Un año más, los cajones llegan para proteger a los caballos de Luceros de los posibles daños producidos durante las mascletás de las Hogueras. Operarios han trabajado la noche de este lunes para instalar las protecciones que, desde 2014, tratan de aislar la fuente de Bañuls de las vibraciones provocadas por la pólvora.

Cuatro días más tarde que en 2025, los cajones han llegado a la céntrica plaza para ser instalados en torno a los cuatro caballos que rodean la columna central del monumento, a la espera de que retumbe el primer disparo, previsto para el 18 de junio.

Los elementos de protección se han colocado pocas semanas después de que el gobierno de Luis Barcala encargara un nuevo informe técnico sobre el estado de conservación de la fuente. El documento, elaborado por el arquitecto Jaime Giner (autor del proyecto de la última restauración), concluyó que el monumento se encuentra en buen estado y que los disparos pirotécnicos no perjudican su conservación.

Alicante ya protege a la fuente de Luceros del terremoto de las mascletás de Hogueras / Rafa Arjones

El informe, titulado "Estudio sobre el estado general de la Fuente de Levante situada en la Plaza de los Luceros de Alicante", se encargó al profesional mediante un contrato menor por un importe de 9.680 euros el pasado mes de abril y fue entregado al Ayuntamiento a principios de mayo. En él, según pudo saber INFORMACIÓN, se revisa la situación actual del conjunto escultórico, la incidencia de las mascletás sobre las piezas, las distintas actuaciones de rehabilitación acometidas y las conclusiones de otros expedientes redactados al respecto, tanto por encargo del Consistorio como por otros organismos.

Juicio en “pausa”

Por ahora, el enfrentamiento judicial entre el Ayuntamiento y Salvem el Nostre Patrimoni por los disparos pirotécnicos se encuentra paralizado, debido a que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante ha acordado suspender el procedimiento abierto sobre las mascletás en la plaza de Luceros, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resuelva el recurso de apelación relacionado con un caso previo.

La decisión, recogida en un auto fechado el 8 de mayo de 2026 al que tuvo acceso este diario, mantiene en suspenso cualquier resolución definitiva sobre la continuidad de los disparos pirotécnicos mientras se resuelve la llamada cuestión prejudicial. Como consecuencia, también quedó suspendida la vista que estaba prevista para el 26 de mayo.

Mascletás del concurso oficial de Hogueras 2026

A las 14.00 horas y desde la plaza de los Luceros de Alicante se lanzan las mascletás de Hogueras 2026. La primera de ellas tendrá lugar el jueves, 18 de junio, pero no entrará en concurso y correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

* Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)

* Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)

* Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)

* Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)

* Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)

* Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)