¿Dónde están las hogueras de Especial en Alicante? Ubicación de los 12 monumentos

Las Hogueras de Alicante ya tienen sus monumentos en las calles de la ciudad. Las comisiones de Florida Portazgo; en modalidad infantil, y Baver-Els Antigons en la adulta esperan revalidar su título con grandes proyectos, pero ¿quién conseguirá ganar la corona en 2026?

Baver-Els Antigons

Tras conquistar el primer premio de la categoría Especial en 2025, Baver-Els Antigons afronta un nuevo reto con "Corónate, reina!", una hoguera de Paco Torres y Paco Camallonga centrada en una crítica social sobre la lucha por el poder. La comisión realizará además una importante apuesta económica al destinar 107.000 euros, lo que supone un incremento de 16.000 euros respecto al pasado ejercicio, la mayor subida de la categoría.

Sèneca-Autobusos

Sèneca-Autobusos vuelve a aspirar a lo más alto de la categoría Especial con "Cos de culte", una hoguera de José Gallego y Toni Pérez que reflexiona sobre el culto al cuerpo y la apariencia en la sociedad actual. Tras lograr el segundo premio en 2025, la comisión mantiene su apuesta con un presupuesto de 110.000 euros y un monumento de 16 metros de altura que combina impacto visual y crítica social.

Diputació-Renfe

Diputació-Renfe buscará consolidarse entre las grandes protagonistas de la categoría Especial con "Llum, l’origen de les Fogueres", una hoguera diseñada por El Taller de Llongo que rinde homenaje a la historia, los símbolos y las tradiciones de la fiesta. Tras lograr el tercer premio en 2025, la comisión incrementa su apuesta hasta los 110.000 euros, 12.000 más que el pasado ejercicio.

Florida Portazgo

Florida Portazgo volverá a luchar por el primer puesto de la categoría Especial con "Gènesi", una hoguera de Josué Beitia que plantea una reflexión sobre el futuro de la humanidad frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial. La comisión realiza la mayor inversión de 2026, con un presupuesto de 123.000 euros (13.000 más que el pasado año), para un monumento que alcanzará casi los 20 metros de altura. Ganadora de Especial en 2024 y cuarta clasificada en 2025, aspira de nuevo a lo más alto.

La Cerámica

La Ceràmica competirá en la categoría Especial con "Còsmica", una hoguera de Palacio i Serra que combina simbología astral y crítica social para reflexionar sobre una sociedad cada vez más observada y necesitada de respuestas. Tras lograr la quinta posición en 2025, la comisión incrementa su presupuesto hasta los 90.000 euros, 5.000 más que el pasado ejercicio.

Sagrada Familia

Sagrada Familia se reinventa en la categoría Especial con "Big Bang", una hoguera de Pere Baenas que toma como eje el paso del tiempo y la vivencia foguerera. Tras finalizar en la sexta posición en 2025, la comisión mantiene su confianza en el artista para un monumento de 19 metros de altura y un presupuesto de 85.000 euros, con el que aspira a consolidarse entre las referencias de la categoría.

Port d'Alacant

Port d'Alacant espera enamorar en la categoría Especial con "Carnívoras", un monumento diseñado por Juan Ramón Vázquez y realizado por Sacabutxart que convierte el empoderamiento femenino y la crítica al consumismo en sus ejes principales. La comisión incrementa su inversión hasta los 92.500 euros, 10.000 más que en 2025, para una propuesta que reivindica la fuerza y la libertad de la mujer a través de una potente alegoría visual.

Carolinas Altas

Carolinas Altas dará la nota en la categoría Especial con "Clímax", una hoguera de Luis Espinosa que toma la creación musical como metáfora del esfuerzo, la pasión y la transformación. Tras finalizar en la octava posición en 2025, la comisión mantiene un presupuesto de 90.000 euros y apuesta por un cambio de artista para un monumento de 14 metros de altura que busca destacar por su carácter visual y didáctico.

Florida-Plaça la Vinya

Florida-Plaça de la Vinya pondrá la chispa en la categoría Especial con "Al rojo vivo", una hoguera de Loren Fandos que utiliza el color rojo como hilo conductor para reflexionar sobre el fuego, la pasión, el poder y la capacidad de renacer. La comisión incrementa su presupuesto hasta los 90.000 euros, 7.500 más que en 2025, con el objetivo de mejorar la novena posición lograda el pasado ejercicio. El monumento, de 16 metros de altura, estará presidido por una gran ave fénix inspirada en la plaza de los Luceros.

Polígon de Sant Blai

Polígon de Sant Blai apuesta este año por la máxima categoría con "És la millor!", una hoguera del artista alicantino Javier Gómez Morollón que reivindica la identidad, la historia y las tradiciones de Alicante como eje central del monumento. Tras el décimo puesto en 2025, la comisión afronta esta nueva etapa con un presupuesto de 85.000 euros (2.500 menos que el año anterior) y la voluntad de reforzar su personalidad en la Especial, siendo la única comisión con un artista alicantino al frente del monumento adulto.

Las nuevas incorporaciones a la categoría Especial

Explanada

Explanada vuelve a la categoría reina con "Alacantrina", una propuesta del artista Pau Soler (diseño de David Hernández) que combina la iconografía de la catrina mexicana con referencias al imaginario alicantino y al arte efímero. Tras más de cuatro décadas sin competir en la máxima categoría y después de lograr el tercer puesto en Primera en 2025, la comisión afronta este salto con un monumento de 85.000 euros y unas dimensiones de 14 x 12 metros, con el que busca abrir una nueva etapa estética y artística.

Mapa de la ubicación de la Hoguera Explanada.

Calvo Sotelo

Calvo Sotelo regresa a la categoría Especial con "Al·lucinació", una propuesta del artista Mario Gual que combina homenaje a los artistas foguerers, crítica social, memoria histórica y esencia alicantina. Tras lograr en 2025 el segundo premio de Primera Categoría y el premio de la Crítica, la comisión afronta este retorno a la élite —donde ya compitió en 2008 y 2009— con un monumento de 85.000 euros y 16 metros de altura, que invita a reflexionar sobre la realidad actual a través de un universo simbólico.

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Mapa de la ubicación de la Hoguera Calvo Sotelo.

Ubicación de todas las hogueras de Alicante

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