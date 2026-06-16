Los trabajadores del TRAM endurecen la huelga en Alicante y amenazan el servicio en Hogueras
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios anuncia parones del 19 al 25 de junio, en horarios de máxima afluencia como los momentos previos y posteriores a las mascletás o la Cremà
La huelga en el TRAM de Alicante, que ya afectó a la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad, amenaza ahora las Hogueras. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado nuevos parones que tendrán lugar del 19 al 25 de junio, coincidiendo con algunos de los puntos de mayor afluencia de las fiestas, como las mascletás de Luceros o la Cremà.
Según ha informado el sindicato a través de un comunicado, el objetivo de la huelga es reclamar la inclusión de propuestas de seguridad operacional y mejoras profesionales en la negociación del XIV Convenio Colectivo. Para ello, se han convocado distintos parones que tendrán lugar del 19 al 23 de junio (de 00:00 a 01:00; de 12:00 a 16:00; de 18:00 a 21:00; y de 23:00 a 23:59); el 24 de junio (de 00:00 a 01:00; de 12:00 a 16:00; y de 18:00 a 21:00 horas); y el 25 de junio (de 00:00 a 01:00 horas).
"FGV nos ignora"
De acuerdo con el sindicato, que también ha anunciado parones similares en Metrovalencia, la Dirección de FGV "sigue ignorando las cuestiones planteadas por los maquinistas". De esta manera, "ignora cuestiones esenciales reconocidas en la Red Ferroviaria de Interés General como la regulación de los tiempos de conducción, e igualmente incorporan en el convenio nuevos mecanismos que aumentan la injusticia retributiva entre colectivos, afectando especialmente al de maquinistas".
Prueba de ello, apuntan desde el Semaf, es la ausencia de responsables de FGV en la reunión del Tribunal de Arbitraje. Lo que "muestra un absoluto desprecio hacia la seguridad, los usuarios y el colectivo de conducción" y pone de manifiesto "la nula voluntad negociadora para resolver la situación".
20 reclamaciones de los maquinistas para el nuevo convenio
1. Justicia retributiva y organizativa.
2. Fidelización en puestos con roles críticos de seguridad.
3. Subida de nivel salarial de los Maquinistas.
4. Reversión de los acuerdos sobre servicios nocturnos.
5. Tiempos de conducción y pausas.
6. Formación de entrada justa y acorde.
7. Sistema compensatorio de conciliación.
8. Modelo justo de reubicaciones y reingresos.
9. Normativa de Jornadas de Conducción.
10. Bolsas de empleo temporal transparentes.
11. Régimen sancionador justo.
12. Nuevo sistema de clasificación profesional.
13. Desarrollo Profesional Horizontal.
14. Uso justo de fondos de subida salarial.
15. Plan de empleo.
16. Introducción de la Cultura Justa en FGV.
17. Seguridad operacional (reiteración CC seguridad).
18. Remodelación de turnos y gráficos.
19. Medidas suficientes de personal.
20. Medios digitales para gestiones burocráticas.
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