Estas son las hogueras de Alicante distinguidas por su iluminación artística

Dar colorido a las calles de Alicante durante las Hogueras. Es lo que buscan las comisiones que participan en los Premios Iluminación Artística promovidos por la Federació de Fogueres y que escoge a los que más sorprenden con su iniciativa.

Este miércoles se ha informado de los ganadores. Y en la Modalidad Distrito, la escogida ha sido la hoguera Doctor Bergez Carolinas. La distinción ha sido emotiva, en tanto que esta comisión no pudo iluminar las calles adyacentes el año pasado debido a la subida de precios, que convirtió esta actividad en inviable económicamente.

Iluminación de la hoguera Doctor Bergez Carolinas. / INFORMACIÓN

Sin embargo, este 2026, y fiel a su tradición, la hoguera ha vuelto a las andadas. “Queríamos iluminar sí o sí el barrio, ya que es una apuesta histórica de la comisión”, dice Irene Artiaga, su presidenta. “Es lo que nos han inculcado”, recuerda en referencia a sus mayores y sin dejar de mencionar que “el año pasado fue un golpe muy duro” el hecho de no poder iluminar. “Con la subida de los precios era imposible, y este año ha podido ser con la aportación de patrocinios, colaboradores y de la empresa Icnolux”, encargada del trabajo. Además, la presidenta se muestra “orgullosa” de que los vecinos le agradezcan el trabajo de iluminación.

Queríamos iluminar sí o sí el barrio, ya que es una apuesta histórica de la comisión Irene Artiaga — Hoguera Doctor Bergez Carolinas

Respecto a la decoración, Artiaga explica que “casi todo el barrio cuenta con arcos pequeños y la calle principal, Doctor Bergez, con arcos mucho más grandes”, mientras que otras arterias como Jaime Segarra y Garbinet lucen “círculos con mucho colorido” y calles como Amadeo de Saboya y San Pablo también se ven iluminadas.

Iluminación de la hoguera Doctor Bergez Carolinas. / INFORMACIÓN

Francisco García, vicepresidente de la hoguera, asegura que se trata de una “doble alegría” el hecho de haber podido volver a participar, a lo que se suma haber ganado el primer premio.

Maisonnave, premio en modalidad Calle/Plaza

La otra comisión triunfadora en estos premios ha sido la de Maisonnave. Su presidente, Joaquín Abegón, destaca la iluminación con “la cara de una novia alicantina y de un zaragüell, con motivos florales muy intensos y colores varios que le dan consistencia”.

Iluminación foguerera en la avenida Maisonnave de Alicante. / INFORMACIÓN

Por otra parte, Abegón lamenta que “la mayoría de las comisiones quiere eliminar la iluminación”, pero él quiere “convencer” a los suyos de lo contrario. Según explica, “iluminar requiere muchísimo dinero, cada vez es más caro”, cosa que no ocurría en su infancia, cuando “no había calle en Alicante que no estuviera iluminada por Hogueras, pero ahora es todo lo contrario”. Esto lo relaciona con “el dinero requerido y las trabas técnicas”.

Hay que seguir iluminando las calles para siempre, porque merece la pena Joaquín Abegón — Hoguera Maisonnave

El presidente de la comisión agradece a la empresa Iluminarte el trabajo hecho, y espera “seguir iluminando las calles para siempre, porque merece la pena”.

Otros reconocimientos

Las otras comisiones reconocidas por su trabajo de iluminación han sido Florida Portazgo y Sant Blai de Dalt en la Modalidad Distrito, segunda y tercera respectivamente.

En la Modalidad Calle/Plaza, Florida portazgo – calle Lira ha quedado segunda, Doctor Bergez Carolinas – calle Doctor Bergez tercera, Santa Isabel – avenida del poeta Carmelo Calvo cuarta y Sagrada Familia – calle Pintor Zuloaga quinta.

Por último, la hoguera Barri Sant Agustí ha sido distinguida por su iluminación innovadora.