“Reina de Alicante”, un estreno para el Concierto de Hogueras con dedicatoria a la Virgen del Remedio y letra del padre Belda

La XXIX edición del Concierto de Música de Fiestas, que tendrá lugar este martes en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) a partir de las 20:15, ofrecerá un total de 17 piezas, cinco de las cuales serán de estreno.

Una de ellas guarda una especial relación con la historia local. Se trata de “Reina de Alicante”, compuesta por Antonino Castañer y cuya interpretación correrá a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y del Orféon Cantábile. La dirección la ejercerá Jesús Castañer, hijo del compositor. La letra de esta obra ya es de por sí histórica, en tanto que la ideó José Belda Domínguez, sacerdote y arqueólogo conocido en Alicante como el padre Belda (1890-1969).

Según explica Castañer, la pieza guarda sus raíces en la devoción que Alicante profesa desde hace siglos a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad, un culto que fue “introducido presumiblemente por la orden de los Trinitarios durante el siglo XVI”.

La devoción quedó consolidada en 1603, explica el compositor, y “alcanzó una dimensión aún mayor cuando, tras atribuirse a la Virgen un hecho milagroso durante la peste bubónica de 1648, fue proclamada patrona de Alicante”.

El padre Belda. / INFORMACIÓN

Esta condición se ha perpetuado hasta el día de hoy. E incluso la dimensión ha ido adquiriendo mayor trascendencia, ya que el 31 de octubre de 1950 la Virgen del Remedio fue nombrada “Alcaldesa Honoraria y Perpetua” de la ciudad. Es esta la razón por la que luce una vara de alcaldesa. Entre los asistentes al acto de proclamación estaba el padre Belda, que además de religioso fue director del Museo Arqueológico Provincial y una figura clave en la arqueología local por sus excavaciones en el Tossal de Manises o en la Serra Grossa.

Belda comentó en aquel momento, según referencia Castañer, que a la patrona de Alicante le habían nombrado alcaldesa cuando, en realidad, es “la reina” de la ciudad. Una consideración que condujo al religioso a componer unos versos reivindicando su importancia. Versos que ahora cogen forma de pieza musical.

Religión y Fiesta

Los versos de Belda mezclaron la devoción por la patrona de Alicante con la pasión por las Hogueras. La letra, estructurada en cuatro estrofas de versos octosílabos y estribillo, presenta a la Virgen descendiendo cada año desde el cielo para participar en la Fiesta junto a los alicantinos, con referencias a las Belleas del Foc, a actos festivos y a la emoción que contagia la celebración.

La recuperación de estos versos, explica Castañer, se produjo casi medio siglo después de haber sido escritos. Concretamente el 22 de noviembre de 1998, con la Coronación Canónica Pontificia de la Virgen del Remedio en el estadio José Rico Pérez. La ceremonia la amenizó la Orquesta Sinfónica de Alicante, el Orfeón Cantábile y la Coral Tabaquera. Entre los integrantes se encontraba el propio Antonino Castañer, que entonces estaba preparando su tesis doctoral dedicada, precisamente, a la figura del padre Belda.

Edición del 23 de noviembre de 1998 de INFORMACIÓN, con la Coronación de la Virgen del Remedio en portada. / INFORMACIÓN

En el transcurso de la investigación para llevar a cabo el trabajo académico, Castañer halló la primera versión de Reina de Alicante. Fue entonces cuando empezó a imaginar como podría sonar musicalmente aquel poema y en 1999 llegó la primera versión. Sin embargo, se guardó durante más de dos décadas y en 2023 se decidió a recuperarla coincidiendo con el 25 aniversario de la Coronación. La nueva versión es la que ahora verá la luz.

La pieza

Musicalmente, “Reina de Alicante” está escrita en tempo di marcia y transcrita en la tonalidad de mi bemol, “lo que le confiere un carácter solemne y brillante”, asegura Castañer. La obra se inicia con una introducción en la que las campanas anuncian simbólicamente la llegada de la Virgen del Remedio a Alicante durante las fiestas. A continuación, “las voces de soprano evocan su dimensión celestial mediante un intervalo armónico ascendente sobre la melodía principal de las contraltos, que desemboca en un estribillo triunfal dedicado a la patrona”, define el propio compositor. Una amplia sección instrumental recrea posteriormente el ambiente festivo de las calles alicantinas durante las Hogueras, para regresar de nuevo al material inicial con una nueva letra alusiva a los actos festivos y al momento de la cremà. La composición culmina con una majestuosa coda final, con letra alternativa —como la vestimenta de la propia Virgen alicantina—, que la proclama solemnemente como “Reina de Alicante”.

Ilustración sobre la marcha "Reina de Alicante". / INFORMACIÓN

El objetivo, afirma el autor de la composición, es que el tema “permanezca y llegue a convertirse en una pieza representativa de la unión entre la patrona de Alicante y las Hogueras, uniendo en una misma creación historia, fe, música, investigación y tradición festiva en torno a la Virgen del Remedio como protagonista”.

Otros estrenos

Además de “Reina de Alicante”, el Concierto de Hogueras será el escenario de otras cuatro obras de estreno. Dos irán dedicadas a las Belleas del Foc salientes, tanto adulta como infantil, tras haber ostentado el cargo en 2025. Se trata de Adriana Vico Melgar y de Valentina Tárraga Quesada, que contarán con sus propias melodías a cargo, en ambos casos, de Luis Molina.

Estas dos interpretaciones sonarán en la primera parte del concierto. También durante este periodo los asistentes escucharán la pieza dedicada a Mari Carmen Romero, a cargo de Miguel Ángel Ivorra, ambos de la barraca Pica i Vola, ubicada en la calle Segura de Alicante, y a quienes les une una larga amistad. El tema contará con la actuación de Francisco Orgilés como dolçainer.

Las otras dos piezas de estreno se interpretarán en la segunda parte del concierto. Una, a cargo de Luis Molina, lleva el nombre de Lola Ten, fundadora de la hoguera Florida Sur, de la que es presidenta de honor, y a su vez presidenta de la Asociación de Vecinos La Voz de la Florida. Su trayectoria foguerera ha merecido este homenaje musical que tendrá su primer episodio en el concierto de Hogueras. La otra será “Reina de Alicante”.