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Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta
Sigue toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026, minuto a minuto. Consulta la programación de todos los días además de todas las noticias de interés para los festeros.
Borja Campoy
Anís Tenis salva sus palomas en las mascletás de Luceros
Anís Tenis mantendrá finalmente sus palomas en las mascletás de Luceros. La marca, que había dado por perdida este año su presencia en Alfonso el Sabio por las nuevas exigencias de seguridad, se instalará en un espacio cedido por la hoguera Alfonso el Sabio, que había solicitado permiso al Ayuntamiento para un mercadillo en la zona más próxima al entorno de los disparos. La solución permite encauzar una tradición que durante cuatro décadas ha formado parte del ritual previo a la pólvora en las mañanas de Hogueras.
Lydia Ferrándiz
El Ayuntamiento de Alicante avanza con los permisos a hogueras: ocho pendientes a dos días de la plantà
A apenas dos días del inicio de la plantà de las Hogueras de Alicante, el Ayuntamiento todavía mantiene pendientes ocho autorizaciones imprescindibles para el desarrollo de la fiesta. Aunque durante las últimas jornadas se ha reducido el número de expedientes sin resolver, la situación sigue generando incertidumbre entre algunas comisiones que aguardan el visto bueno municipal para poder instalar sus monumentos o poner en marcha sus racós y barracas.
Este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que continúan sin autorización seis permisos relacionados con racós y barracas y dos licencias de plantà de monumentos. La cifra mejora respecto a la registrada a comienzos de semana, cuando todavía quedaban pendientes nueve autorizaciones de racós y seis de monumentos. No obstante, el calendario festero avanza y los plazos se estrechan a las puertas del arranque de uno de los momentos más esperados de la Fiesta Oficial de la ciudad.
Alejandro J. Fuentes
Cervezas a 3 euros y menús por 30: todos los precios del nuevo Mercadito de Hogueras en Alicante
Desde gildas hasta hamburguesas, pasando por coca amb tonyina. También cervezas, refrescos y copas. Todo ello conformará la carta del nuevo Mercadito de Hogueras, este año gestionado por la Federació, con precios que irán desde los dos euros de una botella de agua o una tapa de aceitunas hasta los 35 de un menú completo con aperitivo, arroz y barra libre durante la comida.
El nuevo espacio, que se instalará igualmente en el paseo de Federico Soto contará con una carta de bebidas en la que podrá disfrutarse de un refresco, tinto de verano, caña o chupito por tres euros. Cuatro costará una copa de vino, un Red Bull, un vermú, un café licor o una paloma de anís. Mientras que siete euros costarán las copas y los cócteles, llegando hasta ocho euros en caso de solicitar primeras marcas.
Jose A. Rico
Olcina, climatólogo: "Los días de Hogueras en Alicante serán calurosos pero no tórridos, con noches poco soportables por el calor y la humedad"
Unas Hogueras marcadas por el calor diurno... y sobre todo nocturno. La previsión para los próximos días en la capital es de estabilidad y altas temperaturas, aunque sin llegar a ser tórridas. Pero será sobre todo por las noches cuando se note la falta de confort por el calor y la humedad, ya que se esperan noches tropicales todos los días, es decir que el mercurio no baje de los 20 grados.
Del mismo modo, no se esperan en un principio tormentas ni rachas de viento relevantes, por lo que no parece que la meteorología vaya a representar un problema para la Plantà.
Paula Lizcano
¿Cuándo es la plantà de las Hogueras de Alicante?
En pocas horas llega uno de los días más esperado por los amantes de las Hogueras de Alicante: la plantà de los monumentos. La ciudad ya empieza a llenarse de las piezas de las obras de arte que los artistas han realizado durante muchos meses. El esfuerzo, el riesgo y la ilusión comparten espacio y culminará con el remate de la hoguera, uno de los momentos más importantes.
Lee aquí cuándo será la plantà de las hogueras de Alicante
Lydia Ferrándiz
Novedades en los cortes de tráfico por la plantà desde el 17 de junio por las Hogueras de Alicante
El Ayuntamiento de Alicante activará el miércoles 17 de junio el cierre del circuito de tráfico de Hogueras en el Centro desde las 7 de la mañana y autoriza los cortes de la circulación para el acopio de materiales para la plantà. Las hogueras de categoría Especial y Primera lo podrán hacer el día 17 de junio entre la 1 y las 6 de madrugada, y seguir a partir de las 9:30 horas, para no dificultar el tráfico entre los momentos de acceso al trabajo y a los centros educativos al ser día laborable y lectivo. El resto de comisiones podrán proceder a partir de las 18:00 horas para depositar los materiales de sus monumentos.
Un día después, el jueves 18, se autoriza a los racós, barracas, calles adornadas y resto de instalaciones a cortar el tráfico desde las 9:30 horas para transporte, acopio y plantà. La plantà de la Hoguera Oficial en la plaza del Ayuntamiento se iniciará, como las Especiales y de Primera categoría, en la madrugada del 16 al 17.
Manuel Lillo
Las Hogueras en Alicante, de San Chuan a Sant Joan
La sensación de extrañeza entre los más jóvenes es compartida cuando se observan los antiguos carteles de las Hogueras de Alicante. En sus primeras ediciones se lee el título de «Fogueres de San Chuan», desde su fundación, en 1928, hasta 1940. Desde entonces, la ortografía en los años posteriores se castellanizó hasta 1980, cuando la fiesta se anunció con su nombre oficial actual, «Fogueres de Sant Joan».
Los cambios en la nomenclatura no han sido, para nada, casuales. En 1928 José María Py, considerado fundador de las Hogueras, bautizó la fiesta como Fogueres de San Chuan equiparándolas a «les Falles de San Chusep» de València en su célebre artículo publicado en La Voz de Alicante el 28 de marzo de 1928.
Rafa Arjones
FOTOGALERÍA
La Bellea del Foc y sus damas presencian la llegada de las primeras piezas de la Hoguera Oficial
Lydia Ferrándiz
La Hoguera Oficial comienza a transformar la plaza del Ayuntamiento de Alicante
Las primeras piezas del monumento "Singulares" de Pedro Espadero, que afronta su undécimo monumento municipal consecutivo y el decimonoveno de su trayectoria, llegaron de madrugada a la plaza consistorial tras recoger a la Bellea del Foc, María Pastor, y sus damas de honor en la Rambla.
Alejandro J. Fuentes
Alicante ya protege a la fuente de Luceros del terremoto de las mascletás de Hogueras
El Ayuntamiento instala los cajones encargados de resguardar las esculturas de los efectos de la pirotecnia en plena batalla judicial por los disparos.
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