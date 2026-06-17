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El lenguaje de Hogueras toma la Explanada con la Souvenir Shop de Mahou y SpainSays

La Bellea del Foc inaugurará este espacio efímero el próximo sábado 20 de junio a las 19:00 horas

Abierta hasta el 23 de junio, la tienda ofrecerá merchandising exclusivo, catas cerveceras y talleres de tiraje.

Abierta hasta el 23 de junio, la tienda ofrecerá merchandising exclusivo, catas cerveceras y talleres de tiraje. / INFORMACIÓN

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R. E.

Las Hogueras son tan grandes que tienen su propio lenguaje. Palabras como mascletà, ofrenda, cremà o expresiones como “la millor festa del món” forman parte de una manera de hablar que solo entienden quienes viven la fiesta desde dentro.

“In Hogueras we say…” es la campaña creada por Mahou Cinco Estrellas y SpainSays para poner en valor ese lenguaje propio de las fiestas. Bajo este concepto, algunas de las expresiones más populares de Hogueras se han convertido en el eje creativo de una Edición Especial de Mahou Cinco Estrellas y de distintas intervenciones repartidas por Alicante. Mupis, banderolas, macrolonas y otros soportes urbanos han incorporado este lenguaje al paisaje de la ciudad durante sus días grandes.

La iniciativa forma parte de “In Hogueras we say…”, la campaña que ha llevado algunas de las expresiones más populares de Hogueras a las calles de Alicante

La iniciativa forma parte de “In Hogueras we say…”, la campaña que ha llevado algunas de las expresiones más populares de Hogueras a las calles de Alicante / INFORMACIÓN

Como patrocinador oficial de Les Fogueres de Sant Joan, la marca amplía ahora este universo creativo con una Souvenir Shop que abrirá sus puertas en uno de los espacios más emblemáticos de Alicante y que será inaugurada por la Bellea del Foc el próximo 20 de junio a las 19:00 horas.

Una colección para vestir Hogueras

Ubicada en la confluencia de la Explanada con la Rambla de Méndez Núñez, la Souvenir Shop permanecerá abierta del 20 al 23 de junio, entre las 19:00 y las 23:00 horas, ofreciendo a alicantinos y visitantes la posibilidad de descubrir y adquirir la colección creada por Mahou y SpainSays para estas fiestas.

Camisetas, gorras y tote bags inspirados en el universo visual de Hogueras permitirán llevar algunas de las expresiones más reconocibles de estas fiestas más allá de los días grandes de la celebración.

Como patrocinador oficial de Les Fogueres de Sant Joan, la marca amplía ahora este universo creativo con una Souvenir Shop.

Como patrocinador oficial de Les Fogueres de Sant Joan, la marca amplía ahora este universo creativo con una Souvenir Shop. / INFORMACIÓN

Mucho más que una tienda

Además de descubrir de cerca la colección creada para la ocasión, quienes visiten la Souvenir Shop podrán disfrutar de distintas propuestas vinculadas a la cultura cervecera.

Con esta iniciativa, Mahou continúa impulsando experiencias cinco estrellas en torno a Hogueras. Durante los cuatro días de actividad, el espacio acogerá talleres de tiraje para aprender a servir la caña perfecta y catas cerveceras guiadas por un beer sommelier. Quienes se acerquen podrán apuntarse directamente en la propia Souvenir Shop para participar en las distintas actividades programadas.

Mapa de la tienda Souvenir Shop de Mahou y SpainSays.

Con la apertura de la Souvenir Shop, el lenguaje de Hogueras encuentra un nuevo espacio desde el que seguir formando parte de la ciudad, acercando al público la colección creada para la ocasión y algunas de las experiencias con las que Mahou quiere celebrar la grandeza de esta fiesta.

Más información en: universomahou.es/hogueras

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