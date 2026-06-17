Las hogueras de Especial empiezan a tomar altura en Alicante

Alicante ya ha comenzado a cambiar de aspecto. Las calles que dentro de unos días serán escenario de algunos de los monumentos más espectaculares de las Hogueras vivieron este miércoles una intensa jornada de actividad con la llegada de las primeras piezas de la categoría Especial. Camiones, grúas y operarios marcaron el ritmo de un día que dejó las primeras imágenes de una ciudad inmersa de lleno en la plantà.

Tras meses de trabajo en los talleres, los monumentos han comenzado a ocupar sus emplazamientos definitivos. Aunque todavía quedan jornadas decisivas por delante hasta el próximo domin 21 de junio, cuando el jurado emita su veredicto y se conozca cuál es la mejor hoguera de Alicante, los primeros ninots y estructuras ya permiten intuir el volumen y las dimensiones de unas propuestas que volverán a convertir la categoría reina en uno de los grandes focos de atención de la Fiesta.

Los primeros movimientos de la máxima categoría

La actividad arrancó de madrugada aprovechando la franja autorizada para el traslado de materiales entre la 1.00 y las 6.00 horas, el horario establecido para el acopio de las hogueras de Especial y Primera categoría con el fin de minimizar las afecciones al tráfico. Entre las primeras comisiones en iniciar el acopio figuraron Polígon de Sant Blai y Explanada, que aprovecharon las primeras horas del día para comenzar a recibir las piezas de sus respectivos monumentos.

En el caso de la hoguera Polígon de Sant Blai, la comisión afronta este año una nueva etapa en Especial con la obra "És la millor!" diseñada por el artista alicantino Javier Gómez Morollón. La propuesta, que alcanza los 18 metros de altura, cuenta con un presupuesto de 85.000 euros y apuesta por reforzar la presencia del talento local en la máxima categoría. Durante toda la jornada continuaron los trabajos de montaje y estaba previsto que el artista completara la subida del remate principal a lo largo de la noche, en uno de los momentos más esperados del proceso de plantà.

También la hoguera Explanada comenzó a recibir los primeros elementos de "Alacantrina", una hoguera especialmente simbólica para la comisión, que regresa a Especial más de cuatro décadas después de su última participación en la categoría reina. La propuesta de Pau Soler supone el inicio de una nueva etapa para el distrito tras el éxito logrado el pasado ejercicio en Primera.

Los monumentos comienzan a tomar forma

Con el avance de la mañana se incorporaron al montaje otras de las grandes candidatas al triunfo en categoría Especia. La hoguera Diputació-Renfe inició la llegada de las piezas de un monumento "Llum, l’origen de les Fogueres" firmado por El Taller de Llongo con el que busca mejorar el tercer puesto conseguido el pasado año, respaldado por una de las inversiones más destacadas de la categoría.

La vigente campeona, Baver-Els Antigons, también comenzó a mostrar los primeros elementos de la obra "Corónate, reina!" de Paco Torres con la que defenderá el título conquistado en 2025. La comisión ha reforzado su apuesta económica para esta edición, consciente de la elevada competencia que presenta este año la categoría Especial.

Entre los emplazamientos con mayor actividad figuró igualmente La Ceràmica, que empezó a levantar las primeras estructuras de "Còsmica", una propuesta de Palacio i Serra en la que se combinan referencias astrales, espiritualidad y crítica social. A lo largo del mediodía se sumó también Port d'Alacant con las primeras piezas de "Carnívoras", el proyecto diseñado por Juan Ramón Vázquez y realizado por Sacabutxart.

La jornada dejó además avances significativos en dos de las comisiones que parten entre las favoritas. Florida Portazgo comenzó el montaje de "Gènesi", el monumento de Josué Beitia que vuelve a situarse como la gran apuesta económica de la categoría Especial. La comisión afronta estas Hogueras con el mayor presupuesto de la máxima categoría y con el objetivo de regresar a lo más alto de la clasificación.

Por su parte, Sèneca-Autobusos inició la recepción de las piezas de "Cos de culte", una obra de José Gallego y Toni Pérez con la que aspira a mantenerse entre los puestos de honor después de haber obtenido el segundo premio en la pasada edición. Mientras tanto, en el barrio del Pla, la comisión de Sagrada Familia aguardaba la llegada de los primeros elementos de "Big Bang", el monumento de Pere Baenas que, con sus 19 metros de altura, quiere convertirse en una de las referencias de estas Hogueras.

La plantà acelera el ritmo

La actividad continuará intensificándose durante los próximos días , ya que varias comisiones tienen previsto afrontar este jueves la subida de sus remates, una de las fases más complejas y espectaculares del montaje. Además, la ciudad comenzará a dar nuevos pasos hacia su transformación festiva con la autorización de los cortes de tráfico necesarios para la instalación de racós, barracas, calles adornadas y el resto de infraestructuras vinculadas a las celebraciones.

Las Hogueras ya han dejado atrás la cuenta atrás, la plantà ha comenzado y Alicante empieza a llenarse de monumentos que, pieza a pieza, avanzan hacia la imagen definitiva que lucirán en los días grandes de la Fiesta.