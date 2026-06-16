La Hoguera Oficial comienza a transformar la plaza del Ayuntamiento de Alicante

La cuenta atrás hacia las Hogueras de Alicante ya tiene una de sus imágenes más esperadas. La Hoguera Oficial de 2026, titulada "Singulares", ha comenzado a ocupar la plaza del Ayuntamiento tras la llegada de las piezas del monumento del artista Pedro Espadero. El traslado desde su taller en el Pla de la Vallonga se realizó durante la noche del lunes al martes en un operativo que movilizó varios camiones de remolque largo y que estuvo escoltado por la Policía Local.

Pero antes de llegar a la plaza del Ayuntamiento, uno de los vehículos hizo una parada en la Rambla para cumplir con una tradición: recoger a la Bellea del Foc, María Pastor, y a sus damas de honor, para que les acompañen en el inicio de la plantà. Las máximas representantes de la Fiesta acompañaron los últimos metros del recorrido de parte de la Hoguera Oficial hasta la plaza consistorial, donde el convoy comenzó a descargar las distintas imágenes que darán forma a una de las grandes protagonistas de la Fiesta.

La Bellea del Foc y sus damas presencian la llegada de las primeras piezas de la Hoguera Oficial / Rafa Arjones

Unos trabajos que se prolongarán durante los próximos días y que deberán culminar antes de las seis de la mañana del 21 de junio, fecha límite marcada para que el monumento, que alcanzará los 18.5 metros de altura, quede completamente plantado en la plaza del Ayuntamiento.

El artista afronta además otra cifra significativa en su trayectoria, se trata de su undécima Hoguera Oficial consecutiva y la decimonovena de toda su carrera, pero la experiencia en la plantà de este monumento no evitó los nervios, ya que durante la noche estaba previsto que llegasen el 90 % de las piezas. "Estoy muy nervioso por la responsabilidad de plantar la hoguera del Ayuntamiento", reconocía Espadero antes del inicio de la plantà.

Estoy muy nervioso por la responsabilidad de plantar la hoguera del Ayuntamiento Pedro Espadero — Artista de la Hoguera Oficial

La llegada de las piezas supone el inicio visible de un proyecto que rinde homenaje a algunas de las tradiciones más representativas de Alicante y su provincia. A través de sus escenas, "Singulares" propone un recorrido por celebraciones y costumbres populares como San Antón, el Raval Roig, las fiestas de Tabarca o las Cruces de Mayo del barrio de Santa Cruz. El monumento también incorpora referencias a citas tan singulares como los Enfarinats de Ibi o la Noche de los Cirios de Busot y, entre los elementos que más expectación han despertado tras las visitas a los talleres oficiales, una reproducción inspirada en uno de los murales del edificio Gran Sol, además de alusiones al Corpus Christi.

Por su parte, la Bellea del Foc, María Pastor, aseguró sentirse "emocionada" durante el inicio de la plantà. "Muchísima ilusión, emoción y ganas. Estábamos deseando vivir esta plantà con Espadero dando el pistoletazo de salida a las Hogueras de nuestra vida", indicó la Bellea del Foc desde el centro de la plaza del Ayuntamiento.

El reto del remate

Uno de los momentos más delicados del montaje llegará este miércoles, 17 de junio, por la noche con la colocación del remate, de cumplirse con los tiempos previstos. La pieza principal tendrá una envergadura cercana a los 17 metros entre sus extremos y destacará por su disposición horizontal, una solución poco habitual en las Hogueras Oficiales.

La previsión es que los trabajos de montaje terminen el 19 de junio y que el 20 sea el momento de los adornos y las flores del monumento para que los visitantes puedan comenzar a recorrerlo en su conjunto. Para este ejercicio, el Ayuntamiento mantiene la misma inversión destinada a las Hogueras Oficiales que en la edición anterior: 118.500 euros para la adulta y 25.000 euros para la infantil.

Como marca el pliego de condiciones, la Hoguera Oficial no podrá superar los 20 metros de altura ni los 12 metros por 12 de base. El monumento deberá incorporará 28 ninots originales, elaborados con materiales tradicionales como la madera y el cartón, además de incluir cartelas explicativas tanto en castellano como en valenciano.

Con las primeras piezas ya instaladas en el corazón de la ciudad, "Singulares" comienza a transformar la plaza del Ayuntamiento y abre una nueva página en la cuenta atrás hacia las Hogueras de 2026.