Última hora de las Hogueras de Alicante 2026: sigue toda la información de la Fiesta, en directo

Tradición y emoción con la música de la Fiesta alicantina en el Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN

Música y pasodobles que encienden pasiones. Melodías e himnos que desprenden solemnidad. El público que llenó este martes el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) disfrutó de las 17 piezas interpretadas en el XXIX Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y del Orfeón Cantábile, dirigidos respectivamente por Pedro Lara y por Carles M. Català.

La tradición, la música y la Fiesta se fundieron en el conjunto del auditorio a través de los temas más tradicionales, de los estrenos y de los himnos populares. La emoción se palpó desde el primer momento, antes incluso de que la batuta diera pie al inicio musical, con la entrega de flores a las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, y sus respectivas damas de honor por parte de la redactora jefa de INFORMACIÓN, Carolina Pascual, y del gerente de INFORMACIÓN, Ángel Angulo, acompañados por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; y por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares. En el interior del auditorio Olivares coincidía con diversos antecesores suyos: Toñi Martín-Zarco, Pedro Valera, José Manuel Lledó (cuyo pasodoble ha sido interpretado) y Nino Llorens, recientemente nombrado presidente de la comisión ejecutiva que organizará el centenario de la Fiesta, que se conmemorará en 2028.

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