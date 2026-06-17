El entorno de la Puerta del Mar, punto crítico para el tráfico en Alicante durante Hogueras

Uno de los fenómenos que marcan la llegada de las Hogueras en Alicante es la restricción del tráfico. Y con ello, las aglomeraciones de vehículos en las grandes circunvalaciones, así como la prohibición de circular en el centro de la ciudad. Situaciones que cuentan con comprensión y enojo a partes iguales entre los vecinos, que viven esta situación como una costumbre a la que se resignan.

Este miércoles se activaban las restricciones desde las 7 de la mañana, con la plantà de las hogueras de Categoría Especial y de Primera. El jueves es el turno del resto de monumentos y también de los racós, lo que agudizará aún más las restricciones de tráfico. De hecho, en Alicante abundan los carteles y las señales con anuncios que avisan del cierre de calles entre el día 18 a las 6 de la mañana y el día 25 a las 7:00. Siete días de tráfico cortado.

Como alicantino estas cosas se asumen, a mí me genera molestias, me gustaría que todo estuviera más expedito José Luis Mira — Vecino de Alicante

La fachada litoral era, este miércoles, la zona que registraba mayores dificultades, especialmente en el entorno de la plaza de la Puerta del Mar y el paseo de los Mártires de la Libertad. Una situación a la que se sumaba la llegada de dos cruceros al puerto, con unos 10.000 pasajeros, y con el constate movimiento de autobuses turísticos y lanzaderas.

También participaba en este fenómeno de congestión circulatoria la instalación de la hoguera de la Explanada, que este año compite en Categoría Especial y se ubica al final del paseo homónimo, inmediato a la rotonda de la Puerta del Mar, donde la acumulación de vehículos es frecuente y este miércoles ha sido más elevada de lo habitual.

Problema extendido

Más allá de la fachada litoral, otro de los puntos más complicados de la mañana del miércoles fue la avenida de Jaime II, donde se registraron importantes retenciones durante buena parte de las primeras horas del día. Las dificultades para circular también se extendieron a vías como Indalecio Prieto y Calderón de la Barca, mientras que en la Albufereta se registró tráfico lento en la calle de la Caja de Ahorros, en sentido hacia la avenida de Dénia, como consecuencia del aumento de vehículos y los desvíos provocados por el dispositivo especial de las Hogueras.

Congestión de tráfico en la avenida Jaime II. / Alex Domínguez

En contraste con las previsiones iniciales, la Gran Vía absorbió el tráfico con relativa normalidad durante las primeras horas del dispositivo, aunque el Ayuntamiento mantiene la recomendación de utilizar itinerarios alternativos y evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos por el entorno del centro urbano durante las franjas de mayor afluencia.

Sin embargo, la jornada de este jueves 18 de junio se espera que resulte más complicada para la circulación, ya que coincidirá con nuevos cortes de calles en el centro de Alicante vinculados al avance de los trabajos de montaje de los monumentos. No obstante, la previsión es que la situación tienda a asentarse progresivamente y que el tráfico quede más estabilizado de cara al viernes, una vez los conductores se adapten a los itinerarios alternativos.

Es legítimo disfrutar de la fiesta, pero los que vivimos aquí la sufrimos Juan Soler — Vecino de Alicante

Desde la Concejalía de Movilidad Urbana se solicitó a las comisiones que eviten el transporte de materiales entre las 7.00 y las 9.30 horas durante los días 17, 18 y 19 de junio, con el objetivo de no coincidir con las franjas de mayor intensidad circulatoria, ya que todavía se mantiene la actividad laboral. Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que cada comisión será responsable de la señalización, mantenimiento y retirada de los elementos instalados en las zonas autorizadas de la vía pública.

El dispositivo establece un circuito restringido al tráfico en el centro urbano que será permeable a la circulación, aunque con una velocidad máxima limitada a 20 kilómetros por hora. Las principales restricciones afectan a la arteria formada por las avenidas de Alfonso el Sabio y Estación, eje sobre el que se concentran buena parte de las actuaciones festivas de los próximos días.

Resignación vecinal

En el centro de Alicante los vecinos viven acostumbrados a estos cortes cada año, ante los que se resignan. “Todas las calles están cerradas y no podemos ir ni venir en coche”, lamenta Teresa Sánchez. José Luis Mira se encontraba esta mañana el tráfico cerrado en el centro, por lo que aparcó en una calle ubicada entre Benito Pérez Galdós y el castillo de San Fernando. “Como alicantino estas cosas se asumen, a mí me genera molestias, me gustaría que todo estuviera más expedito, hace sesenta años la ciudad era más pequeña y las incomodidades eran menores”, explica.

Anuncios de cortes de calles en el centro de Alicante. / Héctor Fuentes

También asume esta situación Juan Soler, que califica el tráfico en el centro como “insufrible”. “De hecho, nosotros nos vamos”, dice junto a su mujer, que tienen pensado viajar fuera de Alicante durante estos días. Su hogar, situado en la céntrica calle O'Donnell, “está rodeado de barracas”, dice en referencia a las instaladas en calles como General Lacy, Pintor Cabrera, la de la Diputación, la de la avenida Federico Soto o la mascletà de Luceros. “Es legítimo disfrutar de la fiesta, pero los que vivimos aquí la sufrimos”.

En la calle General Lacy, María Ángeles Sebastiá también lamenta la “imposibilidad de aparcar” y de transitar. “Hoy, para llegar en moto desde la playa, hemos tardado casi una hora”, afirma, detallando el tráfico acumulado en la zona de La Cantera y en la calle San Vicente. Y Luisa Zorrilla, en los alrededores de la plaza de la Montañeta, asegura que se siente “expulsada” de la ciudad. “Está todo cortado, sería lógico que la Fiesta se organizara en un recinto apartado y habilitado, como ocurre en Sevilla, pero no es normal que la mitad de los vecinos de la ciudad lo pasemos mal, sin podernos mover y sin poder vivir”.

Circuito

El perímetro afectado queda delimitado por las avenidas Doctor Gadea, Maisonnave, Salamanca y Benito Pérez Galdós; las plazas Músico Óscar Tordera y Poeta Carmelo Calvo; la calle Padre Mariana; la Plaza de España; la Cuesta de la Fábrica; las calles Vázquez de Mella y Juan Bautista Lafora; y las avenidas de los Mártires de la Libertad y Ramón y Cajal.

No es normal que la mitad de los vecinos de la ciudad lo pasemos mal, sin podernos mover y sin poder vivir Luisa Zorrilla — Vecina de Alicante

Dentro de este perímetro se restringirá el tráfico general en las avenidas de Alfonso el Sabio y Estación, mientras que se han previsto medidas específicas para garantizar el acceso de residentes y servicios autorizados. Los peatones podrán circular libremente por estas vías, que durante las Hogueras registran una gran afluencia de público.

Las limitaciones tienen como objetivo favorecer la movilidad y la accesibilidad peatonal en el centro de Alicante, al tiempo que se facilita, en la medida de lo posible, el acceso a residentes, transporte público (autobuses del TAM, taxis, transporte escolar y servicios colectivos autorizados), vehículos de emergencia y seguridad, personas con movilidad reducida, usuarios que necesiten atención o traslado de personas con discapacidad, clientes de hoteles, hostales y residencias, así como vehículos comerciales de servicio.