Anís Tenis salva sus palomas en las mascletás de Luceros

Anís Tenis mantendrá finalmente sus palomas en las mascletás de Luceros. La marca, que había dado por perdida este año su presencia en Alfonso el Sabio por las nuevas exigencias de seguridad, se instalará en un espacio cedido por la hoguera Alfonso el Sabio, que había solicitado permiso al Ayuntamiento para un mercadillo en la zona más próxima al entorno de los disparos. La solución permite encauzar una tradición que durante cuatro décadas ha formado parte del ritual previo a la pólvora en las mañanas de Hogueras.

La noticia cierra varios días de incertidumbre alrededor de una de las estampas más reconocibles de las mascletás. Anís Tenis había renunciado inicialmente a tramitar una autorización propia al entender que los nuevos criterios de seguridad hacían inviable la instalación de su furgoneta en Alfonso el Sabio. La empresa consideraba que preparar el proyecto suponía un coste y una organización previa que no podía asumir si la previsión era que el permiso acabara denegado.

El encaje llega ahora a través de la hoguera Alfonso el Sabio, presidida por Jorge Cuesta. La comisión disponía de autorización para un mercadillo en la zona más cercana a Luceros y cederá espacio para que la marca pueda realizar allí la degustación. De esta forma, Anís Tenis no recupera exactamente el mismo esquema inicial pero sí mantiene lo que para la empresa resultaba esencial: estar en la calle, cerca de la mascletà y en contacto directo con el público.

Ese punto era una de las condiciones que había señalado en los últimos días el gerente de la firma, Santiago Limiñana. La Federació de Fogueres, a través de su presidente, David Olivares, había ofrecido a la marca la posibilidad de instalarse en el Mercadito de la Federació, pero Anís Tenis prefería una fórmula abierta y vinculada al recorrido habitual de quienes acuden a los disparos. “Lo queremos hacer en la calle, para todo el mundo”, defendía Limiñana.

La solución llega después de la implicación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, de Olivares y del presidente de la hoguera Alfonso el Sabio. Limiñana ya había señalado que veía más cerca la posibilidad de mantener la tradición y situaba las opciones en un “70-30” a favor. La empresa estaba pendiente de concretar la fórmula definitiva con Fiestas, después de que Barcala trasladara su voluntad de intentar encauzar el asunto.

Anís Tenis se instalará finalmente en el espacio cedido por la hoguera Alfonso el Sabio Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas de Alicante

La ausencia de Anís Tenis había generado malestar dentro de la marca y entre parte del mundo fogueril por el peso sentimental de esa presencia. La furgoneta de la firma llevaba unos 40 años asociada a las mañanas de mascletà, con el reparto de palomas, sombreros y abanicos antes del disparo. No era un acto del programa oficial pero sí una imagen repetida en la memoria festera: calor, espera, colas, el público camino de Luceros y la bebida antes de que empezara la pólvora.

La tradición nació como una acción promocional vinculada primero a la hoguera Hernán Cortés y fue creciendo hasta convertirse en una degustación abierta al público. La empresa calcula que durante estas cuatro décadas ha repartido alrededor de 840.000 palomas y unos 28.800 litros de bebida entre el 19 y el 24 de junio. A ello se suman cerca de 180.000 sombreros durante los años en que también se entregaba ese artículo promocional, además de los abanicos repartidos en otras etapas.

El caso se enmarca en un año especialmente condicionado por la revisión de espacios, perímetros y elementos auxiliares en la vía pública durante las Hogueras. La seguridad, los accesos de emergencia y la ocupación de la calle han ganado peso en la organización de la Fiesta, con efectos sobre barracas, racós, ubicaciones de hogueras y actividades asociadas a los días grandes. En ese contexto, Anís Tenis había interpretado que su instalación no tenía encaje en Alfonso el Sabio.

El acuerdo permite ahora evitar la desaparición de una tradición que parecía quedar fuera este año. La empresa tendrá que activar la logística en muy poco tiempo, después de haber dado inicialmente por perdida su presencia. Limiñana ya había advertido de que preparar la degustación exige días de organización, aunque la nueva ubicación permite salvar el vínculo con las mascletás.

Para Anís Tenis, el desenlace mantiene viva una presencia que siempre ha entendido como algo más que una acción comercial. La marca había agradecido en los últimos días el apoyo recibido de festeros, presidentes de hogueras, barracas y representantes de la Fiesta. Ahora, con el espacio cedido por Alfonso el Sabio, las palomas seguirán formando parte del paisaje previo a Luceros.