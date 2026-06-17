Barcala recibe las Hogueras con una llamada a la convivencia: "No perdamos su esencia"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibe las Hogueras de 2026 con una llamada a la implicación y convivencia entre vecinos y un recuerdo especial para tres de los nombres más ilustres de la Fiesta: Gastón Castelló, Ramón Marco y Remigio Soler.

El regidor popular ha publicado este miércoles el bando oficial de las fiestas, por el que se autoriza formalmente su celebración, y el documento ya luce en la fachada del Ayuntamiento. En esta ocasión, Barcala ha abogado (como ya hiciera en ediciones anteriores) por "procurar una convivencia vecinal y festera", en la que el conjunto de la ciudadanía "se sienta implicado en una fiesta oficial" que tiene que "seguir creciendo con más vecinos que se sumen a ella".

Este crecimiento, que según Barcala se ve reflejado en el incremento del número de barracas y racós (que ya suman casi 14.000 festeros censados), las cifras de ocupación hotelera y el éxito de las mascletás de Luceros, es importante "canalizarlo por el bien de las Hogueras". Por ello, el regidor realiza "un llamamiento para compatibilizar el disfrute y la convivencia" entre vecinos. "Esta es una Fiesta arraigada y con tradición. No perdamos su esencia y, por supuesto, su filosofía tan peculiar, abierta, cercana y alicantina".

Al respecto, el alcalde recuerda que las Hogueras están consideradas Bien de Interés Cultural desde el 2014 y que restan solo dos años para el Centenario, cuya fundación se ha aprobado este mismo miércoles, y tendrá a Andrés Llorens al frente de la Comisión Ejecutiva. Además, el dirigente popular ha pedido "extremar la precaución" durante unos días en los que "pueden llegar a circular dos millones de personas", reconociendo el trabajo de Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, además de los servicios sanitarios y de limpieza.

Artistas históricos

En su bando oficial, el alcalde también ha querido reservar un espacio significativo para recordar la figura de "tres históricos y entrañables artistas" de la Fiesta: Gastón Castelló, Ramón Marco y Remigio Soler, cuando se cumplen 40, 20 y 10 años, respectivamente, de sus fallecimientos.

Barcala no solo ha recordado su trayectoria, sino que ha citado palabras de los tres para aplaudir el "sacrificio" de foguerers y barraquers, al mismo tiempo que ha "ordenado" (como hizo Gastón Castelló en su pregón de 1960) que se dispare el primer cohete, se prenda la primera traca, suenen los clarines triunfales de las músicas y se pronuncien las palabras del himno de Alicante: "Som fills del poble, que té les xiques, com les palmeres, que hi ha junt al mar".