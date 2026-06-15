Llega una nueva edición del Certamen de Fotografía de Fogueres “Memorial Reme Vélez”

La vigésima quinta edición de los Premios de Fotografía de Fogueres “Memorial Reme Vélez” llega con estas nuevas Hogueras para reconocer las mejores instantáneas de la Fiesta alicantina. Al concurso, organizado por la Federació de Fogueres de Sant Joan, se podrán presentar profesionales y aficionados de cualquier lugar de España y también podrán participar los menores de edad, siempre y cuando presenten autorización de su padre, madre o tutor legal.

Como cada año, la temática será exclusivamente la relacionada con las Hogueras, valorando especialmente que los trabajos correspondan a la edición de 2026 de la Fiesta, y cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías, sean en blanco y negro o en color. Las instantáneas, eso sí, tendrán que ser inéditas, no se admitirán montajes digitales y se presentarán en formato jpg de alta resolución de 300 puntos por pulgada y con medidas de 30x45 centímetros. Cabe tener en cuenta que, según la normativa del certamen, las fotografías en las que aparezcan menores de edad en primer plano deberán incorporar permiso por escrito de padres o tutores para su reproducción. También que los participantes deben ser los titulares de los derechos de la fotografía y de contar, en su caso, con las autorizaciones o permisos pertinentes para su difusión, ya que la organización no se hará cargo de reclamaciones o requerimientos por infracción de derechos de propiedad, de imagen o de tratamiento de datos personales.

Los archivos digitales deben enviarse al correo electrónico xxvcertamenfotosfogueres@gmail.com con el nombre del autor, su DNI, su dirección postal, un teléfono de correo electrónico, un e-mail y el título de las fotografías presentadas, que incluirán, cada una, un comentario o descripción para ayudar al jurado en su evaluación.

Las imágenes se deberán enviar entre el 26 de junio y el 6 de julio, y el jurado seleccionará 30 fotografías que pasarán a la fase final, entre las que se elegirán las obras premiadas, que pasarán a formar parte de la exposición en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, ubicada en el edificio de Federico Soto. La exposición se alargará desde el 20 de julio hasta el 7 de agosto con las treinta fotografías finalistas.

Premios

Los premios establecidos son de 300 euros para el primero, 150 euros para el segundo premiado, una tarjeta regalo Corte Inglés de 100 euros para el tercero y 150 euros para el premio especial Reme Vélez. Todas estas distinciones incluyen un trofeo y una distinción acreditativa.

Las fotografías seleccionadas pasarán a ser propiedad de la Federació de Fogueres de Sant Joan y podrán ser insertadas en la Revista Oficial o en cualquier otra publicación editada por el órgano rector de la Fiesta.