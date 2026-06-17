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Última hora de las Hogueras de Alicante 2026: sigue toda la información de la Fiesta, en directo
Sigue toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026, minuto a minuto. Consulta la programación de todos los días además de todas las noticias de interés para los festeros.
Alejandro J. Fuentes
Alicante prende la mecha de la Fundación del Centenario de Hogueras: "Marcará para siempre la historia"
El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este miércoles el pleno extraordinario para aprobar la creación de la Fundación del Centenario de las Hogueras. Un órgano que ha nacido con una inusual unanimidad política y que, inicialmente, estará dotado con un presupuesto de 30.000 euros, que podrá ser ampliado mediante subvenciones y donaciones.
Nayma Beldjilali, concejala de Cultura y Hacienda, ha defendido la modificación de crédito (la segunda del ejercicio) necesaria para dotar al órgano de su presupuesto inicial de 30.000 euros: "Es la cantidad que, tal y como marca la ley, es la que se necesita para crear una fundación en la Comunidad Valenciana", ha apuntado. La edil popular también ha instado a trabajar por "la protección, preservación y difusión" del patrimonio que constituyen las Hogueras.
Alejandro J. Fuentes
Más cambios de seguridad en las mascletás de Hogueras: nuevas limitaciones de aforo antes de los disparos
El Ayuntamiento de Alicante sigue avanzando cambios en materia de seguridad para las mascletás de Hogueras de cara a este 2026. A las medidas anunciadas este martes (desde banderolas de evacuación a una zona VIP reducida) se suman ahora restricciones de aforo en los minutos previos a los disparos pirotécnicos.
Según han señalado fuentes municipales a INFORMACIÓN, se podrían aplicar medidas excepcionales por parte de la Policía Local a partir de las 13:30 horas, en el caso de que la afluencia en la plaza impida la circulación peatonal. En este sentido, se optará inicialmente por establecer un único sentido de marcha en los cuadrantes inferiores de Luceros (los que unen Federico Soto con Alfonso el Sabio y la avenida de la Estación) y, llegado el caso, podría impedirse el acceso a más asistentes por motivos de seguridad, debido a que en los dos últimos años se ha podido comprobar que el exceso de público llega a colapsar dicha zona.
Lydia Ferrándiz
Los cortes de tráfico afectan a la fachada litoral y a la Gran Vía
La mañana ha empezado con atascos en la fachada litoral, a lo largo del paseo de los Mártires de la Libertad, y retenciones en la Gran Vía y en las calles Jaime II, Indalecio prieto y Calderón de la Barca, entre otras. En esta informacion puedes estar al día de toda la actualidad de los cortes de tráfico.
INFORMACIÓN
Estos son los ganadores de los premios de iluminación artística
La Federació de Fogueres ha hecho públicos esta mañana los premios de iluminación artística, son los siguientes:
Modalidad Distrito
- Doctor Bergez Carolinas
- Florida Portazgo
- Sant Blai de Dalt
Modalidad Calle/Plaza
- Maisonnave _ Avda. Maisonnave
- Florida Portazgo _ C/ Lira
- Doctor Bergez Carolinas_ C/ Doctor Bergez
- Santa Isabel _ Avda del poeta Carmelo Calvo
- Sagrada Familia_ C/ Pintor Zuloaga
Iluminación innovadora
Barri Sant Agustí.
Lydia Ferrándiz
Las primeras piezas de Especial ya pisan la calle de Alicante
Las Hogueras de Alicante ya empiezan a tomar forma en las calles. La madrugada de este 17 de junio ha marcado el inicio oficial del acopio de materiales para la plantà de los monumentos, y las primeras piezas de la categoría Especial ya han comenzado a llegar a sus respectivos emplazamientos.
Las comisiones de Polígon de Sant Blai y Explanada han sido las primeras en aprovechar la ventana autorizada entre la 1:00 y las 6:00 horas para trasladar los primeros ninots y estructuras de sus monumentos. La medida forma parte del dispositivo especial de movilidad diseñado por el Ayuntamiento, que permite el acopio de las hogueras de Especial y Primera categoría durante la madrugada y, posteriormente, a partir de las 9:30 horas, con el objetivo de evitar afecciones al tráfico en las horas punta de entrada al trabajo y a los centros educativos.
Lydia Ferrándiz
Arrancan los cortes de tráfico por Hogueras en Alicante
Los cortes de tráfico con motivo de las Hogueras de San Juan ya están en marcha en Alicante. El Ayuntamiento ha activado este martes 17 de junio, a partir de las 7:00 horas, el cierre del circuito especial de tráfico en el centro de la ciudad, una medida que permanecerá vigente hasta las 8:00 horas del próximo 25 de junio, una vez finalizadas las fiestas.
Desde la Concejalía de Movilidad Urbana se ha solicitado a las comisiones fogueriles que eviten el transporte de materiales entre las 7:00 y las 9:30 horas durante los días 17, 18 y 19 de junio, con el objetivo de no coincidir con las franjas de mayor intensidad circulatoria, ya que todavía se mantiene la actividad laboral y lectiva habitual. Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que cada comisión será responsable de la señalización, mantenimiento y retirada de los elementos instalados en las zonas autorizadas de la vía pública.
Manuel Lillo
Tradición y emoción con la música de la Fiesta alicantina en el Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN
Música y pasodobles que encienden pasiones. Melodías e himnos que desprenden solemnidad. El público que llenó este martes el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) disfrutó de las 17 piezas interpretadas en el XXIX Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y del Orfeón Cantábile, dirigidos respectivamente por Pedro Lara y por Carles M. Català.
La tradición, la música y la Fiesta se fundieron en el conjunto del auditorio a través de los temas más tradicionales, de los estrenos y de los himnos populares. La emoción se palpó desde el primer momento, antes incluso de que la batuta diera pie al inicio musical, con la entrega de flores a las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, y sus respectivas damas de honor por parte de la redactora jefa de INFORMACIÓN, Carolina Pascual, y del gerente de INFORMACIÓN, Ángel Angulo, acompañados por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda; y por el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares. En el interior del auditorio Olivares coincidía con diversos antecesores suyos: Toñi Martín-Zarco, Pedro Valera, José Manuel Lledó (cuyo pasodoble ha sido interpretado) y Nino Llorens, recientemente nombrado presidente de la comisión ejecutiva que organizará el centenario de la Fiesta, que se conmemorará en 2028.
Borja Campoy
La mascletà de Luceros se vende ya como experiencia: de balcones particulares a salas para empresas
Ver la mascletà desde un balcón de Luceros ya no es solo asomarse a una casa con vistas. La escena, cada vez más buscada durante los días grandes de Hogueras, ha empezado a convertirse en un producto organizado con plazas limitadas, horarios cerrados, menú alicantino, bebida, salas privadas, reservas anticipadas y propuestas dirigidas a grupos o empresas. La pólvora se sigue disparando desde la plaza, pero alrededor de esa visión privilegiada se mueve un mercado que combina todavía la oferta vecinal de propietarios particulares con fórmulas cada vez más profesionalizadas.
El fenómeno no es nuevo. En los últimos años ya se detectaban balcones con precios de 100 euros por persona y capacidad para medio centenar de asistentes, lo que podía reportar hasta 5.000 euros en una sola jornada. También había ofertas de 65 euros por persona para grupos de unas 25 personas y terrazas más reducidas que alcanzaban los 120 euros. La diferencia ahora es que, junto a esos alquileres puntuales, las propuestas localizadas para estas Hogueras se presentan cada vez más como una experiencia completa.
Alejandro J. Fuentes
Los trabajadores del TRAM endurecen la huelga en Alicante y amenazan el servicio en Hogueras
La huelga en el TRAM de Alicante, que ya afectó a la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad, amenaza ahora las Hogueras. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado nuevos parones que tendrán lugar del 19 al 25 de junio, coincidiendo con algunos de los puntos de mayor afluencia de las fiestas, como las mascletás de Luceros o la Cremà.
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