Más cambios de seguridad en las mascletás de Hogueras: nuevas limitaciones de aforo antes de los disparos

El Ayuntamiento de Alicante sigue avanzando cambios en materia de seguridad para las mascletás de Hogueras de cara a este 2026. A las medidas anunciadas este martes (desde banderolas de evacuación a una zona VIP reducida) se suman ahora restricciones de aforo en los minutos previos a los disparos pirotécnicos.

Según han señalado fuentes municipales a INFORMACIÓN, se podrían aplicar medidas excepcionales por parte de la Policía Local a partir de las 13:30 horas, en el caso de que la afluencia en la plaza impida la circulación peatonal. En este sentido, se optará inicialmente por establecer un único sentido de marcha en los cuadrantes inferiores de Luceros (los que unen Federico Soto con Alfonso el Sabio y la avenida de la Estación) y, llegado el caso, podría impedirse el acceso a más asistentes por motivos de seguridad, debido a que en los dos últimos años se ha podido comprobar que el exceso de público llega a colapsar dicha zona.

Se trata de un cierre que ya se realiza habitualmente en los laterales de General Marvá, así como en las esquinas superiores de Alfonso el Sabio y la avenida de la Estación, ya que se encuentran próximas a la zona donde se instala la pólvora que se empleará durante la mascletà. En estos casos, no se permite acceder a domicilios particulares a partir de la misma hora por razones de seguridad. Para informar de este cambio, el Ayuntamiento ya ha instalado carteles advirtiendo de la nueva norma en las zonas afectadas.

Más novedades

Este martes, el Ayuntamiento ya avanzó que para 2026 se espera mayor seguridad que nunca en el entorno de Luceros durante las mascletás de Hogueras. El Consistorio anunció nuevas medidas en la plaza alicantina para los disparos pirotécnicos, desde indicaciones para las rutas de evacuación a una reducción de la zona acotada para autoridades e invitados.

Según la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el refuerzo de la seguridad contará con un aumento de los efectivos disponibles durante las Hogueras. Entre los distintos cuerpos (Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Guardia Civil y Protección Civil) se realizarán 4.600 turnos en los días grandes de la Fiesta, lo que supone unos 600 más que en el pasado 2025. En el caso concreto de las mascletás, las novedades afectarán al entorno más inmediato de la plaza de los Luceros. De acuerdo con las explicaciones de Cutanda, las rutas de evacuación hacia calles adyacentes (que ya se anunciaban por megafonía y en pantallas LED) contarán con una nueva señalización mediante banderolas, para que sean visibles en todo momento.

Además, también se ampliará el espacio disponible para el público en las inmediaciones de la fuente, a costa de reducir la conocida como "zona VIP", donde presencian los disparos miembros de la Corporación municipal, de la Federació de Fogueres, miembros de otras fiestas invitadas a la ciudad y demás personalidades acreditadas por el Consistorio.

Mascletás del concurso oficial de Hogueras 2026

A las 14.00 horas y desde la plaza de los Luceros de Alicante se lanzan las mascletás de Hogueras 2026. La primera de ellas tendrá lugar el jueves, 18 de junio, pero no entrará en concurso y correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

* Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)

* Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)

* Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)

* Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)

* Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)

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* Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)