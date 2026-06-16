Las hogueras de Especial, una a una: Baver-Els Antigons corona una crítica feroz a las guerras de poder

Reinventarse sin perder la ambición. Este es el nuevo reto que afronta Baver-Els Antigons después de conquistar el máximo galardón de la categoría Especial en 2025. La comisión lo hará con "Corónate, reina!", una hoguera firmada por el artista Paco Torres, con diseño de Paco Camallonga, que convierte la lucha por el poder en el eje de una crítica social tan actual como reconocible.

La hoguera llegará además respaldada por una importante apuesta económica. Con un presupuesto de 107.000 euros, la comisión registra la mayor subida absoluta de la categoría al incrementar en 16.000 euros la inversión respecto al ejercicio anterior, una cantidad con la que logró alzarse con el primer premio.

Lejos de plantear un cuento de reyes y coronas, el monumento utiliza la estética de un reino para hablar de una realidad mucho más cercana con una escena principal que muestra una batalla en la que nadie sale vencedor. "Es una lucha de poder y de cómo el poder transforma un poco a las personas, casi siempre para mal", explica Paco Torres. En el remate, una reina clava una lanza al rey mientras un bufón la apuñala por la espalda una imagen que, según el artista, refleja "esa lucha de poder que vemos hoy en día en las noticias, donde al final nadie gana".

Es una lucha de poder y de cómo el poder transforma un poco a las personas, casi siempre para mal Paco Torres — Artista

Una crítica a la actualidad

La sátira política será uno de los pilares del monumento y, bajo la apariencia de una corte repleta de personajes, la hoguera abordará conflictos internacionales, ambiciones personales y enfrentamientos de poder. "Acabamos contando la actualidad a un reino, con peleas de egos, con el ahora te doy algo y luego te lo quito", señala el presidente de la comisión, Iván Gómez, quien adelanta que habrá referencias a la política nacional e internacional y también algunos guiños a la actualidad alicantina.

Pero la crítica no se quedará ahí, ya que Torres avanza que la parte inferior del monumento realizará una denuncia directa de las consecuencias de determinadas decisiones políticas. "Hablamos de cómo la política internacional genera dolor, muerte y sufrimiento", afirma el artista.

Además, la hoguera pondrá el foco en uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía: el acceso a la vivienda. La obra mostrará cómo la especulación ha disparado los precios hasta niveles difíciles de asumir para muchas familias, obligándolas a reinventarse para poder salir adelante. "Vamos a tratar de ser incisivos en la crítica aunque pueda molestar", apunta Paco Torres, quien incluso deja entrever que algunas escenas incluirán referencias a la política local.

Boceto del monumento. / INFORMACIÓN

Un remate para sorprender

Si el contenido busca provocar reflexión, la parte artística pretende dejar huella por sus dimensiones y complejidad técnica. La hoguera alcanzará los 18 metros de altura y estará coronada por un remate que promete espectacularidad, de entre seis y siete metros, formado por una corona compuesta por personajes. La pieza tendrá una amplitud cercana a los 14 metros y será montada íntegramente en el suelo antes de ser elevada sobre la figura principal.

Torres reconoce que uno de los grandes desafíos era diferenciarse del proyecto ganador del pasado año. Para ello, ha apostado por una composición de 360 grados en la que tanto el frontal como los laterales tendrán el mismo protagonismo. "Hemos tratado de reinventarnos y de crear una pieza corpórea que sea espectacular desde cualquier punto de vista", explica Torres.

Va a ser una hoguera con mucho volumen y muy colorida. Paco ha evolucionado mucho en la pintura Iván Gómez — Presidente de Baver-Els Antigons

A ello se suma una apuesta decidida por el color y la luminosidad. "Queríamos una hoguera muy alegre, adaptada a la luz de Alicante y a las muchas horas de sol que tiene la Fiesta", destaca el artista.

La ilusión de volver a competir arriba

La comisión no oculta su satisfacción con el resultado final. Tras visitar el taller, los responsables salieron convencidos de que el proyecto ha dado un paso adelante. "Va a ser una hoguera con mucho volumen y muy colorida. Paco ha evolucionado mucho en la pintura", afirma el presidente de la comisión.

Aunque la competencia en Especial volverá a ser máxima, Baver-Els Antigons no renuncia a luchar por los primeros puestos. "Quien diga que no quiere repetir como primer premio engaña", reconoce Gómez entre risas. Sin embargo, subraya que el objetivo principal va más allá de los galardones: "Lo más importante es que estemos contentos y satisfechos con el trabajo realizado".

Con "Corónate, reina!", la comisión propone una mirada crítica sobre un mundo donde las ansias de poder terminan por corromper a quienes lo persiguen. Una reflexión envuelta en color, espectáculo y sátira que promete convertirse en una de las grandes protagonistas de las Hogueras de 2026.