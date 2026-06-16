Novedades en los cortes de tráfico por la plantà desde el 17 de junio por las Hogueras de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante activará el miércoles 17 de junio el cierre del circuito de tráfico de Hogueras en el Centro desde las 7 de la mañana y autoriza los cortes de la circulación para el acopio de materiales para la plantà. Las hogueras de categoría Especial y Primera lo podrán hacer el día 17 de junio entre la 1 y las 6 de madrugada, y seguir a partir de las 9:30 horas, para no dificultar el tráfico entre los momentos de acceso al trabajo y a los centros educativos al ser día laborable y lectivo. El resto de comisiones podrán proceder a partir de las 18:00 horas para depositar los materiales de sus monumentos.

Un día después, el jueves 18, se autoriza a los racós, barracas, calles adornadas y resto de instalaciones a cortar el tráfico desde las 9:30 horas para transporte, acopio y plantà. La plantà de la Hoguera Oficial en la plaza del Ayuntamiento se iniciará, como las Especiales y de Primera categoría, en la madrugada del 16 al 17.

Desde la Concejalía de Movilidad Urbana se ha solicitado evitar el transporte del material entre las 7 y las 9:30 horas de los días 17,18 y 19 para evitar que coincida con la mayor intensidad de tráfico al ser aún periodo laboral y lectivo, al tiempo que recuerda que cada comisión será la responsable de la señalización, el mantenimiento y la retirada de la misma en las zonas autorizadas de la vía pública para realizar las instalaciones.

El circuito restringido al tráfico en el centro de la ciudad se habilitará el miércoles 17 de junio a partir de las 7 horas / INFORMACIÓN

Circuito restringido

El circuito restringido al tráfico en el centro de la ciudad se habilitará el miércoles 17 de junio a partir de las 7 horas y permanecerá hasta que finalicen las fiestas el 25 de junio a las 8 de la mañana. Este circuito, que será permeable con velocidad reducida a 20 kilómetros por hora y limitaciones en la arteria que forman las avenidas de Alfonso el Sabio y Estación, queda delimitado por las avenidas del Doctor Gadea, Maisonnave, Salamanca, Benito Pérez Galdós, plazas Músico Óscar Tordera y Poeta Carmelo Calvo, calle Padre Mariana, Plaza de España, Cuesta de la Fábrica, calles Vázquez de Mella, Juan Bautista Lafora y avenidas de los Mártires de la Libertad y Ramón y Cajal.

Esté perímetro será permeable a la circulación de vehículos y se cortarán al tráfico general las avenidas de Alfonso el Sabio y Estación, arbitrándose medidas de tráfico específicas para los servicios públicos y residentes, que permitirán a los peatones circular libremente por estas vías muy transitadas durante todas las fiestas.

El objetivo de estas limitaciones a la circulación es el de favorecer la movilidad y accesibilidad peatonal en la zona centro, así como para permitir, en la medida lo posible, el acceso de residentes, vehículos de transporte público (autobuses del sistema TAM, taxis, transporte escolar y colectivo autorizado), vehículos de emergencia y seguridad, y de personas con movilidad reducida (PMR) o de traslado o atención a personas con discapacidad, clientes de hoteles, hostales o residencias, vehículos comerciales de servicio u oficios debidamente rotulados y vehículos de servicio público en general, ciclomotores y motocicletas.

Transporte público, parkings y circunvalaciones

Desde el servicio de Tráfico, Transportes, Movilidad y Accesibilidad de la concejalía de Movilidad Urbana se reitera el llamamiento para que no utilicen el vehículo privado y se acceda con transporte público, autobús o TRAM a la zona centro de la ciudad, ocupada por numerosos monumentos, barracas y racós, lo que introduce innumerables dificultades al tráfico rodado y puede ocasionar el colapso de las vías en todo el centro urbano.

En este sentido, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha insistido también en la recomendación de “circular con el vehículo privado por los principales viarios de circunvalación de la ciudad como pueda ser la Vía Parque, Gran Vía y el menor medida el corredor litoral hasta las zonas próximas al centro y donde se pueda acceder a los aparcamientos públicos en servicio, así como a los disuasorios del perímetro con acceso al transporte público”.

Al mismo tiempo se recuerda que la circulación en la zona centro estará puntualmente restringida cuando se celebren los diferentes desfiles, mascletás y otros eventos programados dentro del calendario de las Hogueras.