Tradición, emoción y sorpresas en el Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN

Música y pasodobles que encienden pasiones. Melodías e himnos que desprenden solemnidad. El público que llenó este martes el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) disfrutó de las 17 piezas interpretadas en el XXIX Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y del Orfeón Cantábile, dirigidos respectivamente por Pedro Lara y por Carles M. Català.

La tradición, la música y la Fiesta se fundieron en el conjunto del auditorio a través de los temas más tradicionales, de los estrenos y de los himnos populares. La emoción se palpó desde el primer momento, antes incluso de que la batuta diera pie al inicio musical, con la entrega de flores a las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, y sus respectivas damas de honor por parte del gerente de INFORMACIÓN, Ángel Angulo, la redactora jefa Carolina Pascual, acompañados por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; y por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares.

El concierto

El acontecimiento musical comenzó con un estreno, el dedicado a Mari Carmen Romero por parte de Miguel Ángel Ivorra, ambos de la barraca Pica i Vola y unidos por una larga amistad; y con la contribución del dolçainer Francisco Orgilés, que incorporaba un ritmo pegadizo al tema. Al final de la interpretación, la protagonista de la melodía era saludada con respeto desde el escenario por parte de Pedro Lara.

El pasodoble “Mediterráneo”, de Antonio Torres Climent, un clásico de este evento, continuó la actuación y fue seguido de piezas conocidas como “José Manuel Lledó”, tema que Luis Molina (uno de los compositores más presentes en el programa) dedicó al expresidente de la Gestora (actual Federació), presente en las primeras filas del auditorio, junto a otros exdirigentes de la Fiesta, como Pedro Valera, Toñi Martín-Zarco y Andrés Llorens, presidente de la comisión ejecutiva que organizará el centenario de la Fiesta, que se conmemorará en 2028. “La Explanada”, de Enrique Hernandis; y otras dos piezas de estreno dedicadas a las Belleas del Foc de 2025, Valentina Tárraga (infantil) y Adriana Vico (adulta), ambas de Luis Molina y las dos con un broche final del compositor entregando sendas partituras a cada protagonista entre abrazos mutuos y aplausos del público. Las Belleas del Foc salientes, por cierto, también estaban fielmente acompañadas de sus damas de honor.

La primera parte del acto finalizaba con “L'inici de la Festa”, una composición reciente de Miguel Ángel Mas Mataix que aspira a convertirse en el himno del acto homónimo que se celebra el día del pregón y que se estrenó el pasado 5 de junio, justo antes del Homenatge al Foguerer.

Más dedicatorias, más emoción

El repertorio de Luis Molina finalizaba con el primer tema interpretado en la segunda parte del concierto, este dedicado a Lola Ten, fundadora de la hoguera Florida Sur, presidenta de honor y también presidenta de la Asociación de Vecinos La Voz de la Florida. Su trayectoria foguerera ha merecido este homenaje musical, que ha finalizado de manera idéntica a las otras composiciones estrenadas por Luis Molina: con la entrega de la partitura entre aplausos.

Posteriormente, tenía lugar el acceso del coro al escenario, uno de los momentos más esperados y ovacionado tanto al inicio de la entrada de sus miembros como una vez situados en sus respectivos sitios del escenario. Tras una tercera ovación, está vez a Pedro Lara, se escucharon piezas dedicadas a dos comisiones. La primera a San Blas Alto, obra de Berbabé Sanchis y con Roberto Belmonte como solista; y la segunda a Foguerer Carolinas, pieza compuesta por Juan Esteve y José Aparicio y con Manuel Pina como responsable de darle voz individual. Ambos temas fueron muy bien recibidos por el público, complacido ante la incorporación del coro.

La Bellea del Foc protagoniza un baile ya tradicional en un evento con hasta tres directores, dos de ellos puntuales

Llegaba entonces el turno uno de los grandes clásicos de la música foguerera, obra del artista musical primogénito de la Fiesta. “Fogueres, sempre fogueres”, del mítico Luis Torregrosa (1871-1960), compositor del "Himne de les Fogueres", sonaba con la voz solista de Franklin Pinales, con atuendo festero. Los momentos más emotivos del acto estaban por llegar.

Porque a continuación tocaba escuchar “Reina de Alicante”, una composición de Antonino Castañer (participante en el coro) que recoge el poema que el sacerdote y arqueólogo José Belda Domínguez, el padre Belda, dedicó a la Virgen del Remedio y relacionó a la patrona de Alicante con las Hogueras a través de unos versos emotivos cantados con fuerza y sentimiento. La interpretación, el último de los estrenos de la noche, fue dirigida por Jesús Castañer, hijo del compositor, recibido con un gran aplauso de un público que disponían de la letra en el reverso del programa.

Con el regreso de Pedro Lara a la dirección volvían, también, los clásicos. En este caso “La nit de Sant Joan”, compuesta en los años treinta del siglo pasado por Francisco Alonso López con la que la Bellea del Foc, María Pastor, fue invitada a subir a bailar al escenario por parte del solista, Vicent Pérez, al son de la mítica letra de José Muñoz Román, conocida por frases como “alicantina de ojos de fuego en los que brilla la luz de un lucero”.

Remate final

En la recta final Pedro Lara dio paso a Carles Català, director del Orfeón Cantábile, para dirigir una obra clásica ajena a Alicante, la mítica “¡Funiculí, Funiculà!”, del napolitano Luigi Denza (1846-1922), acompañada por palmadas del público (solicitadas por el director) a modo de percusión manual y que precedió a los tres grandes himnos de la cita con Lara de vuelta sobre el estrado.

El de las Hogueras, interpretado por Jesús Castañer como solista, hizo vibrar al auditorio a escasos días de que comiencen oficialmente los grandes días de la fiesta alicantina, que está a solo dos años de cumplir su centenario. Los asistentes se levantaron de sus butacas en la finalización para mantenerse de pie para escuchar el himno de Alicante, que intensificó el sentimiento de pertenencia de un público entregado ante la intervención enérgica del solista Eliseo Fabra en el acto musical, que concluyó con el himno de la Comunidad Valenciana del “mestre” José Serrano, que no sentó a un aforo deleitado con el amalgama de instrumentos, voces del coro y la del solista Francisco Rives.

La vigésima novena edición del Concierto de Hogueras de Información finalizaba, un año más, sin decepcionar a ninguno de los presentes.