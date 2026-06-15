Las hogueras de Especial, una a una: Sèneca-Autobusos desafía los cánones con un monumento que mira más allá de la belleza

La hoguera Sèneca-Autobusos vuelve a aspirar a lo más alto de la categoría Especial con una propuesta que combina ejercicio físico, crítica social y una cuidada ejecución artística. Bajo el lema "Cos de culte", el monumento realizado por José Gallego y Toni Pérez se presenta como una reflexión sobre el culto al cuerpo, la apariencia y los valores de la sociedad actual, todo ello envuelto en una composición de gran impacto visual que alcanza los 16 metros de altura.

Tras lograr el pasado año la segunda posición en Especial, la comisión mantiene su apuesta con un presupuesto de 110.000 euros y la confianza en un equipo artístico que lleva más de una década dando forma a sus proyectos. El resultado es una hoguera que busca llamar la atención desde el primer vistazo, pero también invitar a la reflexión a través de una sátira cargada de simbolismo.

El monumento pone el foco en una sociedad obsesionada con la imagen. José Gallego explica que la idea parte de un juego de palabras entre "cos" y "cul", convirtiendo esta parte del cuerpo en uno de los elementos protagonistas de la composición. "Creemos que la hoguera debe ser satírica y crítica. Queríamos romper con la tendencia habitual de las caras bonitas y hacer que el personaje principal esté de culo al público", señala el artista.

Queríamos romper con la tendencia habitual de las caras bonitas y hacer que el personaje principal esté de culo al público Jose Gallego — Artista

Apariencia frente a pensamiento

El remate está formado por un globo terráqueo coronado por ocho figuras que realizan ejercicios de fuerza mientras levantan pesas y mancuernas. Una escena de un volumen importante que, además, rompe con los esquemas tradicionales gracias a una composición completamente redonda. "La mires por donde la mires está equilibrada, hemos cuidado mucho que no fuera una hoguera plana de cara y espalda", destaca Gallego.

En el centro aparece una figura que representa a Adonis, símbolo universal de la belleza, rodeado por siete personajes arrodillados que lo veneran. Junto a él se alza una Venus que completa la representación de los cánones estéticos masculinos y femeninos. Más allá de la estética, la hoguera plantea una crítica a la pérdida de valores y al predominio de la imagen sobre el pensamiento con una gran cabeza amarilla dormida simboliza, según el artista, que "hoy en día importa más parecer que ser".

En otra de las escenas destaca una custodia religiosa en cuyo interior no aparece el cuerpo de Cristo, sino una moneda de euro, una metáfora de cómo "hemos cambiado lo espiritual por lo material", apunta Gallego. La crítica social también se extiende a cuestiones de actualidad ya que en Sèneca-Autobusos, ganadora del premio de crítica en las dos últimas ediciones, vuelven a incluir escenas dedicadas a temas locales, entre ellas una referencia a las viviendas de protección pública de Les Naus.

Boceto de la hoguera / INFORMACIÓN

Humor, sátira y denuncia

La sátira se despliega en diferentes escenas relacionadas con las obsesiones contemporáneas por la perfección física. Una de las más llamativas recrea una clínica de blanqueamiento anal en la que aparecen representados Hitler y Stalin. Con esta imagen, los autores lanzan un mensaje claro: "No se debe blanquear ni el fascismo ni el totalitarismo", apunta Gallego. Otras composiciones recurren al humor para abordar problemas globales con un personaje que observa las noticias desde el váter, "descompuesto" por las guerras y la situación económica, mientras a su lado un especulador aprovecha el contexto para enriquecerse.

Es una hoguera muy completa y cuidada, con especial atención a la pintura, al modelado y al mensaje Josep Amand Tomàs — Presidente de Sèneca-Autobusos

El presidente de la comisión, Josep Amand Tomàs, subraya que "Cos de culte" reúne todos los elementos que han caracterizado a Sèneca-Autobusos durante los últimos años. "Además de la estética, tendrá una crítica muy actual. Es una hoguera muy completa y cuidada, con especial atención a la pintura, al modelado y al mensaje", destaca Tomàs.

Para Gallego, el gran reto ha sido mantener la originalidad después de once proyectos consecutivos para la comisión, primero con Manuel Algarra y desde hace cinco ejercicios con Toni Pérez. "Es difícil hacer once proyectos y no repetirse, este tiene personalidad propia y no se puede decir que sea una más de las hogueras que compiten en Especial", afirma Gallego. El artista insiste además en que el objetivo es preservar la esencia de la fiesta: "Si hacemos algo solo decorativo y bonito, deja de ser una hoguera para convertirse en un adorno de calle".

Así, Sèneca-Autobusos vuelve a convertir la crítica en su principal seña de identidad. Entre músculos, espejos y cánones de belleza imposibles, "Cos de culte" invita al visitante a preguntarse qué valores ocupan hoy el centro de nuestras vidas y que demuestra que, más allá de la estética, las hogueras siguen siendo un espejo de la sociedad que las planta.