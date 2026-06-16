Cervezas a 3 euros y menús por 30: todos los precios del nuevo Mercadito de Hogueras en Alicante

Desde gildas hasta hamburguesas, pasando por coca amb tonyina. También cervezas, refrescos y copas. Todo ello conformará la carta del nuevo Mercadito de Hogueras, este año gestionado por la Federació, con precios que irán desde los dos euros de una botella de agua o una tapa de aceitunas hasta los 35 de un menú completo con aperitivo, arroz y barra libre durante la comida.

El nuevo espacio, que se instalará igualmente en el paseo de Federico Soto contará con una carta de bebidas en la que podrá disfrutarse de un refresco, tinto de verano, caña o chupito por tres euros. Cuatro costará una copa de vino, un Red Bull, un vermú, un café licor o una paloma de anís. Mientras que siete euros costarán las copas y los cócteles, llegando hasta ocho euros en caso de solicitar primeras marcas.

La carta de bebidas del nuevo Mercadito de las Hogueras. / INFORMACIÓN

En cuanto a la carta de comidas, las tapas más económicas junto con las aceitunas y las gildas (dos euros) partirán desde los tres euros de una marinera o una croqueta de jamón. Por cinco euros se venderá coca amb tonyina, mini fartons, gazpacho, un combo de tres gildas o un plato de ensaladilla.

Otras tapas como el boquerón frito, la gambita de cristal, el bocadillo de tortilla o el de longaniza costarán siete euros. Mientras que la hamburguesa, el plato de calamares, el jamón y el arroz tendrán un coste de diez euros.

Los menús que ofrece el nuevo Mercadito de Hogueras. / INFORMACIÓN

Además, se incluirán dos menús cerrados de 30 o 35 euros, que incluirán varias opciones de aperitivo, plato de arroz (en la versión más cara) y barra libre durante la comida: de 12:00 a 14:00 horas.

Horarios para compatibilizar ocio y Fiesta

La infraestructura, que empezó a instalarse el pasado jueves, abrirá sus puertas el 18 de junio, a las 11:00 horas. Ese jueves y el viernes 19, el horario y las actividades serán similares: de 11:00 a 22:00 horas, de manera ininterrumpida, con mascletà, gastronomía y música, según ha anunciado la Federació en sus redes sociales.

Los días 18 y 19 de junio el espacio contará además con actividades de bienvenida organizadas por la Federació. Entre las 18:00 y las 21:00 horas, se celebrará una bienvenida a las comisiones de hogueras en la que participarán las Belleas del Foc y sus damas de honor y a la que están invitados todos los foguerers. Un día después, el 19 de junio, llegará el turno de la bienvenida a los barraquers, al que también acudirán las máximas representantes de la Fiesta, y que se realizará en el mismo horario.

El día 20 empezará la fiesta nocturna, al igual que el resto de racós de la ciudad. Así, el recinto abrirá de 11 horas a 16:30 horas con el foco en la mascletà, y contará con gastronomía y música. La novedad llegará por la tarde, de 16:30 a 20:30 horas, con "Es temps de charanga". Desde las 22:30 horas y hasta las 04:30 horas, "la noche se convierte en pólvora", con fiesta nocturna.

Los días 21 y 22 de junio, con motivo de las dos jornadas de la Ofrenda de Flores, el Mercadito, este año gestionado por la Federació, cambiará de horario. Seguirá abriendo a las 11:00 horas, con gastronomía y música hasta las 16:30 horas. Ahí cerrará las puertas para facilitar el desfile. A las 22:30 horas recuperará la actividad, hasta las 4:30 horas, con fiesta nocturna. "No vamos a permitir que esté abierto durante las horas de los desfiles", subrayó recientemente Olivares.

Así, en cuanto a fiesta nocturna, el recinto mantendrá el mismo horario nocturno que racós y barracas, es decir, desde las 22.30 horas hasta las 4.30 horas.