Alicante prende la mecha de la Fundación del Centenario de Hogueras: "Marcará para siempre la historia"

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este miércoles el pleno extraordinario para aprobar la creación de la Fundación del Centenario de las Hogueras. Un órgano que ha nacido con una inusual unanimidad política y que, inicialmente, estará dotado con un presupuesto de 30.000 euros, que podrá ser ampliado mediante subvenciones y donaciones.

Nayma Beldjilali, concejala de Cultura y Hacienda, ha defendido la modificación de crédito (la segunda del ejercicio) necesaria para dotar al órgano de su presupuesto inicial de 30.000 euros: "Es la cantidad que, tal y como marca la ley, es la que se necesita para crear una fundación en la Comunidad Valenciana", ha apuntado. La edil popular también ha instado a trabajar por "la protección, preservación y difusión" del patrimonio que constituyen las Hogueras.

Tras ello, ha intervenido en el pleno Andrés Llorens, quien pilotará la Comisión Ejecutiva de la fundación. El que fuera presidente de la comisión gestora, concejal de Fiestas y vicealcalde de Alicante, ha señalado que se trata de "un día histórico para las fiestas de la ciudad" y ha destacado la importancia de la fundación de las "Fogueres de San Chuan" en 1928.

Llorens ha destacado también que las Hogueras son "el colectivo más numeroso e influyente de la ciudad", que suponen "un referente de canalización de identidad local y de integración", tanto para los alicantinos de nacimiento como para quienes han llegado de fuera. El futuro presidente del Centenario, que ha recordado sus inicios en la Fiesta junto con su madre, ha mostrado su intención de "implicar a toda la ciudadanía" en las celebraciones para conmemorar la efeméride.

Tras él, ha sido el turno del actual presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares. "Qué suerte tenemos de que en 1928 se pusieran los cimientos de la que se ha convertido en una de nuestras más importantes tradiciones", ha celebrado. "Las Hogueras son la representación más genuina de la sociedad alicantina", ha añadido Olivares, quien ha solicitado "el apoyo unánime" de la Corporación municipal al desempeño de la Fundación del Centenario.

El presidente de la Federació también ha definido a los festers como "inconformistas por naturaleza" y ha reclamado "que se les escuche y se les tenga en cuenta", porque es la manera de "hacer posible que el centenario sea el reflejo del potencial" de la Fiesta. Además, ha recordado que se han iniciado los trámites para que las Hogueras sean consideradas por la Unesco como Bien Inmaterial de la Humanidad, una candidatura para la que el centenario "podría suponer el espaldarazo definitivo".

Por último, ha sido el turno de la Bellea del Foc de Alicante, María Pastor, quien ha mostrado su "orgullo" por poder ser "testigo" de este momento histórico. "Les Fogueres de Sant Joan forman parte de nuestra historia y de la manera en la que los alicantinos vivimos y sentimos nuestra ciudad", ha destacado. En la misma línea, ha reclamado "aprovechar la oportunidad" que brinda el Centenario "para que la Fiesta llegue a las próximas generaciones". Además, Pastor ha abogado por "reforzar" los pilares de las Hogueras.

Unanimidad

Concluidas las intervenciones institucionales del mundo de las Hogueras, el alcalde ha dado paso al debate político en torno a la creación de la fundación y la aprobación de sus estatutos.

Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida, ha señalado que "en un momento como este es bueno escuchar la pluralidad de voces", porque las Hogueras "no pertenecen a un partido político, sino que son de los barrios y de las personas que las trabajan todos los días".

El edil progresista ha puesto en valor el papel de los vecinos y trabajadores que "mantienen viva" la Fiesta con "un esfuerzo enorme", pese a que no se encuentran "en primera línea". Por todo ello, Copé ha defendido que el Centenario "no puede ser solo una marca turística" y debe "contar con jóvenes, mayores, entidades culturales y asociaciones vecinales".

Desde Compromís, Rafa Mas ha destacado cómo las Hogueras "han sobrevivido a tiempos muy difíciles donde la libertad artística estaba coartada" porque en el carácter de la Fiesta está "evolucionar sin perder su esencia, como la expresión de un pueblo que sabe reír y levantarse ante la adversidad".

Sin embargo, el edil valencianista ha pedido que el Centenario no sea "solo una mirada al pasado" y sirva para garantizar la continuidad de las Hogueras "otros cien años más". En materia económica, Mas ha lamentado la desaparición de vías de financiación como la colaboración del comercio local o la aportación vecinal y ha abogado por "explorar nuevas vías", que incluyen la recaudación a través de los turistas, con la aplicación de una tasa que ha defendido Compromís en numerosas ocasiones.

Carmen Robledillo, la portavoz de Vox, ha indicado que las Hogueras "son cultura, arte, convivencia y tradición" y nacen "del esfuerzo de miles de personas que durante generaciones han mantenido viva" la Fiesta, desde que fuera fundada por José María Py y un grupo de amigos en 1928.

La edil ha reclamado la "implicación de instituciones, comisiones y ciudadanos" para "proteger, promocionar y engrandecer la tradición". Además, ha lanzado una advertencia: "Vigilaremos que cada euro invertido repercuta en la Fiesta".

En el PSOE, la concejala Trini Amorós (Bellea del Foc en 1991) ha aplaudido que Alicante "celebre un siglo de memoria compartida" que supone "mucho más que cien años de fiesta". La edil socialista ha puesto en valor que las Hogueras "han sido uno de los grandes espacios de integración de la ciudad", en la que "miles de personas encontraron una forma de sentirse parte de Alicante".

Amorós ha querido expresar su gratitud "a todas las Belleas del Foc y todas las damas de honor" por su papel al frente de la Fiesta y ha recordado otros elementos del patrimonio de las Hogueras como las mascletás, los monumentos o la música.

Por último, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha sido la encargada de intervenir por parte del equipo de gobierno del PP. "Las tradiciones sobreviven cuando cada generación les aporta algo nuevo sin perder su esencia", ha afirmado recordando el aclamado pregón del artista Funzo. "Alicante no se entiende sin su mar, su luz y su castillo, pero tampoco sin sus fiestas oficiales", ha destacado Cutanda, quien se ha mostrado "emocionada" por vivir este momento histórico.

Concluido el turno de intervenciones, ha tomado la palabra el alcalde, Luis Barcala, quien ha agradecido las distintas intervenciones que se han producido durante el pleno y ha remarcado que "es un día importante e histórico para la ciudad" de Alicante. "Damos un paso firme hacia la fecha que marcará para siempre la historia: el Centenario de las Hogueras", ha indicado el regidor, quien también ha rememorado los orígenes de la Fiesta.

"Hablar de Fogueres es hacerlo de Alicante, de sus calles llenas de vida, del olor a pólvora, de la música, del arte efímero convertido en patrimonio..." ha añadido el alcalde, que ha definido la Fiesta como "cultura, barrio, familia y, sobre todo, personas". El dirigente popular ha resaltado el "trabajo impagable" de quienes "se entregan para garantizar la convivencia", en alusión a los cuerpos de seguridad.

Según Barcala, la Fundación será "abierta, participativa y representativa" y servirá para "conservar y poner en valor el enorme patrimonio cultural, artístico e histórico" que representan las Hogueras, porque "pertenecen a todos".