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Nuevo parking para Hogueras: 140 plazas en el centro de Alicante

La Conselleria de Transportes ultima la construcción del estacionamiento en altura pensado para la futura Estación Central

Alicante tendrá un nuevo parking de 140 plazas en el centro para Hogueras

Alicante tendrá un nuevo parking de 140 plazas en el centro para Hogueras

Alicante tendrá un nuevo parking de 140 plazas en el centro para Hogueras / Pilar Cortés

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Una obra anticipada. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este lunes en una visita a Alicante que el parking contemplado para la futura Estación Central empezará a funcionar, según han asegurado desde su equipo, a partir de este viernes 19 de junio.

La instalación de estacionamientos, construida en altura y accesible desde la calle Bono Guarner, a la altura de la avenida Salamanca, incorporará 140 nuevas plazas, ocho de ellas habilitadas para personas con movilidad reducida, y reforzará el otro parking abierto hace ahora un año, con 208 plazas (y perdiendo unas 300 respecto a las que tenía anteriormente a la intervención), coincidiendo con las obras de la futura Estación Central, y al que se accede desde la calle Médico Pedro Herrero.

Obras en el nuevo parking de la estación de Alicante Término.

Obras en el nuevo parking de la estación de Alicante Término. / Pilar Cortés

El nuevo aparcamiento contará con una planta accesible desde la estación, según han asegurado desde la Generalitat, y está ubicado en terrenos de Adif, donde ya se encontraba el aparcamiento para las compañías de alquiler de vehículos. Se accederá desde la calle Bono Guarner número 6 y se instalará nueva señalización de orientación para vehículos en el entorno, han informado desde el departamento autonómico.

La construcción se ha hecho con la instalación de una nueva estructura metálica y de hormigón, sobre losa de cimentación, que supone la creación de un nuevo forjado sobre el aparcamiento de alquiler de vehículos que ya existía.

A su vez, el nuevo aparcamiento cuenta con las correspondientes instalaciones de acceso, tales como barreras, cajeros, cámaras, iluminación, ascensor y escaleras, así como elementos de protección contra incendios. Según la Conselleria de Transportes, se ha dispuesto toda la infraestructura necesaria para la futura instalación de 10 cargadores de vehículos eléctricos, dos de ellos en plaza adaptada para personas con movilidad reducida.

Obras en el nuevo parking de la estación de Alicante Término.

Obras en el nuevo parking de la estación de Alicante Término. / Pilar Cortés

Los accesos peatonales serán directos desde la calle en la planta alta, y desde el recinto de la estación a la planta baja.

Parque Central

Respecto al futuro Parque Central, adyacente a las vías ferroviarias que enlazan con la Estación de Término y cuya construcción lleva siendo exigida por los vecinos desde los últimos 25 años, Martínez Mus ha defendido que la Generalitat “es la única institución que está haciendo obra vinculada a ese parque”, ha dicho comparando la participación de la institución autonómica con la del del Ministerio de Transportes y la del Ayuntamiento de Alicante.

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“No solo en el soterramiento de lo que es la estación intermodal, que es una inversión muy importante, sino en la construcción de ese parking provisional con 140 plazas adicionales”, ha dicho. Respecto a la “provisionalidad” del aparcamiento, desde su equipo han aclarado que la instalación se mantendrá en las condiciones explicadas hasta 2029, cuando se prevé que finalice la obra de la Estación Central. A partir de ese momento pronostican que el edificio podría experimentar reformas para ampliar su capacidad.

Hogueras de Alicante 2026

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