Cómo mejorar la convivencia en hogueras: comisiones avisan a los vecinos de cuándo habrá más ruido para ayudar a personas vulnerables y mascotas

Uno de los problemas más habituales durante los días grandes de Hogueras es la convivencia entre la fiesta y los vecinos. Ante esta situación, diferentes comisiones han decidido hacer públicas sus actividades para que los residentes sean conscientes de las horas más incómodas debido al ruido.

Un ejemplo, en este sentido, es el de la hoguera Benalúa, ubicada en la calle Carratalá y que este año planta en Segunda Categoría. Desde la comisión han alertado, a través de sus redes sociales, que algunos de los actos que se celebrarán “pueden generar ruido puntual debido a la música, los pasacalles y la pirotecnia”.

Para que los vecinos conozcan las horas de más estruendo, la comisión ha aclarado que el domingo 21 de junio se celebrará un pasacalles por la tarde para recoger a los cargos, que al día siguiente habrá “tarde de juegos en familia” y que el martes 23 de junio por la mañana se celebrará la despertà con “charanga y tirando tracas”. Además, ese mismo por la tarde habrá pasacalles y, de nuevo, charanga y tracas.

La comisión finaliza su anuncio con un mensaje conciliador: “Disfrutemos juntos de unas Hogueras seguras y respetuosas para todos”.

La hoguera La Florida, situada en la plaza Magallanes y que planta en Tercera, ha emitido una consigna similar. “No podemos controlar todos los ruidos que se van a producir durante estas hogueras, pero sí los nuestros, por eso, queremos avisarte”. Y dirigen su mensaje a quienes les "molestan los ruidos fuertes” o tienen animales para que conozcan el calendario de actividades.

En este caso, el sábado 20 de junio habrá pasacalles a partir de las 19:30, el domingo habrá otro pasacalles por la mañana, el mismo día se celebrará por la noche un desfile de disfraces entre las 23:45 y la media noche, el lunes 22 habrá pasacalles por la mañana, el martes 23 otro a partir de las 9:15, el miércoles 24 habrá despertà a la misma hora por el barrio y finalmente el mismo día, a las 20:00, tendrá lugar un nuevo pasacalles.

Un último ejemplo de búsqueda de conciliación vecinal es el de la hoguera Tómbola, que emite un “aviso importante” para alertar de que van a “tirar petardos y hacer ruido”. Esta hoguera compite en Cuarta Categoría y se ubica en el número 4 de la calle Virgen del Puig, y su comisión pide disculpas “por los animales y las personas sensibles al ruido”, con una imagen acompañada de petardos y de mascotas.

Ante posibles incomodidades, en la comisión alertan de la “minimascletà” que lanzarán el domingo 21 a las 14:00, de la “traca reforzada” del día siguiente a la misma hora, de la alborada del martes 23 a las 12 de la noche; de la despertà del miércoles 24 a partir de las 8:00 y del pasacalles del mismo día a las 19:30.