El Ayuntamiento de Alicante avanza con los permisos a hogueras: ocho pendientes a dos días de la plantà

A apenas dos días del inicio de la plantà de las Hogueras de Alicante, el Ayuntamiento todavía mantiene pendientes ocho autorizaciones imprescindibles para el desarrollo de la fiesta. Aunque durante las últimas jornadas se ha reducido el número de expedientes sin resolver, la situación sigue generando incertidumbre entre algunas comisiones que aguardan el visto bueno municipal para poder instalar sus monumentos o poner en marcha sus racós y barracas.

Este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que continúan sin autorización seis permisos relacionados con racós y barracas y dos licencias de plantà de monumentos. La cifra mejora respecto a la registrada a comienzos de semana, cuando todavía quedaban pendientes nueve autorizaciones de racós y seis de monumentos. No obstante, el calendario festero avanza y los plazos se estrechan a las puertas del arranque de uno de los momentos más esperados de la Fiesta Oficial de la ciudad.

Expedientes pendientes

Las dos autorizaciones de monumentos que todavía no han sido concedidas corresponden a las comisiones de Carrer Sant Vicent y Remigio Soler. En cuanto a los racós y barracas, los seis expedientes pendientes se encuentran a la espera de completar subsanaciones o de la incorporación de informes necesarios para culminar la tramitación administrativa.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, restó preocupación a la situación y aseguró que los expedientes pendientes no implican que las instalaciones no vayan a salir adelante. "De racós y barracas nos quedan seis pendientes, pero como bien dije no significa que no vayan a salir, sino que hay alguna subsanación que tienen que ultimar o algún informe que falta por llegar después de una subsanación", explicó Cutanda.

Respecto a los monumentos, la concejala de Fiestas detalló que el número de autorizaciones pendientes se ha reducido notablemente en las últimas horas. "De monumento solo nos quedan dos. A día de hoy nos falta Carrer Sant Vicent y Remigio Soler en cuanto a monumentos", señaló cutanda. Sobre los expedientes de racós y barracas, añadió que parte de ellos se encuentran ya en la fase final de tramitación: "Nos quedan seis, dos de ellos tengo la firma este martes".

Balance positivo pese a la incertidumbre

La situación contrasta con el compromiso trasladado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el pasado 22 de mayo durante una reunión celebrada en la Casa de la Festa con representantes del mundo foguerer. En aquel encuentro, el alcalde manifestó la intención del Ayuntamiento de que todas las autorizaciones necesarias para las Hogueras estuvieran resueltas antes del 3 de junio, fecha en la que todos los permisos estuvieron entregados en 2025, una previsión que finalmente no se ha cumplido.

Pese a ello, Cutanda realizó un balance positivo de la evolución de los monumentos de este ejercicio y destacó el aumento de comisiones que han decidido dar un salto de categoría tras la aprobación de la normativa que vinculaba el número de racós con la categoría en la que cada comisión plantaba su monumento. "Ha crecido la importancia del monumento, pues han subido de categoría 25 hogueras de 92. Es decir, un 27% más que el año pasado han subido de categoría", afirmó la concejala.

Cuenta atrás para la plantà

Mientras continúan resolviéndose los últimos trámites, Alicante ya se prepara para el inicio de la plantà. Las hogueras de categoría Especial y Primera comenzarán a instalarse en la madrugada del 16 al 17 de junio, pudiendo trabajar entre la una y las seis de la mañana y reanudar las labores a partir de las 9.30 horas para minimizar las afecciones al tráfico en una jornada laborable.

El resto de monumentos, desde Segunda hasta Séptima categoría, iniciarán su montaje a partir del 18 de junio. Ese mismo día también podrán comenzar la instalación de racós, barracas y calles adornadas, con autorización para realizar cortes de tráfico desde las 9.30 horas destinados al transporte y acopio de materiales.