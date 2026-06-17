El carril bici de Soto, de ser una prioridad para el Ayuntamiento a volverse a cortar estas Hogueras

La bicicleta tampoco es una opción durante las Hogueras. Al menos en la avenida Federico Soto, en las inmediaciones del Mercadito que cada año se despliega en la zona peatonal de la céntrica calzada, que concentra un ámbito de atención protocolaria, una parte gastronómica, una área institucional y capacidad para el desarrollo de ocio con música.

Alrededor de este Mercadito se alargan dos carriles bici, uno en cada sentido, que conecta el principio de la avenida (en su parte colindante a Maisonnave, Calvo Sotelo y Doctor Gadea) con Luceros a través de Soto. Y precisamente, el corte de este vial para vehículos no motorizados ya suscitó quejas en ediciones anteriores.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alicante, presidido por el alcalde Luis Barcala, diseñó un pliego de adjudicaciones para la gestión de este espacio durante Hogueras en el que se decía, claramente, que toda actividad desarrollada no podía derivar en la ocupación del carril bici. En concreto, hasta en dos ocasiones se hacía mención a esta prohibición. “En ningún caso se podrán ocupar, ni siquiera temporalmente, ni las zonas ajardinadas", también rodeadas de vallas, "ni el carril bici, las cuales se encuentran fuera del ámbito de la concesión”.

Mercadito de Hogueras en una edición anterior de la Fiesta. / Pilar Cortés

No ha sido así, finalmente, ya que ambos carriles se encuentran vallados, sin que los vehículos no motorizados puedan transitar. La anulación del pliego ha hecho posible esta restricción, sin que el Ayuntamiento haya actuado para eliminarla y no perpetuarla un año más. Ni la Concejalía de Ocupación de la Vía Pública, dirigida por Cristina Cutanda, ni la Federació de Fogueres de Sant Joan han contestado las preguntas de INFORMACIÓN sobre el corte de los carriles bici.

Críticas

El portavoz de la plataforma Alacant en Bici, que promueve el uso del vehículo no motorizado en la ciudad y exige infraestructuras que lo hagan posible, considera que el Ayuntamiento les tiene “acostumbrados” a este tipo de actuaciones. “Cada año, por Hogueras, cortan antes la circulación, precisamente cuando se recomienda no utilizar el coche y cuando las calles están cortadas”, critica Pedro Raigal.

La misma voz señala también decisiones “en contra de la movilidad sostenible”, como la habilitación de un parking entre la calle Bono Guarner y la avenida Salamanca, junto a la estación ferroviaria y promovido desde la Generalitat. “Atraerán más coches, más tráfico y contaminación cuando la ciudad está ya saturada de por sí”, lamenta, a la vez que considera que desde el Consistorio “están anclados en las políticas de movilidad de los años sesenta y proponen políticas ambientales negacionistas del cambio climático”.

Contexto

El pliego que el Ayuntamiento de Alicante propuso en el mes de enero para adjudicar la gestión del Mercadito contemplaba ubicar el espacio de ocio en el aparcamiento de la calle Teulada, donde tiene lugar cada jueves y sábado el mercadillo. Sin embargo, la licitación quedó desierta tras no recibir ninguna oferta y el Consistorio encontró una solución con la Federació de Fogueres que excluía, entre otras cosas, el traslado de parte de la actividad en la calle Teulada.

El pliego incluía condiciones que ahuyentó a las empresas que podían aspirar a la adjudicación, tales como el incremento de las obligaciones vinculadas a la atención protocolaria y una previsión anual de gasto que pasaba de 59.800 a 87.400 euros, un aumento cercano al 46 %. A su vez, el número de menús exigidos subía de 1.000 a 1.200 euros y el precio mínimo por unidad pasaba de 18 a 25 euros, entre otras cuestiones.

Cortado el carril bici adyacente al Mercadito de Hogueras. / Héctor Fuentes

Tras quedar desierta la licitación el equipo de gobierno descartó volver a licitar y abrió la puerta a que la organización recayera de nuevo en la estructura festera, recuperando en la práctica una fórmula similar a la que estuvo en vigor hasta 2019, cuando era la propia Federació la que asumía el uso del espacio de Federico Soto y la atención protocolaria ligada a estos días.

Así, la solución concentra de nuevo la actividad en Federico Soto. Allí se mantendrán la zona de atención protocolaria y la parte gastronómica vinculada a las delegaciones invitadas y a la actividad institucional de las fiestas. También se perfila un esquema horario distinto al que recogía el pliego que quedó desierto. En aquel documento, el espacio de Soto debía cerrar a las 2.30 horas y el área de ocio de Teulada podía prolongarse hasta las 4.30. Al desaparecer esta última opción, la reorganización pasa por reforzar el papel del recinto tradicional y acompasarlo a la lógica horaria general de racós y barracas, con las salvedades derivadas de los desfiles oficiales.

El contexto de este cambio de rumbo arrancó meses atrás. La anterior adjudicataria del servicio renunció al contrato en octubre de 2025 en un escenario ya marcado por la reducción de horarios musicales y por las restricciones de ocupación en Federico Soto a raíz de las quejas vecinales y de los problemas detectados durante los desfiles. Después, el nuevo pliego elevó obligaciones y costes, amplió exigencias de catering y atención protocolaria y añadió nuevas prestaciones, pero esa oferta no atrajo a ninguna empresa.