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Barcala, Rovira, Bernabé y Baldoví, primeros protagonistas políticos en la mascletà

Los representantes del PP, PSOE y Compromís acuden al espectáculo en Luceros, así como los diputados autonómicos de Vox Ana Vega y José Muñoz

Luis Barcala acompañado por la Bellea del Foc y las damas, que posan con una careta de la Venus de Alicante.

Luis Barcala acompañado por la Bellea del Foc y las damas, que posan con una careta de la Venus de Alicante.

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Las mejores imágenes de la mascletà de hoy 18 de junio de 2026 / Rafa Arjones

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Borja Campoy

Borja Campoy

Comienzan las mascletás en Luceros y los primeros representantes políticos se dejan ver en el espectáculo de Luceros. El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), el conseller de Hacienda, el también popular José Antonio Rovira, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el Síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, han sido los grandes protagonistas políticos este jueves. Barcala ha acudido acompañado por buena parte de su equipo de gobierno y la presencia de Rovira ha tenid morbo, ya que su nombre aparece en las quinielas como posible candidato popular para las elecciones municipales de 2027 si Barcala, finalmente, no repite.

Bernabé, por su parte, ha encabezado la nutrida representación socialista, de la que también han formado parte, entre otros, el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, o la portavoz municipal en Alicante, Ana Barceló. La delegada del Gobierno, que por la mañana había acompañado en otro acto al ministro Ángel Víctor Torres, ausente en la mascletà, ha tenido que responder a preguntas sobre la causa abierta contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a Vox, su representación ha estado encabezada por los diputados autonómicos Ana Vega y José Muñoz.

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La mascletà de este jueves ha sido la primera del ciclo de las Hogueras en la fuente de Luceros, aunque no ha entrado a concurso, como sí lo harán las que se disparen a partir de este viernes y hasta el miércoles 24. Como todos los años, la presencia política suele ser más reducida en la primera jornada, casi siempre acaparada por las autoridades locales, y va creciendo conforme pasan los días. Esta vez, a diferencia del año pasado, la polémica no girará en torno a Carlos Mazón y su controvertida gestión de la dana de Valencia, lo que incluso obligó a subir el volumen de la música para que no se escucharan los silbidos y gritos contra el que por entonces seguía siendo presidente de la Generalitat.

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