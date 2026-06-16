Rutas de evacuación y menos zona VIP: Alicante anuncia nuevas medidas de seguridad para las mascletás de Hogueras

Más seguridad que nunca en el entorno de Luceros durante las mascletás de Hogueras. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este martes nuevas medidas en la plaza alicantina para los disparos pirotécnicos, que van desde nuevas indicaciones para las rutas de evacuación a una reducción de la zona acotada para autoridades e invitados, pasando por una mayor presencia policial a lo largo de todas las fiestas.

Según ha informado este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el refuerzo de la seguridad contará con un aumento de los efectivos disponibles durante las Hogueras. Entre los distintos cuerpos (Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Guardia Civil y Protección Civil) se realizarán 4.600 turnos en los días grandes de la Fiesta, lo que supone unos 600 más que en el pasado 2025.

En el caso concreto de las mascletás, las novedades afectarán al entorno más inmediato de la plaza de los Luceros. De acuerdo con las explicaciones de Cutanda, las rutas de evacuación hacia calles adyacentes (que ya se anunciaban por megafonía y en pantallas LED) contarán con una nueva señalización mediante banderolas, para que sean visibles en todo momento.

Además, también se ampliará el espacio disponible para el público en las inmediaciones de la fuente, a costa de reducir la conocida como "zona VIP", donde presencian los disparos miembros de la Corporación municipal, de la Federació de Fogueres, miembros de otras fiestas invitadas a la ciudad y demás personalidades acreditadas por el Consistorio.

Barcala ya abrió la puerta

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya valoró un posible incremento de las medidas en Luceros después de que la seguridad esté copando, sin duda alguna, el gran debate de las Hogueras de Alicante desde el pasado año. El crecimiento de la Fiesta obliga, como advierten los Bomberos y reconoce el propio regidor, a repensar las medidas de prevención para los racós, monumentos y hasta las mascletás.

En cuanto a los disparos pirotécnicos, el dirigente popular ya avanzó que "probablemente" hubiera cambios en 2026 en el entorno de Luceros. "Esa es una de las cuestiones que los Bomberos también analizan y ponen encima la mesa: la seguridad de las personas la tenemos que poner por encima de todo", manifestó Barcala. El regidor considera que, cada año, la ciudad se congratula de que "pese a la cantidad de gente que mueven las Hogueras, no haya que lamentar desgracias". Algo que es posible, apuntaba el alcalde, gracias a los servicios que prestan los efectivos de la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil y los cuerpos estatales.

Mascletás del concurso oficial de Hogueras 2026

A las 14.00 horas y desde la plaza de los Luceros de Alicante se lanzan las mascletás de Hogueras 2026. La primera de ellas tendrá lugar el jueves, 18 de junio, pero no entrará en concurso y correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

* Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)

* Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)

* Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)

* Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)

* Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)

* Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)