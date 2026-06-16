Alicante prohíbe las hogueras en las playas en la noche de San Juan

La noche más mágica del año volverá a vivirse en las playas de Alicante sin uno de sus símbolos más tradicionales: el fuego. El Ayuntamiento de Alicante ha decidido mantener la prohibición de encender hogueras en los arenales de la ciudad durante la celebración de la noche de San Juan, que se celebra el 23 de junio, una medida que ya se implantó en 2025 y que volverá a ir acompañada de un amplio dispositivo de Policía Local para evitar tanto las fogatas como el consumo masivo de alcohol.

La decisión, según ha indicado este martes la concejala de Fiestas y portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, busca garantizar la seguridad y preservar el estado de las playas tras una de las noches con mayor afluencia de personas del calendario festivo de las Hogueras. "Alicante volverá a prohibir las fogatas y el botellón, sobre todo en la noche de San Juan", afirmó Cutanda.

Refuerzo policial para evitar fogatas y botellones

Para ello, Cutanda ha indicado que se desplegará un operativo especial de vigilancia de la Policía Local formado por alrededor de medio centenar de agentes, que controlarán los accesos a los arenales para impedir la entrada de leña, botellas de cristal y otros elementos considerados peligrosos. "Se trata de evitar problemas de seguridad y suciedad en las playas de la ciudad en los días posteriores", explicó la concejala de Fiestas quien indicó que el objetivo es evitar problemas de seguridad y suciedad, especialmente por la aparición posterior de "objetos punzantes" enterrados en la arena que puedan causar daños a los bañistas.

Se trata de evitar problemas de seguridad y suciedad en las playas de la ciudad en los días posteriores Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

La prohibición se estrenó en 2025 con un dispositivo integrado por 46 agentes y mandos policiales distribuidos entre las playas de El Postiguet, San Juan, la Albufereta, la Almadraba y Urbanova. En San Gabriel no se habilitó un operativo específico y el control quedó en manos de los servicios ordinarios.

La situación fue diferente en 2024, entonces no se prohibieron las hogueras de forma generalizada y los controles se centraron principalmente en impedir la introducción de bebidas alcohólicas, envases de vidrio y materiales peligrosos. Las playas autorizadas para la celebración fueron El Postiguet y San Juan, mientras que el resto permanecieron bajo vigilancia.

Contraste con El Campello

La decisión de Alicante contrastará especialmente con la adoptada por el vecino municipio de El Campello. Mientras la ciudad la prohibición total de las hogueras en sus playas, el Ayuntamiento de El Campello permitirá que los vecinos celebren la tradición en los arenales de Muchavista y Carrer la Mar.

Para esa noche, el municipio ha diseñado un dispositivo especial con doce áreas acotadas en las que sí estará autorizado encender fuego y realizar algunos de los rituales más populares de la noche San Juan. El acceso a estos espacios estará permitido a partir de las siete de la tarde y, una vez finalizada la celebración, los trabajos de limpieza comenzarán a las tres de la madrugada con el objetivo de que las playas estén completamente acondicionadas para los bañistas a primera hora de la mañana.

Además, se ha establecido una amplia lista de materiales prohibidos para evitar riesgos. No podrán utilizarse productos pirotécnicos, líquidos inflamables, neumáticos, aceites, textiles, gomaespuma, pinturas, plásticos, PVC, aparatos eléctricos ni envases a presión. Tampoco estarán permitidos palés, muebles con clavos, cartones, telas ligeras susceptibles de ser arrastradas por el viento o recipientes de vidrio. Entre las restricciones figura igualmente la prohibición de lanzar farolillos voladores debido al elevado riesgo de propagación de incendios.

Las hogueras estarán prohibidas en el resto de playas y calas del municipio, y quienes incumplan esta norma podrán ser sancionados y también quedarán vetados los botellones.