¿Cuándo es la plantà de las Hogueras de Alicante?

En pocas horas llega uno de los días más esperado por los amantes de las Hogueras de Alicante: la plantà de los monumentos. La Hoguera Oficial ya empieza a tomar forma en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, lo que supone el pistoletazo de salida para que los alicantinos vean crecer las obras que llenarán de ninots y color las calles. El esfuerzo, el riesgo y la ilusión comparten espacio y culminará con el remate de la hoguera, uno de los momentos más importantes.

La fecha de la plantà de las hogueras

Pero, ¿cuándo es la plantà de las hogueras? Las fechas oficiales son la noche del viernes 19 de junio al sábado 20 de junio para las infantiles y del sábado al domingo 21 de junio para las adultas en lo que se conoce como la Nit de la Plantà. El reto es tener el monumento montado y decorado antes de la visita del jurado. Las hogueras de categoría Especial y Primera iniciarán la plantà en la medianoche del 16 al 17 de junio

El jurado encargado de seleccionar la hoguera infantil ganadora paseará por las calles de la ciudad el sábado, 20 de junio, para evaluar los monumentos y proclamar, esa misma tarde, los ganadores.

Las mejores hogueras adultas de 2026 se conocerán el domingo, 21 de junio, después de que el jurado haya visitado cada uno de los monumentos de los artistas.

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La Bellea del Foc y sus damas presencian la llegada de las primeras piezas de la Hoguera Oficial / Rafa Arjones

Las Hogueras Oficiales

La plantà de la Hoguera Oficial comenzó la noche del lunes 15 de junio con la llegada de las primeras piezas a la plaza del Ayuntamiento de Alicante. El artista Pedro Espadero comenzó a levantar 'Singulares', una hoguera que alcanzará los 18,5 metros de altura, y que se espera que esté completa la mañana del 20 de junio, aunque tiene previsto subir el remate este miércoles. Espadero plantará su undécima Hoguera Oficial consecutiva y la decimonovena de toda su carrera.