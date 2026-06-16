Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta

El Ayuntamiento de Alicante avanza con los permisos a hogueras: ocho pendientes a dos días de la plantà

A apenas dos días del inicio de la plantà de las Hogueras de Alicante, el Ayuntamiento todavía mantiene pendientes ocho autorizaciones imprescindibles para el desarrollo de la fiesta. Aunque durante las últimas jornadas se ha reducido el número de expedientes sin resolver, la situación sigue generando incertidumbre entre algunas comisiones que aguardan el visto bueno municipal para poder instalar sus monumentos o poner en marcha sus racós y barracas.

Este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que continúan sin autorización seis permisos relacionados con racós y barracas y dos licencias de plantà de monumentos. La cifra mejora respecto a la registrada a comienzos de semana, cuando todavía quedaban pendientes nueve autorizaciones de racós y seis de monumentos. No obstante, el calendario festero avanza y los plazos se estrechan a las puertas del arranque de uno de los momentos más esperados de la Fiesta Oficial de la ciudad.

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