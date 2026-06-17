Reservar hotel en Alicante para Hogueras ya cuesta hasta 500 euros por noche

Reservar a última hora una habitación de hotel en Alicante para los días grandes de Hogueras ya obliga a pagar precios de temporada alta. A pocos días del arranque de la Fiesta, la oferta disponible se estrecha y las habitaciones que quedan en las plataformas de reserva se mueven, en sus opciones más elevadas, entre los 300 y los 500 euros por noche. El sábado aparece como la jornada más tensionada del fin de semana, aunque los precios altos se mantienen durante buena parte del calendario festero, especialmente entre el lunes 22, el martes 23 y la noche de la Cremà.

El sector ya venía anticipando desde hace días que Alicante llega a Hogueras con el centro camino del lleno técnico, la playa de San Juan en niveles muy altos y la oferta de última hora limitada a habitaciones sueltas, cancelaciones o establecimientos con precios ya muy elevados para quien no reservó con antelación.

El sábado 20 concentra los importes más altos dentro de la oferta disponible. Al margen de algún caso aislado, que supera ampliamente la media con 840 euros, las habitaciones más caras localizadas se sitúan entre algo más de 300 euros y cerca de los 500 euros por noche. Hay opciones 400 y 480 euros, una horquilla que refleja la presión del fin de semana de la Fiesta. La búsqueda confirma que dormir en Alicante en esas fechas ya no es solo una cuestión de encontrar habitación, sino también de asumir precios propios de máxima demanda.

El domingo 21 ofrece una fotografía algo más contenida, aunque lejos de cualquier normalidad de temporada baja. Las opciones más elevadas se mueven entre algo más de 260 euros y cerca de los 400. El descenso respecto al sábado no elimina la tensión pero sí muestra que el fin de semana sigue marcando el pico principal de la demanda. La ciudad recibe entonces a visitantes que combinan Hogueras, playa, restauración, ocio y los primeros desplazamientos de verano.

Crece la presión

La presión vuelve a crecer a partir del lunes 22. Esa noche aparecen habitaciones próximas a los 500 euros y varias opciones por encima de los 300. El martes 23, víspera de la Cremà, mantiene un comportamiento similar, con una oferta alta muy compacta entre los 290 y los 390 euros. El miércoles 24 presenta incluso algún precio excepcional que se sale claramente del comportamiento general del mercado, aunque la mayoría de las habitaciones más caras disponibles se mantiene por debajo de los 400 euros. La conclusión, pese a esos picos aislados, es que reservar tarde sale caro durante prácticamente todos los días.

El encarecimiento de última hora encaja con las previsiones de ocupación que manejaban el Patronato de Turismo Costa Blanca y la patronal hotelera para estas Hogueras. Los hoteles del centro se situaban ya entre el 95 % y el 100 % de ocupación en los días centrales, mientras que la playa de San Juan se movía entre el 92 % y el 94 % y el área metropolitana entre el 85 % y el 90 %. El lleno técnico se esperaba especialmente entre el 21 y el 24 de junio, con la noche de la Cremà como una de las más fuertes del calendario.

La patronal APHA ya daba por hecho que la mayoría de establecimientos superaría el 93 % de ocupación durante las Hogueras, con especial fuerza en el centro y buenos datos también en la zona de la playa. Ese escenario explica que, a estas alturas, la búsqueda de una habitación se reduzca a una oferta escasa y cara. En muchos casos, el precio no responde solo a la categoría del hotel, sino a la combinación de disponibilidad limitada, ubicación, cercanía a los actos principales y coincidencia con el arranque real de la temporada alta.

Vuelos y trenes

La presión no llega únicamente por la Fiesta. Alicante afronta estos días con más vuelos, más trenes, cruceros y una actividad turística que desborda el calendario estrictamente festero. Durante la semana de Hogueras hay programadas 3.546 operaciones en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, frente a las 3.188 del pasado año, lo que supone un incremento del 11,2 %. Renfe, por su parte, ha previsto 2.100 plazas más que en 2025 gracias a la puesta en circulación de trenes Talgo con mayor capacidad entre Alicante y Madrid.

Ese aumento de conexiones alimenta una demanda que ya no depende solo del visitante provincial o nacional. Las Hogueras se han consolidado como uno de los grandes reclamos turísticos previos al verano y atraen cada vez más a mercados internacionales. Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica o Polonia figuran entre los países con mayor peso en la oferta aérea y en las búsquedas relacionadas con estas fechas. La Fiesta sigue siendo local en su raíz pero su impacto turístico funciona ya a otra escala.

El resultado se nota en las camas disponibles. Quien reservó con tiempo pudo encontrar tarifas más ajustadas; quien espera a los últimos días entra en una carrera de precios con cada vez menos margen. Las habitaciones más caras no dibujan todo el mercado, aunque sí muestran la tensión de una ciudad que roza el lleno y convierte las Hogueras en la primera gran prueba turística del verano. Dormir en Alicante para vivir la pólvora, los monumentos, los desfiles y la Cremà sigue siendo posible, siempre con más previsión o más presupuesto.