Recuerdo a los que ya no están y pasión por las Hogueras en la revista "Festa de Fogueres" 2026

La cuenta atrás para los días grandes de las Hogueras de Alicante ya ha comenzado y uno de los actos que marca tradicionalmente el inicio de la semana más esperada por los festeros ha vuelto a poner el foco en la memoria, la cultura y la identidad de la Fiesta. El salón azul del Ayuntamiento de Alicante acogió este lunes la presentación de la revista "Festa de Fogueres 2026", una publicación que recoge la esencia del año foguerer y que, además este año, rinde homenaje a quienes han dejado huella en la Fiesta Oficial de la ciudad.

Al acto asistieron el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, la Bellea del Foc, María Pastor, la Bellea del Foc Infantil, Leire Arellano, así como sus respectivas damas de honor e integrantes de la corporación municipal. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, definió la publicación como "la mejor promoción escrita de lo que son las Hogueras" y aseguró que, si se trasladara al ámbito diplomático, sería "las credenciales que presentamos a quienes nos quieran conocer para que conozcan cómo vivimos y sentimos los alicantinos nuestra Fiesta Oficial".

Barcala destacó además el carácter emocional de esta edición, al señalar que supone "un homenaje escrito hacia algunas de las personas significativas en la Fiesta que nos han dejado durante este año". En este sentido, puso en valor el trabajo realizado por los autores que participan en la publicación, resaltando su aportación "altruista y en beneficio de las Hogueras".

La memoria de las Hogueras

La Bellea del Foc, María Pastor, felicitó a los responsables de la revista por una nueva edición y agradeció "el trabajo, dedicación y esfuerzo" que hay detrás de una publicación que, según destacó, contribuye a conservar la historia festera. "Gracias por cuidar la memoria de nuestra Fiesta, que es importante", señaló. La Bellea del Foc aseguró además que había sido "un privilegio" participar en la presentación y aprovechó para desear unas felices Hogueras a todos los alicantinos.

La Bellea del Foc Infantil, Leire Arellano, también expresó su satisfacción por poder asistir al acto. "Me hace mucha ilusión estar aquí en la presentación de una revista especial para nosotros", afirmó, reconociendo que tanto ella como sus damas de honor tenían muchas ganas de conocer una edición que recoge buena parte de la actividad desarrollada durante el último año.

Por su parte, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, definió el "Festa de Fogueres" como una obra imprescindible para cualquier festero y agradeció el trabajo del director de la publicación, David Gerona, y de todas las personas que han colaborado en ella. "Siempre digo que este "Festa" es el llibret de los llibrets. La magia que nace del esfuerzo de esos locos que están abonados a nuestra cultura y tradiciones, que defienden lo nuestro y lo dejan por escrito", señaló Olivares.

El Corte Inglés inaugura la exposición dedicada al llibret “Festa” con las mejores imágenes recogidas en este libro / Pilar Cortés

Cómo es el Festa de 2026

La revista alcanza este año su edición número 12 desde que en 2013 se unificaran las históricas publicaciones "Festa", editada por el Ayuntamiento de Alicante, y "Fogueres", impulsada entonces por la entonces Comisión Gestora. Bajo la dirección de David Gerona, el volumen suma 384 páginas y una tirada de 600 ejemplares en las que se recopila buena parte de la historia reciente y presente de la Fiesta.

La publicación repasa los momentos más destacados del calendario foguerer a través de una miscelánea fotográfica que recorre el ejercicio hasta la proclamación de las Belleas del Foc y sus Damas de Honor de 2026. También incluye las fotografías de las representantes de los 92 distritos foguerers, los bocetos de las 184 hogueras, adultas e infantiles, que plantarán este año en la ciudad, las portadas de las 51 barracas y los proyectos de las Hogueras Oficiales, "Singulares" y "Equilibri", diseñadas por Pedro Espadero y Sergio Gómez.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la recuperación de una tradición que se remonta a los años ochenta, con la incorporación de las fotografías de los presidentes adultos e infantiles de las comisiones y de las barracas. El volumen reúne cerca de 200 imágenes, entre ellas las correspondientes a todos los premios concedidos el pasado ejercicio a hogueras, monumentos infantiles y barracas.

La publicación reserva además un espacio para la memoria de la Fiesta. Entre ellos figura "Manuel Gallud Aznar, un pionero olvidado", de Armando Parodi Arróniz, "Las fiestas de calle en Alicante durante el primer tercio del siglo XX", de Óscar Llopis Barragán, "Las hogueras experimentales, un soplo de aire fresco", de Santiago Linares Albert; y "Recordando nuestras hogueras de San Juan", de Susana Llorens Ortuño.

El volumen también pone el foco en algunas figuras que han dejado una huella destacada en la Fiesta. Así, José Antonio Cerezo Montes firma "Ángel Martín Jover. Toda una vida-Todo un legado", mientras que la figura de Juan Alberto Navarro recibe un doble homenaje a través de los artículos "Juan Alberto Navarro", de Miguel Ángel Durá Abad, y "Juan Alberto Navarro Guijarro", de Sergio Guijarro Pastor. Completa la relación de trabajos "Noelia Rondón: el aprendizaje de una luchadora", firmado igualmente por Miguel Ángel Durá Abad.