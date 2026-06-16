La Arribada del Foc encenderá las Hogueras de Alicante con luz, música y pólvora

La Arribada del Foc volverá este miércoles 17 a anunciar la entrada de Alicante en los días grandes de Hogueras. La fachada de El Corte Inglés de la calle Churruca será de nuevo el escenario del espectáculo piromusical que, a partir de las 23.30 horas, combinará luz, pólvora y música como antesala emocional de la Fiesta. La cita alcanza este año su decimocuarta edición y correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, una de las firmas más destacadas del momento dentro de la pirotecnia.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 15 minutos y utilizará casi 50 kilos de material explosivo. La clave, según ha trasladado el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, no estará solo en la cantidad de pólvora, sino en la composición del montaje. La Arribada, ha defendido, “no se mide por la cantidad de kilos”, sino por la forma en que se combinan ritmo, color, música y emoción en un disparo pensado para verse sobre un edificio, un formato singular dentro del calendario festero de Alicante.

La música volverá a ser uno de los ejes del montaje, aunque con una novedad respecto a otros años. El espectáculo no arrancará con un tema actual, sino con el pasodoble “Xàbia”, una elección que conecta desde el inicio con el lenguaje tradicional de la Fiesta. Después sonarán “Todos los besos”, de Siloé; “Berghain”, de Rosalía; y “Sweet Caroline”. El cierre quedará reservado para “A la llum de les Fogueres”, el himno de las Hogueras, que volverá a situar el final del espectáculo en clave plenamente festera.

Olivares ha definido la Arribada como “uno de los momentos más esperados” del calendario porque anuncia de forma simbólica la llegada de las Hogueras. “Es un espectáculo que forma parte del corazón festero de Alicante”, ha señalado durante la presentación. El presidente de la Federació ha destacado también que este acto “tiene que estar siempre” dentro de la programación, por su capacidad para reunir a comisiones, barracas y público en una misma espera antes de que la Fiesta entre de lleno en sus días centrales.

El montaje contará además con voz en directo, no con una grabación, para reforzar el carácter escénico de la cita. La edición de este año incorpora también una imagen propia realizada por una ilustradora alicantina, Naranjalidad, y una línea de merchandising vinculada al espectáculo, con bolsas, tote bags y tazas. La Arribada estará dedicada en esta ocasión a los medios de comunicación de Alicante, como reconocimiento a su papel en la difusión de las Hogueras y de la actividad festera.

Vicente Solaz, representante de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ha explicado que la empresa afronta el disparo con la intención de estar “a la altura de la ciudad”. “Vamos a intentar no defraudar a nadie”, ha añadido. Solaz ha incidido en que este tipo de espectáculo se mide especialmente “en emociones” y en la exactitud de la ejecución, al tratarse de un montaje en el que la música y la pólvora deben avanzar de forma sincronizada. La selección musical, ha apostillado, es “innovadora, bonita, adecuada y espectacular”.

La pirotecnia plantea así una propuesta distinta a una mascletà convencional. Solaz ha apuntado que la empresa está acostumbrada a trabajar con mucha potencia en sus disparos pero que en la Arribada esa fuerza se combinará con una ejecución más elegante y ajustada al formato piromusical. “Nosotros estamos a la vanguardia de las mascletás con mucha potencia y ahora lo vamos a sustituir por la elegancia y la potencia”, ha resumido.

Las máximas representantes de la Fiesta también han destacado el carácter emocional de la cita. La Bellea del Foc, María Pastor, ha señalado que es “un privilegio” vivir la Arribada del Foc y la ha definido como uno de los espectáculos más esperados porque anuncia la llegada de las fiestas. Pastor ha destacado además que el pasodoble elegido para abrir el montaje muestra “la esencia de la Fiesta” y ha expresado su deseo de que sea el preludio de unas buenas Hogueras. La Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, ha hablado de una “noche mágica” que vivirá con ilusión y felicidad.

La organización ha previsto un dispositivo específico de accesos para comisiones y barracas. Según ha explicado Olivares, la entrada se realizará por la calle Serrano hacia Churruca, con control de acceso para que los colectivos festeros puedan seguir el espectáculo juntos. Además, se cortarán la avenida de la Estación, la avenida Óscar Esplá y la avenida Aguilera con motivo del montaje y del desarrollo del acto.

La Arribada del Foc funciona cada año como una frontera simbólica. Hasta ese momento, Alicante vive la cuenta atrás de la Fiesta; después, las Hogueras quedan ya prácticamente prendidas. Este miércoles, la luz sobre la fachada de El Corte Inglés, la música y la pólvora volverán a convertir esa espera en el aviso compartido de que la ciudad entra en sus días grandes.