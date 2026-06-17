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Arrancan los cortes de tráfico por Hogueras en Alicante

Las restricciones, activadas desde las 7:00 horas de este 17 de junio, afectan al centro de la ciudad y se mantendrán hasta el 25 de junio para facilitar la movilidad durante las fiestas

La prohibición de aparcamiento por las Hogueras de Alicante comenzará el día 18 en la mayoría de la ciudad

La prohibición de aparcamiento por las Hogueras de Alicante comenzará el día 18 en la mayoría de la ciudad / INFORMACIÓN

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Los cortes de tráfico con motivo de las Hogueras de San Juan ya están en marcha en Alicante. El Ayuntamiento ha activado este martes 17 de junio, a partir de las 7:00 horas, el cierre del circuito especial de tráfico en el centro de la ciudad, una medida que permanecerá vigente hasta las 8:00 horas del próximo 25 de junio, una vez finalizadas las fiestas.

Desde la Concejalía de Movilidad Urbana se ha solicitado a las comisiones fogueriles que eviten el transporte de materiales entre las 7:00 y las 9:30 horas durante los días 17, 18 y 19 de junio, con el objetivo de no coincidir con las franjas de mayor intensidad circulatoria, ya que todavía se mantiene la actividad laboral y lectiva habitual. Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que cada comisión será responsable de la señalización, mantenimiento y retirada de los elementos instalados en las zonas autorizadas de la vía pública.

El dispositivo establece un circuito restringido al tráfico en el centro urbano que será permeable a la circulación, aunque con una velocidad máxima limitada a 20 kilómetros por hora. Las principales restricciones afectan a la arteria formada por las avenidas de Alfonso el Sabio y Estación.

El circuito restringido al tráfico en el centro de la ciudad se habilitará el miércoles 17 de junio a partir de las 7 horas

El circuito restringido al tráfico en el centro de la ciudad se habilitará el miércoles 17 de junio a partir de las 7 horas / INFORMACIÓN

Circuito

El perímetro afectado queda delimitado por las avenidas Doctor Gadea, Maisonnave, Salamanca y Benito Pérez Galdós; las plazas Músico Óscar Tordera y Poeta Carmelo Calvo; la calle Padre Mariana; la Plaza de España; la Cuesta de la Fábrica; las calles Vázquez de Mella y Juan Bautista Lafora; y las avenidas de los Mártires de la Libertad y Ramón y Cajal.

Dentro de este perímetro se restringirá el tráfico general en las avenidas de Alfonso el Sabio y Estación, mientras que se han previsto medidas específicas para garantizar el acceso de residentes y servicios autorizados. Los peatones podrán circular libremente por estas vías, que durante las Hogueras registran una gran afluencia de público.

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Las limitaciones tienen como objetivo favorecer la movilidad y la accesibilidad peatonal en el centro de Alicante, al tiempo que se facilita, en la medida de lo posible, el acceso a residentes, transporte público (autobuses del TAM, taxis, transporte escolar y servicios colectivos autorizados), vehículos de emergencia y seguridad, personas con movilidad reducida, usuarios que necesiten atención o traslado de personas con discapacidad, clientes de hoteles, hostales y residencias, así como vehículos comerciales de servicio.

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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