe. Lo hace poco a poco, con una mesa compartida, una presentación, una ofrenda, un traje, una amistad o una hija que arrastra a toda la familia. Ahí, entre pólvora, convivencia y barrio, la Fiesta también suena con otros acentos sin pedir a nadie que renuncie al suyo.