Así se multiplicará el servicio del TRAM de Alicante por Hogueras

Refuerzo del transporte público por Hogueras. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado Alicante este lunes para detallar el funcionamiento de los vehículos del TRAM durante los días grandes de la fiesta alicantina, a partir del sábado 20 de junio.

El conseller, que ha atendido a los medios de comunicación en la estación tranviaria de La Marina, en la avenida de Villajoyosa, ha detallado que se ofrecerán 144 horas ininterrumpidas de servicio desde el sábado 20 de junio hasta la madrugada del 25 al 26 de junio, con frecuencias de entre 15 y 60 minutos según la línea.

El objetivo, afirma, es facilitar la movilidad de residentes y visitantes y fomentar el uso del transporte público durante la Fiesta, cuando “la gente comete algunos excesos más de los que corresponden”. Según el conseller, se trata de “un esfuerzo extraordinario” para que los alicantinos puedan disfrutar de las Hogueras y desplazarse en transporte público, a la vez que se reducirá “la congestión y las emisiones contaminantes”.

El dispositivo especial incrementará un 37 % los servicios habituales y pondrá en circulación 2.850 trenes y tranvías, que recorrerán unos 45.000 kilómetros, “algo más que una vuelta al mundo”, ha puntualizado Martínez Mus. En total se ofrecerán 840.000 plazas, unas 168.000 diarias, y se triplicará la vigilancia con 155 servicios especiales coordinados las 24 horas. Por otra parte, se reforzará la plantilla de maquinistas y se añadirán 22 agentes de estación, ocho interventores, personal de supervisión, se triplicará el de seguridad y se recuperarán equipos de limpieza, que actuarán en la estación de Luceros para que el servicio no se interrumpa.

Este dispositivo permitirá evitar, según explican desde la Conselleria de Infraestructuras, más de 240.000 desplazamientos en vehículo privado. El dispositivo es “muy similar” al de años anteriores y desde la Generalitat recuerdan, también, que entre los días 18 y 24 de junio se cerrará el acceso a la Estación de Luceros durante el disparo de la mascletà, concretamente entre las 13:30 y las 14:20 horas.

La estación de Mercado permanecerá abierta para garantizar la continuidad del servicio, y ante la elevada ocupación prevista no se permitirá el acceso al tranvía con bicicletas ni patinetes entre Alicante y Venta Lanuza.

Huelga convocada

Respecto a la huelga convocada para estos días, que se alargará desde Hogueras hasta septiembre, el conseller se ha mostrado confiado en que no tenga efecto, ya que el Sindicato Independiente Ferroviario, entidad convocante, “no tiene representantes en el comité de empresa de Alicante”, por lo que espera que el seguimiento sea “relativamente escaso”.

Aun así, ha asegurado que, “de haberla”, la huelga “sería controlable”, ya que prevén servicios mínimos del 80 % y los usuarios “no acabarían de notar la diferencia”, y también ha defendido que los trabajadores tienen "todo el derecho del mundo a organizar sus protestas".

Después de Hogueras

El conseller Martínez Mus ha especificado que después de Hogueras el servicio permanecerá ampliado respecto a la temporada baja. En concreto, entre el 25 y el 29 de junio se reforzarán los servicios nocturnos de las líneas 2, 3 y 4 para prestar transporte a quienes asistan al lanzamiento de castillos de fuegos artificiales en El Postiguet.

Por otra parte, durante los meses de julio y agosto se activará el servicio especial Tramnochador, que conectará Alicante, Benidorm y Altea las noches de los viernes y los sábados, con refuerzos en las líneas 1 y 9 en la celebración del Castell de l'Olla. En verano, por último, se incorporarán seis nuevos tranvías en Alicante para hacer efectivas estas ampliaciones.