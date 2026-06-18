Barcala, Rovira, Bernabé y Baldoví, primeros protagonistas políticos en la mascletà

Comienzan las mascletás en Luceros y los primeros representantes políticos se dejan ver en el espectáculo de Luceros. El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP); el conseller de Hacienda, el también popular José Antonio Rovira; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el Síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, han sido los grandes protagonistas políticos este jueves. Barcala ha acudido acompañado por buena parte de su equipo de gobierno y la presencia de Rovira ha tenido morbo, ya que su nombre aparece en las quinielas como posible candidato popular para las elecciones municipales de 2027 si Barcala, finalmente, no repite.

El actual alcalde de Alicante ha estado acompañado por buena parte de su equipo de gobierno, entre ellos los concejales Cristina Cutanda, Julio Calero, Begoña León, Lidia López, Cristina García o Nayma Beldjilali. El que no ha estado presente es el también concejal Antonio Peral, otro de los que figura en las quinielas de alcaldables para 2027 que maneja el PP, así como el secretario autonómico Raúl Merida o el abogado Fernando Candela. Quien no se lo ha perdido es el que fuera jefe de Gabinete de la consellera Marián Cano, Miguel Ángel Sánchez, quien tuvo que dimitir tras verse implicado de lleno en el escándalo de la adjudicación de una vivienda protegida en el edificio Les Naus. A Sánchez se le ha podido ver en los espacios reservados para los patrocinadores.

Dentro de las filas populares también han acudido la concejala ilicitana Inma Mora, que este jueves ha estado en Alicante para asistir a la presentación de la Hoguera Oficial, que cuenta con detalles que reflejan a diversos municipios, entre ellos Elche, y el diputado provincial José Antonio Bermejo. Barcala ha posado con la Bellea del Foc, María Pastor, y las damas, que en un momento dado han exhibido caretas de la Venus de Alicante.

Bernabé, por su parte, ha encabezado la nutrida representación socialista, de la que también han formado parte, entre otros, el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, o la portavoz municipal en Alicante, Ana Barceló. La delegada del Gobierno, que por la mañana había acompañado en otro acto al ministro Ángel Víctor Torres, ausente en la mascletà, ha tenido que responder a preguntas sobre la causa abierta contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a Vox, su representación ha estado encabezada por los diputados autonómicos Ana Vega y José Muñoz.

La delegación socialista ha sido de las más numerosas en esta primera jornada, ya que a los ya citados Bernabé, Pineda y Barceló les han acompañado, entre otros, los concejales en el Ayuntamiento de Alicante Emilio Ruiz, Trini Amorós, Victoria Melgosa, Silvia Castell, Miguel Castelló y Eduardo Rodríguez, el también concejal y diputado autonómico Raúl Ruiz, el diputado autonómico José Díez o el secretario de Organización provincial, Alejandro Luengo.

Baldoví, en representación de Compromís, ha acudido a la mascletà en Luceros acompañado por los dos concejales de la formación valencianista en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas y Sara Llobell, así como de Carme Chacón Arques, en representación de las juventudes de la formación. Compromís ha presentado en Alicante su foguereta con Barcala como principal responsable del escándalo de Les Naus.

La mascletà de este jueves ha sido la primera del ciclo de las Hogueras en la fuente de Luceros, aunque no ha entrado en concurso, como sí lo harán las que se disparen a partir de este viernes y hasta el miércoles 24. Como todos los años, la presencia política suele ser más reducida en la primera jornada, casi siempre acaparada por las autoridades locales, y va creciendo conforme pasan los días. Esta vez, a diferencia del año pasado, la polémica no girará en torno a Carlos Mazón y su controvertida gestión de la dana de Valencia, lo que incluso obligó a subir el volumen de la música para que no se escucharan los silbidos y gritos contra el que por entonces seguía siendo presidente de la Generalitat.

La música ha sonado este jueves en la primera mascletà de las Hogueras a un volumen asumible, permitiendo conversar con las personas que se tenían al lado. Al margen de los responsables políticos ya citados, otros protagonistas destacados este jueves en Luceros han sido el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, que también ha figurado en las quinielas como sustituto de Barcala, el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, el CEO de Suma Gestión Tributaria, José Antonio Belso, que se barajó como conseller en su momento, o el peluquero José Palmás, que se dio a conocer por su vínculo con Mazón y que permanece como personaje con tirón mediático en Alicante más allá de la caída en desgracia del que fuera jefe del Consell.