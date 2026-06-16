La Hoguera Oficial de Alicante empieza a mostrar sus cartas. La plaza del Ayuntamiento amaneció este martes con una imagen muy distinta a la de días atrás: las primeras piezas de la Hoguera Oficial de 2026 ya se alzan sobre el recinto, dibujando la silueta de un monumento que en apenas unos días se convertirá en uno de los grandes focos de atención de las fiestas.

Tras la llegada de gran parte de los elementos durante la noche del lunes al martes, el proyecto diseñado por el artista Pedro Espadero comienza a tomar forma ante la mirada de vecinos y visitantes. Bajo el título "Singulares", la obra alcanzará los 18,5 metros de altura y volverá a convertir la plaza consistorial en el epicentro de la actividad festera durante los próximos días. Para Pedro Espadero, la plantà de "Singulares" supone su undécima Hoguera Oficial consecutiva y la decimonovena de toda su carrera.

La Hoguera Oficial ya dibuja su silueta en la plaza del Ayuntamiento de Alicante / Héctor Fuentes

Las primeras piezas ya se alzan en el centro de la ciudad

Así, la estructura central del monumento ya luce en la plaza del Ayuntamiento y, si se cumplen los plazos previstos, este miércoles 17 de junio por la noche tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la plantà: la colocación del remate. Se trata también de una de las operaciones más delicadas del montaje debido a las dimensiones de la pieza principal, que rozará los 17 metros de envergadura entre sus extremos. Además, destacará por una disposición horizontal poco habitual en las Hogueras Oficiales, una característica que aportará una imagen singular al conjunto y que supone uno de los principales retos técnicos del proyecto.

La previsión es que los trabajos de montaje concluyan el próximo viernes 19 de junio. Un día después, el 20 de junio, será el turno de los adornos florales y los últimos detalles decorativos, con el objetivo de que el monumento pueda contemplarse ya en toda su dimensión antes del inicio de los actos centrales de las Hogueras.

La Hoguera Oficial ya dibuja su silueta en la plaza del Ayuntamiento de Alicante / Héctor Fuentes

Un homenaje a las tradiciones de la provincia

La llegada de las piezas supone también el inicio visible de un proyecto que busca rendir homenaje a algunas de las tradiciones más representativas de Alicante y su provincia. A través de diferentes escenas, "Singulares" propone un recorrido por celebraciones y costumbres profundamente arraigadas en el territorio.

El monumento incorpora referencias a San Antón, el Raval Roig, las fiestas de Tabarca o las Cruces de Mayo del barrio de Santa Cruz, además de guiños a citas tan características como los Enfarinats de Ibi o la Noche de los Cirios de Busot. Entre los elementos que más expectación han despertado desde que se conoció el diseño figura una reproducción inspirada en uno de los murales del edificio Gran Sol, junto a distintas alusiones a la festividad del Corpus Christi.

El propio artista reconocía este lunes la responsabilidad y los nervios que implicanuna plantà de estas dimensiones. Ahora, con la estructura principal ya visible en la plaza del Ayuntamiento, Alicante empieza a descubrir la imagen definitiva de una hoguera llamada a convertirse en uno de los grandes símbolos de las Hogueras de 2026.