Las hogueras Carrer Sant Vicent y Remigio Soler: a un día de la plantà y sin permiso de monumento ni de racó

A menos de un día para que arranque oficialmente la plantà de las Hogueras de Alicante, dos comisiones continúan pendientes de recibir las autorizaciones necesarias del Ayuntamiento de Alicante para poder desarrollar con normalidad sus festejos. Se trata de las hogueras Carrer Sant Vicent y Remigio Soler, las únicas que, a fecha de este miércoles 17 de junio, siguen sin contar con los permisos de monumento y de racó cuando la ciudad ya comienza a llenarse de ninots, estructuras y materiales festivos de las hogueras de Especial y Primera, que podían iniciar el acopio de materiales desde medianoche.

La situación contrasta con la evolución registrada en los últimos días, el lunes quedaban quince autorizaciones por resolver, el martes la cifra descendió a ocho y este miércoles únicamente permanecen pendientes cuatro expedientes: dos correspondientes a monumentos y dos a racós. En ambos casos afectan a las mismas comisiones, que aguardan la resolución definitiva de los trámites administrativos.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, confirmó este miércoles tras la colocación del bando que da inicio a la Fiesta en la ciudad que todavía faltan por concederse permisos para "dos racós y dos monumentos", aunque mostró confianza en que la situación quede resuelta "a lo largo del día".

Confianza e inquietud

Sin embargo, entre las comisiones afectadas la cuenta atrás se vive con cierta preocupación. La presidenta de la hoguera Carrer Sant Vicent, María Victoria Guijarro, reconoce que el tiempo apremia y que la falta de autorización genera incertidumbre. “Todavía no tenemos los permisos, seguimos esperando, pero creemos que están firmados y esperamos que hoy los lancen", explica Guijarro.

La responsable de la comisión, que este año asciende de Quinta a Segunda categoría, admite que la cercanía de las fechas clave provoca nerviosismo. “Un poco intranquilos sí que estamos porque se está agotando el tiempo y tener esa seguridad te relaja", señala la presidenta de la comisión.

La previsión de Carrer Sant Vicent es comenzar la plantà durante la madrugada del 18 al 19 de junio, pero todo depende de la llegada de la autorización. "Plantaremos si llega el permiso y, si no llega, pues rezaremos para que no se lleven la hoguera, porque llega esta noche", señala Guijarro. La misma situación afecta al racó, las vallas previstas para delimitar el recinto deben llegar este jueves, aunque la comisión todavía no puede instalarlas oficialmente. "Las pondremos en el suelo hasta que tengamos permiso", destaca la presidenta de Carrer Sant Vicent.

La incertidumbre también se mantiene en la hoguera Remigio Soler, que este año planta en Sexta categoría. Desde la comisión confirman que continúan pendientes de recibir las autorizaciones. Mientras tanto, aunque la iluminación festiva ya luce en la calle, todavía no ha llegado al emplazamiento el material necesario para la construcción del monumento ni tampoco las vallas del futuro racó, a la espera de que se complete la tramitación.

Alicante entra en modo plantà

Todo ello sucede mientras las Hogueras de Alicante ya empiezan a tomar forma en distintos puntos de la ciudad. La madrugada de este 17 de junio marcó el inicio oficial del acopio de materiales para los monumentos y las primeras piezas de las hogueras de categoría Especial comenzaron a ocupar sus emplazamientos. El resto de comisiones está autorizado a depositar materiales desde las 18.00 horas de este miércoles.

Además, el jueves 18 podrán iniciarse los cortes de tráfico para el montaje de racós, barracas, calles adornadas y otras instalaciones festivas. Un escenario de actividad frenética en el que Carrer Sant Vicent y Remigio Soler siguen pendientes de una última firma para poder sumarse plenamente a la cuenta atrás de las fiestas oficiales.