La Arribada del Foc recupera su esencia para encender las Hogueras de Alicante

La Arribada del Foc ha recuperado este miércoles buena parte de su mejor esencia para anunciar la entrada de Alicante en los días grandes de Hogueras. La fachada de El Corte Inglés de Churruca ha vuelto a convertirse en escenario de luz, música y pólvora ante un público numeroso, con muchos alicantinos concentrados en el entorno de la plaza de la Estrella para asistir a ese momento en el que la Fiesta deja de ser cuenta atrás y empieza a sentirse ya como una realidad inmediata.

El espectáculo ha comenzado con puntualidad, a las 23.30 horas, y ha durado el cuarto de hora previsto. La introducción leída para contextualizar el acto se ha hecho excesivamente larga y ha llegado a provocar silbidos entre parte de los asistentes, impacientes por ver arrancar la pólvora. Ha sido el único tramo frío de una noche que, una vez encendida, ha ido creciendo con el paso de los minutos.

Fuegos Artificiales del Mediterráneo ha planteado una Arribada con más peso musical que pirotécnico en varios momentos, aunque con una coordinación muy precisa entre sonido, luz y disparo. El arranque con el pasodoble “Xàbia” ha permitido ver esa intención de fuegos muy acompasados, juego audiovisual sobre la fachada y una puesta en escena más medida que explosiva. El inicio ha resultado algo monótono pero ha servido para construir una progresión que después ha ganado ritmo.

El primer cambio claro ha llegado con “Todos los besos”, de Siloé. Durante unos instantes, la Arribada se ha parecido casi más a un concierto que a un espectáculo pirotécnico, con la música marcando el ambiente antes de que la canción rompiera y el estribillo levantara también el disparo. La pólvora ha entrado entonces con más presencia y ha empezado a equilibrar mejor el peso de la propuesta.

Público congregado este miércoles para ver la Arribada del Foc en la facha de El Corte Inglés / Pilar Cortés

El tramo de Rosalía, con “Berghain”, ha sido uno de los más intensos de la noche. La pirotecnia ha acompañado bien la fuerza inicial de la canción y el espectáculo ha encontrado ahí una de sus partes más compactas, con fuego y música avanzando al mismo pulso. La fachada ha funcionado como pantalla y como soporte del disparo, mientras algunas pavesas caían todavía encendidas sobre el entorno, una imagen breve pero muy propia de una noche de fuego.

El ambiente ha ido claramente a más con “Sweet Caroline”, una canción que en los últimos años ha quedado muy vinculada a las Hogueras desde que gustó especialmente en una elección de la Bellea del Foc. El público la ha reconocido, la ha seguido y la ha convertido en el tramo más popular del repertorio antes del cierre. La Arribada, que había empezado con más contención, ha encontrado entonces esa conexión directa con la gente que necesita un acto concebido como bienvenida colectiva a la Fiesta.

El final ha estado a la altura con “A la llum de les Fogueres”. El himno ha vuelto a colocar la noche en clave plenamente festera y el humo rojo que ha acompañado el cierre ha evocado de forma directa el fuego de las Hogueras. Después de los juegos audiovisuales, de las canciones actuales y de los cambios de ritmo, el remate ha recuperado el tono más reconocible del acto: la ciudad reunida ante la fachada, los móviles en alto, la pólvora sobre la noche y la sensación de que la Fiesta ya había cruzado definitivamente la puerta.

La decimocuarta edición de la Arribada del Foc ha cumplido así con lo anunciado. Casi 50 kilos de material pirotécnico, voz en directo, repertorio reconocible y un montaje pensado más para acompasar música y emoción que para medir su fuerza solo en cantidad de pólvora. Ha ido de menos a más, con un inicio mejorable y un cierre potente. Alicante ya tiene las Hogueras encendidas.