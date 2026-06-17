El PSOE de Alicante y la “plantà” de su hoguera más crítica: un ninot para Les Naus, las bibliotecas cerradas y los árboles ausentes

“Alicante no es solo sol y playa”. El PSOE de Alicante ha llevado a cabo su particular “plantà” en redes sociales con una hoguera crítica cuyos ninots representan cada una de las “necesidades vitales” de la ciudad de Alicante con especial mención a la ya bautizada como "Venus" de La Almadraba. “Esta hoguera representa los pilares que construyen una Alicante más justa, sostenible y humana”, han señalado en referencia a la publicación.

“Cada ninot alza la voz por una necesidad vital: el deporte, el medio ambiente, la vivienda, la participación, cultura, la igualdad, educación y un turismo sostenible”, han indicado. En su crítica, los socialistas alicantinos han querido dejar constancia que la ciudad es mucho más que sol y playa sino “una ciudad que encara los problemas con inteligencia colectiva, diálogo y justicia social”.

La portavoz del PSOE alicantino, Ana Barceló, arranca la publicación como primer ninot en el que se la representa como aquella que “todavía cree que un expediente municipal puede ser una lectura entretenida” con café, paciencia y cientos de documentos “para ayer”.

La educación y Emilio Ruiz es otro de los ninots fundamentales de esta Alicante perfecta que, según el PSOE, se construye y se soluciona desde los colegios. Ondea en el ninot el detalle de una bandera LGTBI que es siempre sinónimo de polémica entre la bancada de PP y Vox. Trini Amorós, por su parte, aboga por un turismo más sostenible en un ninot que destaca que Alicante “siempre tiene algo por descubrir” y donde se señala la existencia del museo MARQ además de otros enclaves de visita imprescindible. En la parte deportiva de la hoguera, Eduardo Rodríguez se representa como “el que consigue meter al Hércules en cualquier conversación” junto a un estadio José Rico Pérez de aspecto mejorado.

Les Naus y la falta de árboles

Silvia Castell protagoniza el ninot dedicado a Vivienda con especial crítica al caso Les Naus con un mensaje claro: “Especulación no, gracias” junto a otros detalles que potenen el foco en la subida de los precios de alquiler y la situación de los barrios.

Raúl Ruiz se sube a su particular dron para echar un vistazo a Medioambiente en la ciudad. El mensaje: “plantar el cambio”. Más árboles “y menos excusas” es la crítica principal de este ninot que señala la carencia de zonas verdes en la ciudad.

El “zasca” al abandono de las bibliotecas y la igualdad

"Entre mascletaes, llums i celebració, la cultura continua experant la seua explosió" es una de las críticas por parte del ninot de Cultura y Fiestas de Ninot Castelló, en el que se hace especial mención a la triste realidad de las bibliotecas alicantinas: cerradas por las tardes y fines de semana y con servicios cada vez más precarios.

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El ninot sobre Igualdad de Victoria Melgosa, por otro lado, recuerda que la igualdad “no es un gasto, es un derecho” que destaca en su particular bocadillo que “mucho lazo morado en la foto oficial pero sólo se defienden los derechos de las mujeres desde la oposición municipal”.