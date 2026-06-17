Luceros abre este jueves las mascletás con un disparo fuera de concurso y el reto de completar el cartel

La plaza de Luceros volverá a detener Alicante cada día a las dos de la tarde pero el concurso de mascletás de las Hogueras 2026 arrancará este jueves con una anomalía que ya se ha convertido en síntoma. El primer disparo correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo y quedará fuera de concurso. La firma de Vilamarxant, ganadora del pasado año, repetirá además el domingo 21, ya dentro del certamen, después de que solo se presentaran seis empresas para cubrir los siete días de pólvora en el epicentro de la Fiesta.

La secuencia diaria se mantendrá intacta para el público: mascletà a las 14 horas en Luceros desde este jueves hasta el miércoles 24. Lo que cambia es la estructura competitiva. El concurso comenzará realmente el viernes 19 con Pirotecnia Crespo, de Alzira. El sábado 20 será el turno de Pirotecnia Turis, el domingo 21 disparará Fuegos Artificiales del Mediterráneo, el lunes 22 lo hará Pirotecnia Pibierzo, de León, el martes 23 llegará Hermanos Ferrández, de Beniel, y el miércoles 24 cerrará Pirotecnia de Alto Palancia, de Castellón.

La falta de empresas suficientes devuelve a Alicante a un escenario que ya conoce. En 2023, el concurso se quedó también con solo seis participantes y Pirotecnia Ferrández tuvo que asumir el primer y el último disparo. En 2024, Pirotecnia Tamarit apareció dos veces en el calendario y se acordó que la mascletà del 18 de junio se realizara fuera de concurso. En 2025 sí se recuperaron los siete disparos oficiales pero esa normalidad no ha tenido continuidad este año. Luceros conserva el tirón popular, la liturgia del disparo y el peso simbólico de la pólvora, aunque el certamen vuelve a mostrar dificultades para completar cartel.

La explicación económica aparece en el fondo del debate. El precio de cada mascletà se mantiene en 8.500 euros, una cantidad que las empresas pirotécnicas han cuestionado en distintas ocasiones por considerarla baja para las exigencias del concurso y que sigue lejos de lo que se paga en València durante las Fallas. La comparación no pretende medir fiestas distintas con la misma escala, pero sí ayuda a entender por qué Alicante encuentra problemas para atraer a todas las firmas necesarias. La ganadora del concurso recibirá, además, un premio de 1.000 euros.

Seis empresas

El Ayuntamiento ha defendido que el disparo fuera de concurso responde a que únicamente se han presentado seis empresas. También ha recordado que dos de las mercantiles que participaron en 2025 no estarán este mes de junio tras los fallecimientos de Pedro Luis Sirvent, de Hermanos Sirvent, y Manuel Ferrández, de Pirotecnia Ferrández, en sendos incidentes ocurridos el pasado año en sus pirotecnias. La ausencia de ambas firmas pesa en un cartel que combina nombres habituales con una presencia de fuera del circuito más próximo.

La principal novedad será Pirotecnia Pibierzo. La empresa leonesa debutará en el concurso de Luceros el lunes 22 y tendrá además otro encargo de máximo simbolismo: lanzar la Palmera de la Nit de la Cremà. Ese disparo, uno de los momentos más esperados de las Hogueras, había recaído en los últimos años en pirotecnias de la Comunidad Valenciana o con vínculos más cercanos al territorio. En 2025 lo disparó Hermanos Ferrández y en 2024 lo hizo Pirotecnia Ferrández.

El concurso llega también con un cambio técnico relevante. Las bases reducen de 5.30 minutos a cinco minutos el tiempo mínimo de las mascletás, sin contar los truenos de aviso. La duración máxima se mantiene en siete minutos. La Concejalía de Fiestas atribuye esa rebaja a una petición del sector pirotécnico y la presenta como una medida para mejorar el certamen. En la práctica, el ajuste flexibiliza las condiciones de participación en un contexto en el que Alicante necesita hacer más asumible su concurso sin renunciar al ritmo, la intensidad y el remate que exige Luceros.

Seguridad

La plaza, además, estrenará nuevas medidas de seguridad. El Ayuntamiento prevé restricciones de paso desde las 13.30 horas si la afluencia impide la circulación peatonal. La Policía Local podrá establecer sentidos únicos en los cuadrantes inferiores de Luceros, entre Federico Soto, Alfonso el Sabio y la avenida de la Estación, e incluso limitar el acceso si la plaza alcanza una ocupación que comprometa la seguridad. También se reforzará la señalización de las rutas de evacuación mediante banderolas y se reducirá la zona reservada a autoridades e invitados para ganar espacio para el público.

Las medidas responden a una presión creciente en los minutos previos a cada disparo. La mascletà mantiene su capacidad de condensar en pocos metros a miles de personas, con el reto añadido de ordenar entradas, salidas, recorridos peatonales y accesos a viviendas en el entorno de la plaza. La pólvora vuelve a ser uno de los grandes reclamos de las Hogueras pero también uno de los actos que más obliga a ajustar la ciudad a la intensidad de la Fiesta.

El jueves, cuando vuelva a escucharse el ritual del “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”, Luceros recuperará su pulso de mediodía. Lo hará con la expectación intacta, con seis empresas compitiendo desde el viernes y con un primer disparo que servirá de apertura, aunque no cuente para el jurado. La plaza volverá a vibrar como siempre. El concurso, en cambio, llega con las costuras más visibles: menos pirotecnias de las necesarias, un precio discutido, una duración mínima rebajada y el desafío de mantener el prestigio de la pólvora alicantina.