Las primeras piezas de Especial ya pisan la calle de Alicante

Las Hogueras de Alicante ya empiezan a tomar forma en las calles. La madrugada de este 17 de junio ha marcado el inicio oficial del acopio de materiales para la plantà de los monumentos, y las primeras piezas de la categoría Especial ya han comenzado a llegar a sus respectivos emplazamientos.

Las comisiones de Polígon de Sant Blai y Explanada han sido las primeras en aprovechar la ventana autorizada entre la 1:00 y las 6:00 horas para trasladar los primeros ninots y estructuras de sus monumentos. La medida forma parte del dispositivo especial de movilidad diseñado por el Ayuntamiento, que permite el acopio de las hogueras de Especial y Primera categoría durante la madrugada y, posteriormente, a partir de las 9:30 horas, con el objetivo de evitar afecciones al tráfico en las horas punta de entrada al trabajo y a los centros educativos.

La llegada de las primeras piezas supone el pistoletazo de salida de una de las fases más esperadas de las fiestas, la transformación progresiva de las calles y plazas de la ciudad en los escenarios que acogerán los monumentos que competirán por los principales galardones de las Hogueras 2026.

Entre las primeras comisiones en iniciar los trabajos figura Polígon de Sant Blai, que este año apuesta por recuperar protagonismo en la máxima categoría con un monumento firmado por el artista alicantino Javier Gómez Morollón. La comisión destina 85.000 euros a su propuesta, una cifra ligeramente inferior a la del pasado ejercicio, pero con la que busca consolidar una nueva etapa artística apostando por talento local.

También ha comenzado a recibir material Explanada, que regresa a la categoría Especial más de cuatro décadas después de su última participación. La comisión afronta este salto con un presupuesto de 85.000 euros y un monumento de Pau Soler que apuesta por una estética contemporánea y diferenciadora, en un intento de abrir una nueva etapa tras el éxito logrado el pasado año en Primera categoría.

Una jornada de actividad

La actividad continuará a lo largo de la mañana. A partir de las 9:30 horas está previsto que comiencen a llegar las primeras piezas de otras candidatas al título en Especial, como Diputació-Renfe y Baver-Els Antigons.

Diputació-Renfe afronta este ejercicio con una de las apuestas económicas más destacadas de la categoría. La comisión ha elevado su inversión hasta los 110.000 euros, 12.000 más que el año pasado, después de alcanzar el tercer puesto en 2025. El monumento, diseñado por El Taller de Llongo, buscará reforzar su posición entre los grandes referentes de la Fiesta.

Por su parte, Baver-Els Antigons defenderá el título conquistado el pasado año con un importante incremento presupuestario. La comisión destina 107.000 euros a su monumento obra de Paco Torres, 16.000 euros más que en el ejercicio anterior, convirtiéndose en la mayor subida económica de toda la categoría Especial.

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La jornada de acopio continuará durante todo el día y tendrá continuidad el miércoles 18 de junio, cuando también se autorizarán los cortes de tráfico necesarios para el transporte, montaje y plantà de racós, barracas, calles adornadas y el resto de instalaciones festivas. Paralelamente, la Hoguera Oficial de la plaza del Ayuntamiento “Singulares” ya ha iniciado sus trabajos de montaje y que este miércoles está previsto que suba el remate, sumándose a una cuenta atrás que ya se vive a pie de calle en toda la ciudad.