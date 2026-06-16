Los trabajadores del TRAM endurecen la huelga en Alicante y amenazan el servicio en Hogueras

La huelga en el TRAM de Alicante, que ya afectó a la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad, amenaza ahora las Hogueras. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado nuevos parones que tendrán lugar del 19 al 25 de junio, coincidiendo con algunos de los puntos de mayor afluencia de las fiestas, como las mascletás de Luceros o la Cremà.

Según ha informado el sindicato a través de un comunicado, el objetivo de la huelga es reclamar la inclusión de propuestas de seguridad operacional y mejoras profesionales en la negociación del XIV Convenio Colectivo. Para ello, se han convocado distintos parones que tendrán lugar del 19 al 23 de junio (de 00:00 a 01:00; de 12:00 a 16:00; de 18:00 a 21:00; y de 23:00 a 23:59); el 24 de junio (de 00:00 a 01:00; de 12:00 a 16:00; y de 18:00 a 21:00 horas); y el 25 de junio (de 00:00 a 01:00 horas).

"FGV nos ignora"

De acuerdo con el sindicato, que también ha anunciado parones similares en Metrovalencia, la Dirección de FGV "sigue ignorando las cuestiones planteadas por los maquinistas". De esta manera, "ignora cuestiones esenciales reconocidas en la Red Ferroviaria de Interés General como la regulación de los tiempos de conducción, e igualmente incorporan en el convenio nuevos mecanismos que aumentan la injusticia retributiva entre colectivos, afectando especialmente al de maquinistas".

Prueba de ello, apuntan desde el Semaf, es la ausencia de responsables de FGV en la reunión del Tribunal de Arbitraje. Lo que "muestra un absoluto desprecio hacia la seguridad, los usuarios y el colectivo de conducción" y pone de manifiesto "la nula voluntad negociadora para resolver la situación".