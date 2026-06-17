El remate de la Hoguera Oficial aterriza de imprevisto en la plaza del Ayuntamiento de Alicante

Un remate que llegó antes de tiempo y unos espectadores que tuvieron que apresurarse para no perderse el momento más esperado de la jornada. La plantà de la Hoguera Oficial de Alicante dejó este martes una imagen poco habitual cuando la pieza principal de "Singulares" coronó el monumento antes de lo previsto, sorprendiendo incluso a quienes, por tradición, acostumbran a seguir de cerca cada fase de la maniobra.

El operativo arrancó pasadas las 17 horas en la plaza del Ayuntamiento y, durante buena parte de la tarde, la atención se centró en los trabajos previos para preparar la elevación de la pieza horizontal de 18 metros diseñada por Pedro Espadero. Sin embargo, el remate acabó tomando altura antes de las 20 horas, adelantándose a las previsiones y pillando fuera de la plaza al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas de honor, que en esos momentos se encontraban visitando el Archivo Municipal.

Aunque no pudieron seguir el inicio de la maniobra, sí llegaron a tiempo para presenciar el instante decisivo en que se produjo la entrada de la pieza en la estructura principal de la hoguera. Fue entonces cuando la plaza rompió en aplausos y cuando el propio Espadero pudo, por fin, dejar atrás horas de tensión acumulada. Esta vez no hubo lágrimas, pero sí gestos de alivio una vez concluida una de las maniobras más delicadas de toda la plantà.

El secreto de que la pieza es que suba nivelada. A esa altura, con ese volumen y con ese peso, es muy difícil llevarla a su sitio Pedro Espadero — Artista de la Hoguera Oficial

Horas de tensión para lograr el equilibrio

Aunque la dificultad de la jornada no estuvo tanto en elevar la pieza como en conseguir que lo hiciera perfectamente nivelada. Durante buena parte de la tarde, el equipo del artista trabajó para ajustar una estructura de grandes dimensiones cuyo peso y volumen obligaban a extremar las precauciones. Espadero explicó, que la clave de toda la operación estaba en garantizar una nivelación milimétrica desde el suelo. "El secreto de que la pieza es que suba nivelada. A esa altura, con ese volumen y con ese peso, es muy difícil llevarla a su sitio", señaló el artista quien, una vez encajada la pieza, destacó que: "Estoy muy feliz, para mí ha sido muy emocionante, no me ha saltado el corazón por la boca de milagro".

Son 18 metros de punta a punta del remate, en una figura con forma de T, y tenía curiosidad por ver cómo había hecho ese equilibrado de la pieza para subirla Luis Barcala — El alcalde de Alicante

Así, la gran protagonista de la tarde fue una pieza poco habitual en las Hogueras Oficiales por sus dimensiones y por su disposición horizontal. El remate alcanza cerca de 18 metros de extremo a extremo y se convertirá en uno de los elementos más reconocibles de "Singulares" sobre el que se instalará un sol que elevará el conjunto hasta alcanzar alrededor de 19 metros. "Al final tiene más altura de la que había previsto", explicó Espadero, que avanzó que durante los próximos días se colocarán los contrarremates, se repararán pequeños desperfectos ocasionados durante el transporte y se completarán las escenas pendientes antes de los trabajos de ornamentación final.

La complejidad de la maniobra no pasó desapercibida para el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que siguió con atención los trabajos una vez regresó a la plaza. "Me ha extrañado que Pedro no llorara porque este año tenía mucho riesgo. Son 18 metros de punta a punta del remate, en una figura con forma de T, y tenía curiosidad por ver cómo había hecho ese equilibrado de la pieza para subirla", señaló Barcala quien también destacó el carácter visual del monumento y aseguró que será una hoguera "muy fotografiable" desde prácticamente cualquier ángulo de la plaza.

.Como buena amante de la plantà, esta va a ser una que no voy a olvidar nunca porque estas son las hogueras de mi vida María Pastor — Bellea del Foc

Una tarde inolvidable

Entre quienes aguardaban la colocación del remate también estaban las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, y sus damas de honor, quienes reconocieron que la jornada ocupará un lugar destacado en los recuerdos de su año festero. "Como buena amante de la plantà, esta va a ser una que no voy a olvidar nunca porque estas son las hogueras de mi vida y poder vivir este momento sin duda va a marcar mi vida festera", afirmó la Bellea del Foc que apuntó la expectación que había generado la pieza principal del monumento: "Era un remate bastante arriesgado, estábamos todos expectantes y muy contentos porque ha salido todo bien".

La satisfacción también era visible en el presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, que puso el foco en el instante más esperado de toda la tarde. "El transporte es algo que gusta mucho, pero el momento de la subida del remate, que es algo que todos esperamos para que todo vaya bien, es muy emocionante", señaló Olivares.

La infantil toma el relevo

Mientras la Hoguera Oficial adulta entra en su recta final, la plaza del Ayuntamiento se prepara para recibir también la plantà de la Hoguera Oficial infantil. Bajo el título "Equilibri", la obra de Sergio Gómez comenzará a montarse durante la mañana del jueves y está previsto que quede finalizada a lo largo de la misma jornada.

Con el remate ya colocado sobre "Singulares", la plaza del Ayuntamiento encara los días decisivos de la plantà. Los nervios de la maniobra más delicada han quedado atrás y los trabajos continúan para completar los dos monumentos que volverán a ejercer como escaparate principal de las Hogueras de Alicante.